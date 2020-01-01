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Все про:обстрел (8557) Донбасс (20358) наемники РФ (994) операция Объединенных сил (1943)

 Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Враг обстрелял позиции наших подразделений из БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".

Четыре обстрела позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно:
дважды рядом с населенным пунктом Зайцево - из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов;
возле Новолуганского - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вчера, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168092
 
 
 Топ комментарии
 
Дякую воїнам за Новий Рік !
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Козлорилим тваринам не йметься.
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Хомчак выступал не в полевой форме - конечно у него "потерь нет".
Ясен хрен что в кабинете ему побоку что там взорвалось и кого там убили рашкованы - просто высрал секретарю(нехороший он) своему - ээээ, седня - "потерь нет".
Вместо разнести парочку опорников террористов, они там пьяные, мона было провести несколько операций и сказать - Какие ваши доказательства шо это они сами не курили в постели и случайно покрошились до уровня "собачий корм"? Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4094
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Как и ожидалось войско лугандонское вчера на трезвую голову не стреляло, а потом приняли на грудь боевой стекломой и давай шмалять во все стороны. Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 159
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В українському паспорті нема строчки " стріляв по українцям", тепер що, парканом від них відокремлюватись, зешмаркля.
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Хомчак выступал не в полевой форме - конечно у него "потерь нет".
Ясен хрен что в кабинете ему побоку что там взорвалось и кого там убили рашкованы - просто высрал секретарю(нехороший он) своему - ээээ, седня - "потерь нет".
Вместо разнести парочку опорников террористов, они там пьяные, мона было провести несколько операций и сказать - Какие ваши доказательства шо это они сами не курили в постели и случайно покрошились до уровня "собачий корм"? Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4094
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Яка різниця? Наш Великий Кормчий Зелебобочка сказав, що немає різниці між урками та українцями. Між тими, хто ріже людей на органи і тими, хто боронить свою країну немає жоднісінької різниці, адже і ті, і інші насолоджуються рівними дорогами.
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"Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС" - рассказывали, что Зеленский кроме обмена "всех на всех" ещё договорился в Париже о новогоднем перемирии.
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Пала у пеклі клята масковія та путін-*****!!!! Одужання пораненним воїнам України!!!
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ихтамнетское рашазверьё на утилизацию напрашивается !
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Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов/ что этого не может быть подтвердят 75% избирателей. Б. Шефир" "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ".
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Выродки и копрофилы... хотя может чуют, что не долго им осталось, людям праздники портить
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Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 446Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
47 хв ·

У перші хвилини нового року важко поранений в голову український лейтенант. Московицький снайпер поцілилив його в районі «розведення» Золоте.

Який сенс було розводити?

Президент лейтенанта привітав президента снайпера з новим роком і оце президент снайпера так подякував.

«Розведення», привітання і обміни нашого президента занадто дорого коштують.

Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1639
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Не знаю, как считают эти "разы" но стрельба, в т.ч. из тяжелого, продолжалась до 2-х часов ночи. Как встретишь, так и проведешь..
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Значит в следующем году Пусть рашисты стреляют друг в друга!
А у нас пусть будет мир!
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Анатолий Штирлиц‏ @Shtirlitz53 31 дек. 2019 г.ЕщеДякую що читаєте, реагуєте, коментуєте та підписуєтеся!
Разом переможемо! Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7149
Знаю, вірю, впевнений!
Від мене вам самий великий Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5319
Слава Україні і з Новорічними святами! Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7149
телеграм-канал Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9024

ПС. Фото для тих хто писав що я фейк Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7487Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7487Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7487
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Низький уклін нашим дорогим чоловікам, хлопцям і дівчатам, що боронять нашу Неньку від путлерівської орди! Дякую ВАМ, дорогенькі, за спокій у тилу, за впевненість, що дітки можуть спокійно додивлятись свої чудові сни! ХАЙ ВАС ОБЕРІГАЄ ГОСПОДЬ!!! СЛАВА УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ!!! З НОВИМ РОКОМ І БУДЬТЕ ЖИВІ!!!
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интересно читать комменты какао-ботов под такими же новостями годичной давности. те же обстрелы и жертвы. только тогда это было достижение Пе, а теперь они винят Зе.
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