 С начала суток вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Сегодня, 1 января, с начала суток по состоянию на 12.00, по имеющейся информации, обстрелов позиций наших защитников на линии боевого соприкосновения со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Подразделения Объединенных сил ежеминутно мужественно и пристально находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны", - говорится в сообщении.
Пеіно ніхто не фіксував.
А вот бы атаку провести и отвоевать пару км., а потом сказать "а это они сами померли" - Хомчак не хотел бы?
писало шо його телефон був 2 дні в Горлівці, тоді. може він скаже що "йоготамнєт", а просто телефон вкрали, в бою звісно.
Щас зальют за воротник для храбрости и почнется.
Какая разница... Блин, а я уже слышал именно эту фразу и именно эти слова - какая разница.
Летом 2014 года, в момент Изваринского окружения 79-й бригады. Тогда какие-то мамы десантников раздобыли мой мобильный и просили их отвезти в район Амвросиевки, они собирались обмотаться белыми тряпками и на коленях просить русских отпустить николаевскую десантуру... фраза про "на коленях" и "обмотаться белыми тряпками" - дословное цитирование, выжгло в памяти в мельчайших подробностях.
Они вот так и сказали: ну какая разница, какой флаг будет висеть - сине-желтый или бело-сине-красный, ну какая разница?!
Помню, я тогда их страшно обматерил. Какие-то совсем черные такие слова говорил. И бросил трубку. Стыдно не было. И сейчас тоже не стыдно.
Хотя вот теперь это оказалось государственной политикой. Действительно, ну какая разница?
У перші хвилини нового року важко поранений український лейтенант. Московицький снайпер поцілилив його в районі «розведення» Золоте. Який сенс було розводити? Президент лейтенанта привітав президента снайпера...
По подтвержденной информации , в рамках проведения оперативно-штабного учения "Казино", на территорию республики Беларусь перебрасываются cводные оперативно-тактические группы участников учений состоящие в основном из в\с подразделений ВС РФ.
Центр специального назначения ФСБ (*в\ч 35690 )
25-о отдельного полка специального назначения, Ставрополь
346-й отдельная бригада специального назначения , Прохладный, КБР
17-го отряда специального назначения "Эдельвейс" , Минеральные Воды
10-й отдельная бригады специального назначения ГРУ, Краснодарский край
Общее количество тактических групп и личного состава нам неизвестно.
Зафиксированные нами группы находятся в следующих населенных пунктах республики Беларусь: Дзяржынск, Смалявічы, Лагойск, Пекалін
Общее количество л\с зафиксированных групп - около 100 человек🤔🤔🤔.