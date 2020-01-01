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Все про:Порошенко (17964) преступления против Майдана (71) Труба (253) ГБР (818)

 Труба будет привлечен к ответственности за совершенные преступления на посту главы ГБР, а также за преследование майдановцев в 2014, - Порошенко

Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба будет привлечен к ответственности и за преступления, которые он совершил во время пребывания в должности, и за преследование майдановцев в феврале 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом в интервью "Прямому" заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Полностью дискредитированное Государственное бюро расследований преступника Трубы. Преступника - потому что то, что он сделал и что появилось на записях, четко доказывает состав преступления. Он получал незаконные указания от руководства страны, Офиса президента и реализовывал их, давая незаконные указания следователям", - отметил Порошенко.

"В том числе и по подписанию Минских соглашений. В том числе и по Керченскому проливу и по действиям военных моряков. В том числе и по национализации Приватбанка и многим-многим другим вопросам, имеющим государственное значение", - добавил пятый президент.

Порошенко уверен, что Труба будет привлечен к уголовной ответственности.

"Я твердо убежден, что господин Труба будет привлечен к уголовной ответственности за эти преступления, которые он совершил, находясь на этом посту. И не исключено, что и за преступления против майдановцев, которые он совершил в 14-м году, которые сейчас открылись", - подчеркнул он.

Напомним, ранее журналистка Ольга Худецкая заявила, что Труба должен расследовать дела против себя, поскольку в 2014 фабриковал дела против Евромайдана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Евросолидарность" требует от ГПУ начать уголовное производство против Трубы и фигурантов "записей Трубы"

Источник: https://censor.net.ua/n3168104
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, Петя. Почему это говно стало директором дбр при твоей власти? Два года комиссия выбирала директора и выбрала.
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свыня на свободе- минус 50% поддержки зеленского, зеленского выбрали в основном за то, что обещал выню в буцегарню посадить
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т.е. дебилы поверили брехне? хм, это как бы ожидаемо... а теперь дебилы обижаются, что поверили или что им брехали? Труба буде притягнутий до відповідальності за скоєні злочини на посаді глави ДБР, а також за переслідування майданівців у 2014, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8265
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" и за преследование майдановцев в феврале 2014 года"

И что же тебе, балаболу, мешало наказать эту трубу за 5 лет пребывания у власти?
Какого ты эту погань назначил главой ГБР вместо того, чтобы привлечь к ответственности?
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а он думал что труба обслужит и его
но все поменялось - и труба прищемил хвост парашенку ))
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а кто его протащил - если не главсвин? Труба буде притягнутий до відповідальності за скоєні злочини на посаді глави ДБР, а також за переслідування майданівців у 2014, - Порошенко - Цензор.НЕТ 14
ты себя тоже посадишь:? Труба буде притягнутий до відповідальності за скоєні злочини на посаді глави ДБР, а також за переслідування майданівців у 2014, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3028
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Хм. Порошенко совершил явку с повинной - признался, что поставил Трубу начальником ГБР потому, что тот преследовал майдановцев
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Труба начал копать под поросю, что этому алчному существу с развитыми хватательными рефлексами шибко не понравилось и оно начало повизгивать и похрюкивать. Пока порося не окажется в клетке пожизненно с конфискацией украденных миллиардов, не будет в стране праздника
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С нетерпением жду когда наконец посадят потроха а не какую-то трубу!
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это какой-то парад дебилов... что ни коммент, то ожидание посадки Порошенко. когда уже до вас дойдет, идиоты, что вас просто развели, как котят, несбыточными обещаниями? перестать стрелять, прекратить наживаться на войне, поменять всех на всех до Нового года, посадить Порошенко... вас что, не учили, что кубик не вставляется в круглое отверстие даже с молотком? ребята, вы просто безнадежны и, к моему большому сожалению, я не знаю как вам помочь... единственно, что могу посоветовать, прекратите верить в обещания Зеленского. он этот кредит вашего доверия никогда не сможет вернуть. он сам, такой, как вы.
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Коли порох затверджував, цього трубадурня на посаду, то що не знав, чим він займався? Тоді він йому був вигідний, бо завжди можна біло надавити з огляду на колишні грішки, таким чином він тримав біля себе ручних прокурорів, мєнтів, суддів, а зараз прозрів, - солідарний ти наш апазіціанєр.
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Смешно... *******, которое всеми силами проталкивало это ничтожество-Трубу на должность в ГБР, теперь свой выбор и критикует...
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человек имеет смелость признавать свои ошибки. уважаю. а тупых баранов, которые до сих пор посадок ждут, просто жалко...
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Hellis‏ @13Hellis_13 12 мин.12 минут назад


