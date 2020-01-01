 Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.
Враг обстрелял позиции наших подразделений из БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".
Четыре обстрела позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно:
дважды рядом с населенным пунктом Зайцево - из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов;
возле Новолуганского - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Вчера, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Ясен хрен что в кабинете ему побоку что там взорвалось и кого там убили рашкованы - просто высрал секретарю(нехороший он) своему - ээээ, седня - "потерь нет".
Вместо разнести парочку опорников террористов, они там пьяные, мона было провести несколько операций и сказать - Какие ваши доказательства шо это они сами не курили в постели и случайно покрошились до уровня "собачий корм"?
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У перші хвилини нового року важко поранений в голову український лейтенант. Московицький снайпер поцілилив його в районі «розведення» Золоте.
Який сенс було розводити?
Президент лейтенанта привітав президента снайпера з новим роком і оце президент снайпера так подякував.
«Розведення», привітання і обміни нашого президента занадто дорого коштують.
А у нас пусть будет мир!
Разом переможемо!
Знаю, вірю, впевнений!
Від мене вам самий великий
Слава Україні і з Новорічними святами!
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ПС. Фото для тих хто писав що я фейк
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