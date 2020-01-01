Труба будет привлечен к ответственности за совершенные преступления на посту главы ГБР, а также за преследование майдановцев в 2014, - Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом в интервью "Прямому" заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.
"Полностью дискредитированное Государственное бюро расследований преступника Трубы. Преступника - потому что то, что он сделал и что появилось на записях, четко доказывает состав преступления. Он получал незаконные указания от руководства страны, Офиса президента и реализовывал их, давая незаконные указания следователям", - отметил Порошенко.
"В том числе и по подписанию Минских соглашений. В том числе и по Керченскому проливу и по действиям военных моряков. В том числе и по национализации Приватбанка и многим-многим другим вопросам, имеющим государственное значение", - добавил пятый президент.
Порошенко уверен, что Труба будет привлечен к уголовной ответственности.
"Я твердо убежден, что господин Труба будет привлечен к уголовной ответственности за эти преступления, которые он совершил, находясь на этом посту. И не исключено, что и за преступления против майдановцев, которые он совершил в 14-м году, которые сейчас открылись", - подчеркнул он.
Напомним, ранее журналистка Ольга Худецкая заявила, что Труба должен расследовать дела против себя, поскольку в 2014 фабриковал дела против Евромайдана.
И что же тебе, балаболу, мешало наказать эту трубу за 5 лет пребывания у власти?
Какого ты эту погань назначил главой ГБР вместо того, чтобы привлечь к ответственности?
но все поменялось - и труба прищемил хвост парашенку ))
ты себя тоже посадишь:?
тем самым (какой дебил писал текст говорящему дебилу?) Зеленский таки подтверждает категории ПАТРИОТ, малорос и ватник. Малоросы и ватники, вы таки названы теперь на официальном уровне
А Труба до 2018го года не был представителем антикоррупционных органов.
Смешно. Вы замечаете только то, что хотите замечать.
Ибо Порошок, как и любой политик, порожняка гнал и гонит просто немеряно.
https://delo.ua/
Так кто теперь Ватный длбб,я или злобный докторишко c3a7a339?
вперше в новорічну ніч не звучав
ГІМН УКРАЇНИ
Вітаю Вас з Новим роком!!
Слава Україні!!!
В статтях Степана Бандери, ми можемо знайти доволі правильні прогнози подій останніх двох десятиріч: розпад СРСР, перебудову. Що відрізняє Бандеру від численних західних політологів, - він не дає себе обдурити зміною вивісок, та за новою формою бачить той самий споконвічний зміст.
«Зміна комуністичного режиму на позірний демократичний, жодним чином не змінить ставлення Москви до підкорених народів», - ось головний меседж Бандери.
«Якщо завтра на зміну більшовизмові прийде інша форма російського імперіялізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України, на її поневолення.
Російський народ, як і досі, буде нести той імперіялізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні» - пише Бандера в 1950 році в статті "Українська національна революція".
Іван Митний
Полностью дискредитированное Государственное бюро расследований преступника Трубы. Преступника - потому что то, что он сделал и что появилось на записях, четко доказывает состав преступления. Он получал незаконные указания от руководства страны, Офиса президента и реализовывал их, давая незаконные указания следователям", - отметил Порошенко.
"В том числе и по подписанию Минских соглашений. В том числе и по Керченскому проливу и по действиям военных моряков. В том числе и по национализации Приватбанка и многим-многим другим вопросам, имеющим государственное значение", - добавил пятый президент.Источник: https://censor.net.ua/n3168104
Довбаний цирк продовжується. Тобто, за цією логікою притягнути Трубу раніше заважали "папєрєдніки", в числі яких і був Порошенко. Якщо Порох знав про переслідування майданівців у 2014 р., то якого дідька він його призначав на посаду голови ДБР???
В своем выступлении Порошенко, который возглавляет партию «Европейская солидарность», похвалил период своего правления, заявив, что тогда был заложен «большой запас прочности перемен, который оказалось не так-то просто поколебать».
так соевый енту трубу туда и привентил - рассчитывал на
мочение атовцев.
вот труба и мочила атовцев.
но намочила и самого мальдивскаго после снятия
а медведчука не желает мальдивский к атветственности??
дебилоид
ахахаха