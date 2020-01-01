 Закон об обличителях коррупции вступил в силу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Этот закон определяет правовой статус обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним.
Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связаном с коррупцией правонарушении, а также обеспечение государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал законопроект об уголовной ответственности за клевету о якобы совершении коррупционных действий.
А настоящие государственные воры-алигархи фуй на этот сралинский "закон" положат.
Этот "закон" только для нищих рабов-предурков в сралинских коммунальных и прочих хрущевско-брежневских квартирах, что-бы разозлить народ Украины друг с другом по "просьбе-приказу" кацапского кремля.
Не важливо від кого твої діти @ZelenskyyUa, головне щоб вони улибалісь