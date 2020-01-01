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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11484) Новый год (653) поздравление (788)

 "Впервые в истории нашей страны Президент, Парламент и Правительство работают единой командой", - новогоднее поздравление правительства

Кабинет министров Украины поздравил граждан страны с Новым годом.

Текст поздравления опубликован на сайте правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Дорогие украинцы! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение! Мы вам за это очень благодарны!" - сказано в поздравлении.

"Впервые в истории нашей страны Президент, Парламент и Правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась", - отметили в правительстве.

В Кабмине отметили, что за последние 4 месяца "удалось очень многое", но мы понимаем, что этого не достаточно, чтобы вы чувствовали реальные изменения".

Также на Цензор.НЕТ: Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского. ВИДЕО

"В следующем году я хочу вам пожелать, чтобы нам всем хватило силы превратить нашу страну в успешную страну в мире. И чтобы вы наконец ощутили реальные изменения в нашей стране", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3168088
 
   
 Топ комментарии
 
Впервые в истории нашей страны Беня купил всех оптом, - Президента, Парламент и Правительство.
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И всё это вместе ОПГ Коломойского
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дисквалифицировать немедленно и в зад, в 95ю лигу.
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Что бы страна реально изменилась и стала новым округом кацапии..... говнюки зеленые
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Впервые в истории нашей страны Беня купил всех оптом, - Президента, Парламент и Правительство.
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Кто бы спорил, но не я. Единой командой под одной пятой.
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(Цитата) Работают для того, чтобы страна реально изменилась", - отметили в правительствеИсточник: https://censor.net.ua/n3168088
Таки уже... астанавитись!!!
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Забыли добавить, "Впервые в истории нашей страны Президент, Парламент и Правительство работают единой командой - на одного олигарха"... "Впервые в истории нашей страны Президент, Парламент и Правительство работают единой командой", - новогоднее поздравление правительства - Цензор.НЕТ 6315
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Вперше в історії нашої країні при владі купа клоунів і бездарів під керівництвом каломойші!
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Працюють разом. На знищення української державності.
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Это же отлично. Не отмажетесь когда спрос будет.
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Да вот это как раз и стрёмно что вы единой командой идёте в Таёжный союз. Ну и ещё надо разобраца на кого вы работаете.
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работают так что скоро будем в большом ан___льном дупле
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очень хочется что бы такой же единой командой вы пошли нахер! куда хотите. но из Украины!
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хлопцы, а вы знаете шо сейчас мы живем в раз годах?

вы уже том, 2020м, а у нас еще в етом дел накопиллось чаcов на 6
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я то их догнал уже, но вы остаёте, короче, тормоза (шутка)
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как я понимаю власть официально узурпированна 95-м кварталом?
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Только большой вопрос, на кого работают "Впервые в истории нашей страны Президент, Парламент и Правительство работают единой командой", - новогоднее поздравление правительства - Цензор.НЕТ 7338
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Levko Cherny - "А де зєлібоби?" - Вже нажрались до усрачки
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Пролистал открытые спутниковые телеканалы. Смотреть вообще нехрен. Украинские каналы стыдно смотреть - какое-то все унылое и серое, по Интеру идет сепарская солянка из мацковских гастарбайтеров, кацапские геббельсаналы показывают балы сатаны в исполнении придворных жополизов и телешутов. Переключил в итоге на Польшу. Спасибо Зе пианисту за это!
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sv_bombardier - я теж після того, як Президент України П.О.Порошенко привітав Українську націю, теж переключив на Polsat. Классна трансляція із Закопан
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ВНИМАНИЕ!
Команда избранного президента разыскивает группу аферистов, разместившую от их
имени рекламные щиты с надписью: «КОНЕЦ ЭПОХИ БЕДНОСТИ!»
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И поэтому они наработали на минус 50 млрд гривен в бюджете. Это от такой сплоченности, или есть еще какие причины, хотелось бы спросить?
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та ні, більше. Я чув від Бориса Кушнірука, що дірка розміром в 70млрд на перше грудня; а до нового року, цілком вірогідно, статистики покажуть всі сто...
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Да-да, вже напрацювали...
Середня зарплата на кінець року менша, ніж минулого Нового року.

Лихо як раз в тому, що ЗЕкоманда робить чимало того, що робив Порошенко, але в рази гірше за нього. Обмін полоненими? ЗЕкоманда повертає ключового свідка по збиттю малайзійського «Боїнгу» і псує стосунки з Нідерландами. Зовнішня політика? Одною необережною фразою Зеленський стає героєм гумористичних шоу на американському ТБ, а своєю переговорною політикою руйнує коаліцію союзників України у Європі. Економіка? Зеленському не відкрутитися, нинішній уряд цілковито його висуванці - у Порошенка не було монобільшості, йому доводилося домовлятися і йти на компроміси. Дірок в бюджеті, таких що доводиться згортати бюджетні програми, за Порошенка не спостерігалося. Кадрова політика? Пригадую одне лише ім'я - Арсен Аваков, міністр МВС. Політика щодо ФОПів? Замість виконувати пункти програми кандидата в президенти Зеленського В. А., міністр економіки на ФБ вопрошає: «Що нам робити з ФОПами?», а монобільшість у ВР ускладнює ті деталі роботи підприємців, які за Порошенка навпаки - спрощували. Тощо і тощо.
Знаєте кого мені нагадує ЗЕкоманда за таких умов? Вони мені нагадують молодиків, які отримали по спадку розкішний маєток і тепер його старанно прогулюють. І виправдовуються на рівні дитячого садка. «Меблі виносимо? А попередній власник теж бувало, виносив» «Гульбенимо в маєтку? А попередній власник теж бувало, гульбенив». Тощо. Вони не примножують спадок. Вони - капостять. Інакше - не вміють.
А реальність проста. Дорвавшись до керування державою дилетанти Зеленського в підсумку примушені робити те само що робили за Порошенка - виходу іншого нема, бо й Порошенко діяв часто не за власним бажанням а відповідно до жорстокої реальності. Але все те, що робив до них Порошенко, ЗЕкоманда робить як дилетант - тобто набагато гірше. Результат ми бачимо наочно. Нові й нові борги. Падіння виробництва на 7,5%. Дірка в бюджеті. І це - лише початок.
Інакше й бути не могло. Коли до влади доривають капосники - на досягнення сподіватися марно. Лише на капості.

