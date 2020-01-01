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 Политика Украины
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Все про:ВР (24248) депутат (2813) неприкосновенность (986)

 В Украине больше не действует депутатская неприкосновенность

Неприкосновенность народных депутатов Украины прекратила действовать с 1 января 2020 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Напомним Верховная Рада 3 сентября 2019 года внесла изменения в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (законопроект №7203. – Ред.).

Согласно принятым изменениям, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

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В то же время, согласно новой редакции статьи 80-й Основного закона, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Кроме того, накануне нового года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон (законопроект №2237 – Ред.), который привел в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов. Согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения (содержании под стражей домашний арест), проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает депутатскую неприкосновенность

Вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР. Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом Украины, другим органам досудебного расследования, кроме Национального антикоррупционного бюро Украины и центрального аппарата Государственного бюро расследований в соответствии с их подследственностью.

Источник: https://censor.net.ua/n3168090
 
   
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Тобто,Слуг народа можна бити по пиці і ніц не буде?
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Всіх українців вітаю з роком ЗЕльоной криси, бєгущей на Ростов В Украине больше не действует депутатская неприкосновенность - Цензор.НЕТ 8445
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Ставьте мусорки под Радой. Будем выносить и выбрасывать дрочеров и моральных деградантов
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еге ж
гідність, правосуддя, верховенство права в Україні теж більше не діють
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это плохо потому что во всех демократических государствах депутатская неприкосновенность предохраняет депутатов от оппозиции от политически мотивированного преследования
уже вмё это проходили в странах латинской америки но похоже все хотят ещё наступить на украинские грабли
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накопился вопрос, шановни - а де выдают смартфоны, шо заместо паспорта? - чисто внуку поклацать на дурне...
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я этого тоже не понимаю, с такой риторикой переманивать электорат в их планы видимо не входит. Окукливаются да и всё.
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