 В нашем паспорте нет строчки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец", - Зеленский

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт главы государства.
"В нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строчки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано: гражданин Украины. У которого есть права и обязанности", - сказал Зеленский.
По мнению главы государства, украинцы - очень разные.
"И как же нам, таким разным, жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? А вдруг кто-то убедил нас, что наши различия имеют значение? Вдруг это не так? Разве нас мало объединяет?" - спросил Зеленский.
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"Мы одинаково радовались, когда наши вышли на Евро (чемпионат Европы по футболу 2020 года. – Ред.). Одинаково улыбаемся, когда едем по ровной дороге. Одинаково радуемся рождению первенца. И мальчика, и девочки. Мы счастливы, если влюблены. Хоть в Славянске, хоть в Дрогобыче. И кресты на могилах солдат что в Тернополе, что в Кривом Роге, не соревнуются в патриотизме. А когда вернулись наши моряки и пленные, мы плакали от счастья все: и украиноязычные, и русскоговорящие, и обычная домохозяйка, и успешный адвокат, и президент Украины", - отметил Зеленский.
По мнению главы государства, украинцы представляют будущее одинаково.
"Это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен", - описал его Зеленский.
"Давайте помнить, что любить Украину – означает любить всех украинцев. В каком бы уголке нашей страны они ни родились. Мира всем нам!" - подытожил президент.
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Может скоро в Киеве появится улица имени Мотороллы или Захарченко, типа какая разница, если она освещена?! Судя по всему Зеленскому действительно не важно кто сепар, а кто патриот. Вон и убийцу украинского народа Путлера поздравил с Новом годом, мразь.
слухати шмарклю більше 20 секунд неможливо. повний нуль.
це як дуля у кишені
...
Що ти пореш... Що ти пореш, наркоман обдовбаний?!
О любви и прощении может говорить только уклонист и ватник, уютно сидящий все эти годы за чужими спинами на мягком диванчике.
Тьху, гидота...
"Какая в жопу разница?" (с) терорист Бородай
А пора б уже вписувати, щоб було видно "хто де с.ав"
Ну так, все життя мріяв чекати дівчину біля пам'ятника Сталіну або Ніколаю I. Це романтика лише для хворої вати, навіть серед росіян небагато зробили б такий вибір. Тобто різниця є.
Нажаль пане Зеленський ви таки виявились "бидлом та малоросом", хоча переконували всіх в зворотньому. І спіч цей як і ваша каденція, гарно починався, але потім зкотився на дно. Буквально за декілька років ви отримаєте таку ж масову ненависть, як Пепе, якщо не гірше. Тому теж подобалось переслідувати патріотів і закривати їх у в'язниці, він теж мріяв торгувати з Росією, але він хоча б не вітав Путіна з Новим Роком.
А вата с паспортами лугандона и рашки тоже тебе чем то обязаны?
Идиот блин.