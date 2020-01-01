 "Впервые в истории нашей страны Президент, Парламент и Правительство работают единой командой", - новогоднее поздравление правительства

Текст поздравления опубликован на сайте правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Дорогие украинцы! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение! Мы вам за это очень благодарны!" - сказано в поздравлении.
"Впервые в истории нашей страны Президент, Парламент и Правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась", - отметили в правительстве.
В Кабмине отметили, что за последние 4 месяца "удалось очень многое", но мы понимаем, что этого не достаточно, чтобы вы чувствовали реальные изменения".
Также на Цензор.НЕТ: Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского. ВИДЕО
"В следующем году я хочу вам пожелать, чтобы нам всем хватило силы превратить нашу страну в успешную страну в мире. И чтобы вы наконец ощутили реальные изменения в нашей стране", - сказано в сообщении.
Таки уже... астанавитись!!!
вы уже том, 2020м, а у нас еще в етом дел накопиллось чаcов на 6
Команда избранного президента разыскивает группу аферистов, разместившую от их
имени рекламные щиты с надписью: «КОНЕЦ ЭПОХИ БЕДНОСТИ!»
Середня зарплата на кінець року менша, ніж минулого Нового року.
Лихо як раз в тому, що ЗЕкоманда робить чимало того, що робив Порошенко, але в рази гірше за нього. Обмін полоненими? ЗЕкоманда повертає ключового свідка по збиттю малайзійського «Боїнгу» і псує стосунки з Нідерландами. Зовнішня політика? Одною необережною фразою Зеленський стає героєм гумористичних шоу на американському ТБ, а своєю переговорною політикою руйнує коаліцію союзників України у Європі. Економіка? Зеленському не відкрутитися, нинішній уряд цілковито його висуванці - у Порошенка не було монобільшості, йому доводилося домовлятися і йти на компроміси. Дірок в бюджеті, таких що доводиться згортати бюджетні програми, за Порошенка не спостерігалося. Кадрова політика? Пригадую одне лише ім'я - Арсен Аваков, міністр МВС. Політика щодо ФОПів? Замість виконувати пункти програми кандидата в президенти Зеленського В. А., міністр економіки на ФБ вопрошає: «Що нам робити з ФОПами?», а монобільшість у ВР ускладнює ті деталі роботи підприємців, які за Порошенка навпаки - спрощували. Тощо і тощо.
Знаєте кого мені нагадує ЗЕкоманда за таких умов? Вони мені нагадують молодиків, які отримали по спадку розкішний маєток і тепер його старанно прогулюють. І виправдовуються на рівні дитячого садка. «Меблі виносимо? А попередній власник теж бувало, виносив» «Гульбенимо в маєтку? А попередній власник теж бувало, гульбенив». Тощо. Вони не примножують спадок. Вони - капостять. Інакше - не вміють.
А реальність проста. Дорвавшись до керування державою дилетанти Зеленського в підсумку примушені робити те само що робили за Порошенка - виходу іншого нема, бо й Порошенко діяв часто не за власним бажанням а відповідно до жорстокої реальності. Але все те, що робив до них Порошенко, ЗЕкоманда робить як дилетант - тобто набагато гірше. Результат ми бачимо наочно. Нові й нові борги. Падіння виробництва на 7,5%. Дірка в бюджеті. І це - лише початок.
Інакше й бути не могло. Коли до влади доривають капосники - на досягнення сподіватися марно. Лише на капості.
Дмитро Калинчук, https://t.me/dragonspech/627
Уже 6-ой год коту под хвост. 6 лет «жизни по новому» от премьеров-камикадзе и виницких базарных хозяйтвенников до самокатчиков и диждитализаторов с пустими презентациями. Экономика не растет вообще при том что у нас полная поддержка от Европы и Америки. Как такое может быть?
Кадры решают все. И этих кадров в Украинской государственной машине нет и не будет при севодняшнем руководстве страной. Будут только друзья по дерибану, смотрящие и послушные шестерки, погрязшие в конфликте интересов, коррупции, воровстве и лжи.
Потому зеленомика и не растет. Пиара «рехформ» много, а на деле мы видим только банкротство государства, роттердамы+, бандита коломойшу, милиарды дотаций косюкам, -турбо-прихватизации за копейки, легплизацию преступников, дерибан національного багатства и милиардные долги олигархов (безнаказанных) за которые расплачиваются налогоплательщики.
Пока у нас не будет серьезной гос поддержки для появления, становления и процветания сотни тысяч новых фермеров, то никакого роста в селе не будет. Будут только разрушенные села, нищие селяне, косюки и латифундии, разрущающие плодородие земли.
Пока у нас не будет 20-летней кредитной гривны под 6-8% годовых, то не будет у нас никакой ипотеки и улучшения жилищных условий для большинства, а будет только убитая инфраструктура и убитые серые бетонные коробки.
Пока у нас не будет серьезной гос поддержки для появления, становления и процветания сотни тысяч новых предпринимателей - собственников малого и среднего бизнеса, то не будет у нас никакого роста экономики.
Нам нужен 10% рост каждый год на протяжении следующих 10 лет чтобы мы почуствовали реальное улучшение жизни. Зеленомике такие задачи не под силу. Пора ее менять.
Слуга народу брехати не може!
Чудак, котрий за держбюджет орендував собі у тещі квартиру, закликає бути законослухняними...
Пішли вони нафіг зі своїм Зе, і своїми дрібними шахраями...
Минулих два роки уряд Гройсмана мою січневу пенсію виплачував мені (а питав - не лише мені, а всім!) в акурат перед Новим роком, числа 26, 27, щонайпізніше 28-го грудня, виплачував наперед, щоб закупити яства на новорічний стіл.
Минулий уряд Гройсмана мені, пенсіонеру-військовослужбовцю, суттєво підвищував пенсію кожного нового року...
А от уже новий рік настав - і ... катма... Не те що підвищеної (що обіцяв Гройсман з Ревою), а й старої пенсії не видно.... Кажуть, в бюджеті дірка до ста мільярдів (секундочку: чуть менеше 10% дохідної частини....)... доцарювалися...
Танунах??
Теперь вот опять... Когда нет соперничества начинают воровать.