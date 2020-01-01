 Спасатели помогли 11 туристам в горах на Львовщине, которые заблудились и травмировались, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Львовщины.

31 декабря в течение дня, спасатели оказали помощь шестерым туристам-лыжникам, которые травмировались во время катания на горе Высокий Верх. Спасатели транспортировали пострадавших к подножию горы где служба медицины предоставила им профессиональную медицинскую помощь.

В тот же день в 18:43 на номер 101 поступил звонок, что группа туристов в количестве 5 человек во время прогулки на горе Секул с. Коростов Сокольского района заблудилась. На поиски была отправлена Славская поисково-спасательная группа в количестве 6 спасателей, и вскоре туристы были найдены, в медицинской помощи они не нуждались. Было привлечено снегоход и 2 полноприводных спасательных автомобилей Mitsubishi L-200.

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