тем самым (какой дебил писал текст говорящему дебилу?) Зеленский таки подтверждает категории ПАТРИОТ, малорос и ватник. Малоросы и ватники, вы таки названы теперь на официальном уровне
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Згоден, цього негідника Трубу треба судити. Але ж Петя, ти де був цілих п"ять років ?
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А Труба руководил пять лет ГБР,которое было организовано в ноябре 2017 года? Труба буде притягнутий до відповідальності за скоєні злочини на посаді глави ДБР, а також за переслідування майданівців у 2014, - Порошенко - Цензор.НЕТ 768
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Бред какой то.Труба будет привлечен к ответственности за преследование майдановцев в 2014, - Порошенко.Почему Порошенко за пять лет не дал указание привлечь к ответственности этого "преследователя майдановцев"-Трубу.Это первое.Второе,почему он вместо того,что бы привлечь к ответственности,еще и назначил его директором ГБР?Или пять лет был "слепым",а теперь вдруг нэ взначай,знэнацька прозрел?
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может просто доказательств не было? или это исключено?
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trolik,это твои прыпущення,впрочем как и мои.А на счет доказательств,сейчас они есть?Если есть то кто и где их предъявил?Порошенко,что ли?Так он сейчас простой депутат без властных полномочий.Тому и удивляюсь,что когда полномочия были,Пэця Трубе должности и звания давал,а когда полномочия завершились,начал к ответственности его привлекать.Ну что это,как не полный абсурд.
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вот именно, что без властных полномочий! представляю себе скандал - президент выдвигает обвинения против антикоррупционных органов власти! вот это уже была бы коррупция и вмешательство в правосудие. а так - никакого абсурда. и доказательства, я уверен, будут. ну, не тот персонаж Порошенко, чтобы порожняк гнать. во всяком случае, раньше за ним такого не замечалось. подождем.
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У Президента был карманный генпрокурор и карманный же глава СБУ.
А Труба до 2018го года не был представителем антикоррупционных органов.
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"не тот персонаж Порошенко, чтобы порожняк гнать. во всяком случае, раньше за ним такого не замечалось"
Смешно. Вы замечаете только то, что хотите замечать.
Ибо Порошок, как и любой политик, порожняка гнал и гонит просто немеряно.
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ну, тогда вам просто не о чем беспокоиться. порожняк же...
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Ватный длбб,Порошенко не назначал его на эту должность,проводился какой то мутный конкурс
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Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба президента.

https://delo.ua/

Так кто теперь Ватный длбб,я или злобный докторишко c3a7a339?
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Очевидно Трубу выбирали правильно , потому и так долго, просто Петя не у власти и нашлись другие пацаны, которые могут его дёргать за верёвочки .....
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І не лише Труба, а і істота з хрипуватим голосом, яка пригріла цю трубу разом з ригівським кодлом.
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що таке? десь я прогавив... так що це, знову тарыфы у шисть разив догоры пиднялы?
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мир таки точно виртуален. только присутствие наблюдателя привносит в него понятие времени, деля его на прошлое, настоящее и будущее. а до этого там всё смешанно - царит безвременье. фактов - как гуталина! ))
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Ты смотри как барыга раздухарился. Сам уже пол года тюрьму проуливает, сволочь, а пугает... И кого, своего ставленника.
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Мене вчора добило навіть не привітання клоуна а те що
вперше в новорічну ніч не звучав
ГІМН УКРАЇНИ
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кстати да, а я не заметил так как невнимательно смотрел и слушал клоунов
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Дорога хунта,фашисти,карателі,бандери,русофоби і інші повавжні люди України!
Вітаю Вас з Новим роком!!
Слава Україні!!!
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Сьогодні Україна відзначає День народження великого українця - Степана Бандери
В статтях Степана Бандери, ми можемо знайти доволі правильні прогнози подій останніх двох десятиріч: розпад СРСР, перебудову. Що відрізняє Бандеру від численних західних політологів, - він не дає себе обдурити зміною вивісок, та за новою формою бачить той самий споконвічний зміст.
«Зміна комуністичного режиму на позірний демократичний, жодним чином не змінить ставлення Москви до підкорених народів», - ось головний меседж Бандери.

