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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4163) Новый год (653) поздравление (788)

 В нашем паспорте нет строчки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении сделал упор на необходимость сохранять в 2020 году единство страны и заявил, что неважно, как называется улица, если она осветлена и заасфальтирована.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт главы государства.

"В нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строчки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано: гражданин Украины. У которого есть права и обязанности", - сказал Зеленский.

По мнению главы государства, украинцы - очень разные.

"И как же нам, таким разным, жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? А вдруг кто-то убедил нас, что наши различия имеют значение? Вдруг это не так? Разве нас мало объединяет?" - спросил Зеленский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского. ВИДЕО

"Мы одинаково радовались, когда наши вышли на Евро (чемпионат Европы по футболу 2020 года. – Ред.). Одинаково улыбаемся, когда едем по ровной дороге. Одинаково радуемся рождению первенца. И мальчика, и девочки. Мы счастливы, если влюблены. Хоть в Славянске, хоть в Дрогобыче. И кресты на могилах солдат что в Тернополе, что в Кривом Роге, не соревнуются в патриотизме. А когда вернулись наши моряки и пленные, мы плакали от счастья все: и украиноязычные, и русскоговорящие, и обычная домохозяйка, и успешный адвокат, и президент Украины", - отметил Зеленский.

По мнению главы государства, украинцы представляют будущее одинаково.

"Это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен", - описал его Зеленский.

"Давайте помнить, что любить Украину – означает любить всех украинцев. В каком бы уголке нашей страны они ни родились. Мира всем нам!" - подытожил президент.

Также на Цензор.НЕТ: "Впервые в истории нашей страны Президент, Парламент и Правительство работают единой командой", - новогоднее поздравление правительства

Источник: https://censor.net.ua/n3168089
 
   
 Топ комментарии
 
З Днем народження Степана Бандери всіх українців! Війна не програна, поки не опустив руки останній українець. А русні, малоросам і зефілітикам повного горла пір'я! В нашем паспорте нет строчки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8789
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Но почему-то так случайно получилось что все малоросы голосовали за ЗЕ, а все патриоты за Пороха
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Таке враження,що на форумі спеціально підібрали істот, яким шоколад виїв рештки мізків. Якось гидко.
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Чепушило зеленожопе, шоколад їсти корисно (ресурс країна здоров'я). Це не я сказав, це вчені. А ти жуй ваЗЕлін. Хоча якщо не ти, то твоя родина жерла у Новорічну ніч продукцію РОШЕН і не подавилась. І потім ти мені будеш розповідати хто з Пороха зробив мультимільйонера. Скажу та я, ти (тільки не говори, що ти смертельно хворий і тобі солодкого не можна) і як мінімум 73 відсотка громадян нашої країни.
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миротворческая речь, ну...блаженны миротворцы...
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Всіх українців- патріотів, бандерівців, незалежно від національності, вітаю з Новим роком !!! Бережи Господь наших захисників, бережи Господь всіх нас. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці !!! Все буде Україна !!!
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Зеленский -"Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована."
_____________
Может скоро в Киеве появится улица имени Мотороллы или Захарченко, типа какая разница, если она освещена?! Судя по всему Зеленскому действительно не важно кто сепар, а кто патриот. Вон и убийцу украинского народа Путлера поздравил с Новом годом, мразь.
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дебил, в нашем паспорте нет слова лох. чтоб тьі здох ушлепок крвиворожский.
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шмаркля ні про що, повна маячня, маячня та безглузда хуцпа.

слухати шмарклю більше 20 секунд неможливо. повний нуль.
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я не у захваті від цієї витівки, інфантилізмом тхне
це як дуля у кишені
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"Это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен"

...
Що ти пореш... Що ти пореш, наркоман обдовбаний?!
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А я з Волині, тільки прізвище чомусь москальське, але доля занесла по роботі, починаючи з Ворошиловграда, Луцька і до Києва. Колись Пугачова співала: " Снова птицы в стаи собираются..." Не знаю як ты, а я на ходу в честь Степана Андрійовича Бандери.
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Я вибачаюсь, але... Хтось за все поздоровлення бачив державні символи в цьому "поздоровленні" (окрім вікон якогось кварталу... Добре що не червоних ліхтарів)? Ну це я так... Для проформи питаю, бо і так все ясно було... Це нормально для поздоровлення голови держави, чильників держави та представників інших регіонів держави при поздоровленні всієї держави?
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Та нету у жидов ни родины, ни знамени, нету ни отца, ни матери, ни стыда, ни совести...
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кара невідворотня чекає грінпісовців каломойського...тут без шансів.
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Помните фейк пр про три сорта с картой Украины текст поздравления от них!
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Эта строчка есть в душе у каждого нормального человека, который никогда не простит пуйлу убийства наших лучших людей - защитников своей земли.
О любви и прощении может говорить только уклонист и ватник, уютно сидящий все эти годы за чужими спинами на мягком диванчике.
Тьху, гидота...
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Да так и говорят какая разница на каком и остается один русский!
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я не ризикнув це зе'лайно дивитись,струганув би , а в мене шлунок був якісними продутками наповнений, ще й рошенка була
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Хоть і зєбіл, а Цензор таки видно що почитує.
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Кризис в стране,конец эпохи бедности зарплаты урезают,празничные не платят!ну у бени дела полудше?!
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господи за що ти забрав розум у більшості українців що вибрали це зеленовонюче створіння
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"..."В нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строчки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец"..."

А пора б уже вписувати, щоб було видно "хто де с.ав"
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"нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку"
Ну так, все життя мріяв чекати дівчину біля пам'ятника Сталіну або Ніколаю I. Це романтика лише для хворої вати, навіть серед росіян небагато зробили б такий вибір. Тобто різниця є.

Нажаль пане Зеленський ви таки виявились "бидлом та малоросом", хоча переконували всіх в зворотньому. І спіч цей як і ваша каденція, гарно починався, але потім зкотився на дно. Буквально за декілька років ви отримаєте таку ж масову ненависть, як Пепе, якщо не гірше. Тому теж подобалось переслідувати патріотів і закривати їх у в'язниці, він теж мріяв торгувати з Росією, але він хоча б не вітав Путіна з Новим Роком.
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зеля в тебе на лобі буду на лобі закарбована надпис сокирою - юдоконформіст байдужий до країни тільки щоб зберегти свій гешефт із загарбником
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Ну так поедь к вате и призови её исполнять долг защитника отечества на передовую.
А вата с паспортами лугандона и рашки тоже тебе чем то обязаны?
Идиот блин.
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