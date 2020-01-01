 В нашем паспорте нет строчки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец", - Зеленский

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт главы государства.

"В нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строчки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано: гражданин Украины. У которого есть права и обязанности", - сказал Зеленский.

По мнению главы государства, украинцы - очень разные.

"И как же нам, таким разным, жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? А вдруг кто-то убедил нас, что наши различия имеют значение? Вдруг это не так? Разве нас мало объединяет?" - спросил Зеленский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского. ВИДЕО

"Мы одинаково радовались, когда наши вышли на Евро (чемпионат Европы по футболу 2020 года. – Ред.). Одинаково улыбаемся, когда едем по ровной дороге. Одинаково радуемся рождению первенца. И мальчика, и девочки. Мы счастливы, если влюблены. Хоть в Славянске, хоть в Дрогобыче. И кресты на могилах солдат что в Тернополе, что в Кривом Роге, не соревнуются в патриотизме. А когда вернулись наши моряки и пленные, мы плакали от счастья все: и украиноязычные, и русскоговорящие, и обычная домохозяйка, и успешный адвокат, и президент Украины", - отметил Зеленский.

По мнению главы государства, украинцы представляют будущее одинаково.

"Это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен", - описал его Зеленский.

"Давайте помнить, что любить Украину – означает любить всех украинцев. В каком бы уголке нашей страны они ни родились. Мира всем нам!" - подытожил президент.

Также на Цензор.НЕТ: "Впервые в истории нашей страны Президент, Парламент и Правительство работают единой командой", - новогоднее поздравление правительства