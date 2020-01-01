Труба будет привлечен к ответственности за совершенные преступления на посту главы ГБР, а также за преследование майдановцев в 2014, - Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом в интервью "Прямому" заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Полностью дискредитированное Государственное бюро расследований преступника Трубы. Преступника - потому что то, что он сделал и что появилось на записях, четко доказывает состав преступления. Он получал незаконные указания от руководства страны, Офиса президента и реализовывал их, давая незаконные указания следователям", - отметил Порошенко.

"В том числе и по подписанию Минских соглашений. В том числе и по Керченскому проливу и по действиям военных моряков. В том числе и по национализации Приватбанка и многим-многим другим вопросам, имеющим государственное значение", - добавил пятый президент.

Порошенко уверен, что Труба будет привлечен к уголовной ответственности.

"Я твердо убежден, что господин Труба будет привлечен к уголовной ответственности за эти преступления, которые он совершил, находясь на этом посту. И не исключено, что и за преступления против майдановцев, которые он совершил в 14-м году, которые сейчас открылись", - подчеркнул он.

Напомним, ранее журналистка Ольга Худецкая заявила, что Труба должен расследовать дела против себя, поскольку в 2014 фабриковал дела против Евромайдана.

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