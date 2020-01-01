 В Украине начал действовать Избирательный кодекс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в разделе XXII в статье 133 определено, что "выборы народных депутатов Украины осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий.
Право на участие в распределении депутатских мандатов приобретают партии, в поддержку региональных избирательных списков кандидатов в депутаты от которых в пределах общегосударственного округа подано 5% и более от общего количества голосов избирателей, поддержавших региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от всех партий в рамках общегосударственного округа .
Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс, согласившись с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.
27 декабря президент Зеленский подписал Избирательный кодекс.
Пока хватит!!!
лаять на чужих...
Псевдопатриот подготовил себе амплуа 'жертвы режима'
И самое смешное, что порохоботам наче пороблено, они забыли, что министр экономики при Януковиче не может быть бандеровцем и националистом. Оно просто заняло нишу Свободы, временно, ситуация того требует.
Надеюсь, Рябошапка не станет долго тянуть с арестом главсвина. И обвинения будут серьёзными , а не для галочки.
Вот и вчера , вы будете удивлены, но впервые смотрела Квартал, др этого смотрела в инете их классный номер с хором Веревки. Мне понравилось.
Ещё важно, что это украинский продукт, которого очень мало в Украине.
Я вообще зациклена только на своих детях. И именно поэтому хочу жить в стране без коррупции и с равенством граждан перед законом. И переезжать 6икуда я не собираюсь .
Про троллинг- пусть это остаётся на вашей совести. Хотя хочу вам напомнить, что женщины при принятии решений, или вычисляя врага, часто очень верно пользуются своим подсознанием. Именно поэтому человечество до сих пор не загнулось, не вымерло, нас не сожрали хищники , поэтому мы продолжаем рожать детей и молимся за наших защитников на фронте
Порохоботы, вы ж надеюсь рады, что наконец-то удалось то, к чему якобы стремился петрушка.
Новый набор объявлен в интернатах психоневрологического профиля.
В основном остались лахтинские кацапы и недобитые апалченцы
В Раде 450 депутатов? Украина делится на 450 округов, каждая партия выдвигает одного своего кандидата в каждом округе. Вот вам и личный выбор!