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 Закон об обличителях коррупции вступил в силу

Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции", который Верховная Рада приняла 17 октября 2019 г., вступил в силу с 1 января 2020 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Этот закон определяет правовой статус обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним.

Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связаном с коррупцией правонарушении, а также обеспечение государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал законопроект об уголовной ответственности за клевету о якобы совершении коррупционных действий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168108
 
   
 Топ комментарии
 
Облічаю. Зелене жульє вкрало з бюджету 52 мільярда.
Прошу зареєструвать провадження і видать мені 10% вкраденого.
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Покажись терміново психіатру. Вже зелені грабують, а ти все Петя та й Петя.
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Та базаровским бандитам-олигархам из 90-х, которые керуют офисом Пох,что там шестерки в своих кабинетах написали в своем очередном бреде. Совковые суки "из народа", которые миллионами поприезжали в Украину из Нечерноземной полосы России в 1956-1962 годах все равно будут по СРАЛинскому "закону" стучать по привычке на своих соседей.

А настоящие государственные воры-алигархи фуй на этот сралинский "закон" положат.
Этот "закон" только для нищих рабов-предурков в сралинских коммунальных и прочих хрущевско-брежневских квартирах, что-бы разозлить народ Украины друг с другом по "просьбе-приказу" кацапского кремля.
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К стати, даже в Кацапии такой закон не приняли.
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А кто будет защищать заявителя?Корумпированая пол ой ментура где за сотню другую продадут и родную мать.
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P.S.Выходит чтоб обеспечить безопасность заявителя его придется упрятать в тюрьму чтоб никто к нему не добрался.А так как у нас судебные разбирательства проходят годами то заявителю как минимум 5 лет придется прятаться в тюрьме пока,как показывает практика,корупционера не оправдают и не востановят на должности с оплатой зарплаты и морального ущерба.
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Ну ось він кінець епохи бідності, зебіли облєчайтє, головне щоб самі не сіли за облєчєніє Закон про викривачів корупції набрав сили - Цензор.НЕТ 4452
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суды завалят доносами,бо в Украине жаба такая здоровенная,что жить не дает,конкуренты будут жрать друг друга,какая тут нах будет экономика-все на судебных заседаниях,судьям оно конешно при нынешнем уровне соблюдения законности одни бонусы
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Цікаво буде спостерігати, коли норми цього закону будуть діяти проти "зелених", бо там корупціонерів вже до біса за якихось півроку.
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