Дмитро Калинчук, https://t.me/dragonspech/627
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Тобто є усі умови виконати обіцяне. І головне завдання - побороти корупцію. У противному випадку - звалище історії.
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Що ж гарного, якщо всі гілки влади працюють по команді політбюро??? Це може привести лише до 3,14іздєца...
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ну как всегда Бутусов с порохоботами впереди планеты всей !)))
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Колапсирующая Зеленомика

Уже 6-ой год коту под хвост. 6 лет «жизни по новому» от премьеров-камикадзе и виницких базарных хозяйтвенников до самокатчиков и диждитализаторов с пустими презентациями. Экономика не растет вообще при том что у нас полная поддержка от Европы и Америки. Как такое может быть?

Кадры решают все. И этих кадров в Украинской государственной машине нет и не будет при севодняшнем руководстве страной. Будут только друзья по дерибану, смотрящие и послушные шестерки, погрязшие в конфликте интересов, коррупции, воровстве и лжи.

Потому зеленомика и не растет. Пиара «рехформ» много, а на деле мы видим только банкротство государства, роттердамы+, бандита коломойшу, милиарды дотаций косюкам, -турбо-прихватизации за копейки, легплизацию преступников, дерибан національного багатства и милиардные долги олигархов (безнаказанных) за которые расплачиваются налогоплательщики.

Пока у нас не будет серьезной гос поддержки для появления, становления и процветания сотни тысяч новых фермеров, то никакого роста в селе не будет. Будут только разрушенные села, нищие селяне, косюки и латифундии, разрущающие плодородие земли.

Пока у нас не будет 20-летней кредитной гривны под 6-8% годовых, то не будет у нас никакой ипотеки и улучшения жилищных условий для большинства, а будет только убитая инфраструктура и убитые серые бетонные коробки.

Пока у нас не будет серьезной гос поддержки для появления, становления и процветания сотни тысяч новых предпринимателей - собственников малого и среднего бизнеса, то не будет у нас никакого роста экономики.

Нам нужен 10% рост каждый год на протяжении следующих 10 лет чтобы мы почуствовали реальное улучшение жизни. Зеленомике такие задачи не под силу. Пора ее менять.
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Через вашу команду і її злагоджену роботу у пуйла, з травня, безпрерервне свято
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Volodymyr Tsybulko‏ @drotyk 58 мин.58 минут назад



Слуга народу брехати не може!
Чудак, котрий за держбюджет орендував собі у тещі квартиру, закликає бути законослухняними...
Пішли вони нафіг зі своїм Зе, і своїми дрібними шахраями...
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И шо,много наработали? До дырки в 10 процентов буджету?
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Казалось бы праздник, но этим тварям(троллям), как таксистам лишь бы срубить деньгу, одного не понимая, что рано или поздно пойдет все это на лекарства от болезней вызванных вот этой нервной жизнью, поздно только потом будет.
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До речі, до речі...
Минулих два роки уряд Гройсмана мою січневу пенсію виплачував мені (а питав - не лише мені, а всім!) в акурат перед Новим роком, числа 26, 27, щонайпізніше 28-го грудня, виплачував наперед, щоб закупити яства на новорічний стіл.
Минулий уряд Гройсмана мені, пенсіонеру-військовослужбовцю, суттєво підвищував пенсію кожного нового року...
А от уже новий рік настав - і ... катма... Не те що підвищеної (що обіцяв Гройсман з Ревою), а й старої пенсії не видно.... Кажуть, в бюджеті дірка до ста мільярдів (секундочку: чуть менеше 10% дохідної частини....)... доцарювалися...
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И за всё, что вы делаем, отвечать тоже вместе будете...
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"Впервые в истории нашей страны Президент, Парламент и Правительство работают единой командой"
Танунах??
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При Яныке рыги были единой командой... Очень дружно растаскивали страну.
Теперь вот опять... Когда нет соперничества начинают воровать.
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та каких там, - ни управлять, ни воровать толком не умеют, за шо не возьмутся всё через жопу...
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тупориле криворізьке чмо понабирало у міністри таке саме лайно, котре не знає що для нормального функціонування демократії потрібна система противаг, а не єдність антидержавних дебілів
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Одна банда з малоросько-хАхлятського лайна, замаскованих рашистів та ригоАналів, придуркуватих ідіотів-інфантилів та трускавецьких проФФесорів, а зверху зелена шмаркля.
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да , плять, впервые в истории... никому ещё не удавалось так цинично ограбить народ и развалить экономику за пол-года... просто,ёпт, "рекорд" какой-то...
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