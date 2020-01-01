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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газпром (3000) Нафтогаз (2845) Транзит газа (163) Оператор ГТС (13)

 ГТС Украины транспортировала первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с "Газпромом"

"Оператор ГТС Украины", с 1 января 2020 ставший новым оператором украинской газотранспортной системы вместо "Укртрансгаза", заявило о продолжении транзита российского газа согласно новому соглашению между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ОГТСУ в Facebook.

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме", - говорится в сообщеннии.

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".

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ГТС Украины транспортировала первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с Газпромом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168105
 
 
 Топ комментарии
 
Ну вот, пришел к нам Новый Год -
Небритый, сиплый обормот
С мешком подарков разных
Преступных и опасных.

Кулек большой в нем есть с землей.
Им он поделится с братвой.
Есть карты и рулетки,
Чтоб привыкали детки.
Еще с убийцами пакет.
Мы можем все гордиться!
Их он отправил на банкет
В российскую столицу
А мужикам он право дал
(Их жены онемели!) -
Нести семейный общий нал
В легальные бордели.
И кодекс новый о труде?
Рабы б кричали: Мы в беде
Но мы о том забыли -
Траву ведь разрешили!
На самом дне того мешка,
Как же наш мир прекрасен,(!)
Суды и долгая тюрьма
Для тех, кто не согласен.
...
Скажи нам Старый Новый год:
Мозги где наши были?
Ну что ж мы, сука, за народ,
Что боги нас забыли?!



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Впервые Украина стала транспортировать газ в 2020 году и никому ещё до этого в Украине не удавалось транспортировать газ в 2020 году, все годы независимости Украины!!!
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Скільки тут ексбредів по газу та геополітиці. А хтось задумався що тисячі людей не втратили роботу завдяки підписанню контракту? Хтось подякував газовикам що є газ у кожного вдома? А то почитаєш цензор і таке враження що тутодні шльопнуті в більшості на голову зависають.
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Идет 6-ой год войны. Уже и джавелины есть, и флот.
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зрада. никода раньше такого не было. только "словацкий" газ по "реверсу".
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