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 Экономика, Общество
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Все про:госбюджет (730) прожиточный минимум (152) минимальная зарплата (153)

 Минимальная зарплата выросла на 550 грн с 1 января 2020 года

Проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно проекту Государственного бюджета на 2020 год, минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет увеличивается на 550 гривен и составит 4 723 гривны.

Последний раз минимальная заработная плата повышалась на 450 гривен или 12,1% до 4 173 гривен 1 января 2019 года.

Также вырос и прожиточный минимум.

Согласо Госбюджету, в 2020 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минимальная зарплата в Украине выросла в 3 раза, а средняя - вдвое с 2016 года, - Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/n3168101
 
 
 Топ комментарии
 
А курс на 250?
Ваш комент розрахований на тупих
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Клятый Порох увеличивал минимальные зарплаты всего на 200%, а зебилы аж на 12%
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Разница в зарплатах между средней и зарплатой высокопоставленных чиновников должна быть не более, чем в 3 раза, как в Европе.
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Очень смешные эти дебилы из кабмина.Прожиточный минимум за полгода они хотят увеличить на 90 гривен.Хочу сообщить этим недоразвитым что за эти деньги сейчас даже не пообедаешь один раз в пузатой хате.В общем национальное шоу развод лохов продолжается.
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Зате у вчителів заробітна плата 4000$. Мінімальна зарплата виросла на 550 грн з 1 січня 2020 року - Цензор.НЕТ 3109
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Ну всё логично!Финансовая "Дыра" в кармане государства,ещё с того года 105 миллиардов!....и она катострафически растёт!!!Но так как акцизы на сигареты,водку и тд уже подняли, а налоги на ФАПы и ФЛП будут повышаться только к концу 2020 года...то деньги придётся брать с самих же граждан-путём простого повышения 4х зарплатных налогов с владельцев торгового и промышленного бизнеса!А те будут либо сокращать свой персонал,либо повышать цены на свой товар!!!!
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Это означает только одно - налоги растут,бизнесу опять не дают свободно дышать.
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Ой бяда, треба нову велику торбу для грошей шити
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попередня влада продовжує грабувати бюджет - коли це вже припинеця???
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по факту эти поднятием дурачки поднимают только налоги и тарифы, реальная зп людей уменьшиться
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Що таке мінімальна зарплата? Це - розрахункова величина, суто для тих, хто на ринку працює за готівку (ну, і якщо повністю відверто - приховує доходи). Ті, хто на ЄСВ, наприклад...
Головне для визначення достатку народу - реальна зарплата! І цим показником є суто середня зарплата! А вона, середня, порівняно з минулим роком - не виросла, хоча ще пів-року тому була на 500грн більша, ніж станом на 01.01.19р.!
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Шо ви хочете від людей - сам прєзєдент повністю відверто приховує свої доходи в офшорах (мінімум 42 млн долл на Кіпрі)!
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Довольнi хами, ситi в них *****, день ото дня растьот процент жиров у маслi...
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Ну все...завтра цены на продукты нас "здивують"! Так как мин.з.пл. напрямую связана с тарифами и ценами! Девіз "зробимо їх разом" в дію! ( тільки тут "їх" - це народ)
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Профессионалы-экономисты говорят, что первая половина 2020 г. будет тяжелая, а дальше придет лето, появятся грибы, ягоды....!
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народу на 550 гр , а себе на 30-50000гр , а то они не могут свести концы с концами .как говорил Милованов . Малюська и Рябошляпка .
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"Виросла з 1 січня"? Кому ж її вже встигли виплатити?
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Ще не встигли нарахувати,а петушарій вже й поділив.
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Да ну, аж на 550 грн.- охренеть, да таким повышением вы же всех депутатов по миру пустите, вы в своём уме???
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