«Якщо завтра на зміну більшовизмові прийде інша форма російського імперіялізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України, на її поневолення.
Російський народ, як і досі, буде нести той імперіялізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні» - пише Бандера в 1950 році в статті "Українська національна революція".
Іван Митний
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Мерзкое Свинорыло и Баба Яга пытаются испортить людям праздник... прям как в сказке. Трубу буде притягнуто до відповідальності за скоєні злочини на посаді глави ДБР, а також за переслідування майданівців у 2014, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4538
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Рашистская тварь ,в спам, чтоб вы не пережили ,нелюди этот год! Твое дело холопье,обоссался,стой обтекай обсыхай...
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Намордник нацепи, вышиватное отродье! Совсем людьми быть перестали, свинорылые.
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да, он коммунистический ублюдок, негодяй и подонок коих мало на Земле. президент он не плохой в смысле принципиальности в вопросе курса страны. но то, что он укрепил сегодняшний режим в государстве перечеркивает все его труды, хоть в памяти у людей он останется достойным человеком, что не соответствует его жизненному пути. охлократия стала чем то похожей на бич, который одним ударом и наказывает и благодарит. мы, погрязли в тотальной коррупции, в воровстве и в всеобщем прощении самого себя, за потливое состояние малодушного и бесхарактерного чувака. если внимательно глянуть на текущее состояние дел и вывести цифру людей обходящих законы то тогда к цифре чиновников берущих себе необходимо прибавить цифру дельцов, бизнесменов которые и РАЗВРАЩАЮТ чиновников покупая их лояльность используя пробелы в УК. это же бизнесмены резали фабрики, заводы, шахты и рудники, это же они создали систему откатов и работы в тени. для того, что бы просто наживаться используя темноту беспробудную и затурканность оголтелой толпы.
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Забовно, при пеце к трубе вопросов не было, но были вопросы к набу. При зеле почему то имеено у пеце вопросы к трубе а к набу вопросов нет. Соя обьясни, без тебя никак 😷
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Зебилоид, читай!
Полностью дискредитированное Государственное бюро расследований преступника Трубы. Преступника - потому что то, что он сделал и что появилось на записях, четко доказывает состав преступления. Он получал незаконные указания от руководства страны, Офиса президента и реализовывал их, давая незаконные указания следователям", - отметил Порошенко.

"В том числе и по подписанию Минских соглашений. В том числе и по Керченскому проливу и по действиям военных моряков. В том числе и по национализации Приватбанка и многим-многим другим вопросам, имеющим государственное значение", - добавил пятый президент.Источник: https://censor.net.ua/n3168104
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Труба будет привлечен к ответственности за совершенные преступления на посту главы ГБР, а также за преследование майдановцев в 2014, - Порошенко.

Довбаний цирк продовжується. Тобто, за цією логікою притягнути Трубу раніше заважали "папєрєдніки", в числі яких і був Порошенко. Якщо Порох знав про переслідування майданівців у 2014 р., то якого дідька він його призначав на посаду голови ДБР???
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Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» сдвинули новогоднее обращение президента страны Владимира Зеленского ради поздравления бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.
В своем выступлении Порошенко, который возглавляет партию «Европейская солидарность», похвалил период своего правления, заявив, что тогда был заложен «большой запас прочности перемен, который оказалось не так-то просто поколебать».
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Твое дело свинячье,обосрался,стой обтекай обсыхай ,мордва позорная...
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У Порошенко натуральная истерика , подгорает задница ?
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Труба будет привлечен к ответственности за совершенные преступления на посту главы ГБР, а также за преследование майдановцев в 2014, - Порошенко



так соевый енту трубу туда и привентил - рассчитывал на
мочение атовцев.

вот труба и мочила атовцев.
но намочила и самого мальдивскаго после снятия

а медведчука не желает мальдивский к атветственности??

дебилоид

ахахаха


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