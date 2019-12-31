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Все про:Польша (5026) Путин (25348) Сталин (519) Пекло (61)

 Путин будто бы "воскресил" дух Сталина и хочет поссорить украинцев, - экс-посол Польши Пекло

Историческая политика президента РФ Путина полностью совпадает с исторической политикой Сталина. Его цель - "собирание земель" и дестабилизация Украины.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил бывший посол Польши в Украине Ян Пекло, информирует Цензор.НЕТ.

"Историческая политика, которую представляет и популяризирует сегодня Путин, почти на 100% совпадает с исторической политикой Сталина. Кажется, что он ожил, а его дух ходит по кабинетам Кремля и диктует кремлевским чиновникам, что нужно делать", - сказал он.

По словам дипломата, цель Путина - "собирание земель" и расширение российского влияния. Первой жертвой этой политики может стать Минск, ведь его возможности для маневра ограничены.

"Путин также стремится дестабилизировать Украину, в том числе и при помощи так называемой формулы Штайнмайера и встреч Нормандской четверки", - подчеркнул Пекло.

Также на Цензор.НЕТ: Сталин и Гитлер грубо поделили Польшу, - Берлин ответил на слова Путина

"Он хочет создать ситуацию, при которой можно было бы поссорить украинцев внутри страны, чтобы там появились два непримиримых лагеря, как сейчас это немного наблюдается в Польше. В таком случае Путину легче будет влиять на украинскую политику", - добавил экс-посол.

Источник: https://censor.net.ua/n3168085
 
   
 Топ комментарии
 
Тётя Роза‏ @Anakoyher 4 ч.4 часа назад

Желаю в Новом году каждому гражданину Украины счастья, здоровья, любви и веры в лучшее будущее.
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!Путин будто бы "воскресил" дух Сталина и хочет поссорить украинцев, - экс-посол Польши Пекло - Цензор.НЕТ 4794
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Андрій Карпов shared a post.
9 hrs Sergiy Taran 10 hrs

Першою людиною, яку Зеленський привітав з Новим роком виявився Путін. Ні, це не фейк, і не параноїдальні фантазіі.


Пресслужба президента частково окупованої України офіційно повідомляє, що Зеленський, між іншим, привітав президента країни-окупанта Путіна з прийдешніми святами. Цікаво, що побажав Зеленський Путіну в особистій розмові? Міцного здоров'я? Успіхів у розбудові квітучої Росії і її миролюбної зовнішньої політики?
А що би ви побажали Зеленському?»
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До речі, пан Пекло міг би вже й відповідне місце зарезервувати.
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Вітаю касапів з Днем народженням Степана Бандери. Сьогодні вони дружно підняли келихи за нього. Путин будто бы "воскресил" дух Сталина и хочет поссорить украинцев, - экс-посол Польши Пекло - Цензор.НЕТ 6512
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Ти теж будеш слухати новорічне вітаня препіздента який вже привітав ***** педофілича?
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А він таки правий, невеличка частка українців, які з якогось будуна думають, що іменно віони, ненавистники Зеленського є справжніми патріотами.
Ні, звісно треба було надути морду як Порошенко і вигукувати гасла "патріотичні", робити вид, що ти непреступний, а самому зі своїми кланами торгувати з РФ, барижнічати. А 13 000 загинувших? Ні не чув, хай там гинуть, не його ж син, який після 2 місяців! ( а так мождна було?!) став депутатом і клав на ту війну!
Ви, або лощшари, або провокуатори і зрадники, яких нажаль в українській нації було завжди багавто.
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Просто потрібно вияснити , що воно таке за ЗЄ?
1. Криворіжське мурло зманією величі?
2. Зрадник України?
3. Ворог України?
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В цей мішок лайна влізе з головою кожен з трьох ваших пунктів
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чито поделать если 73% украинцкв хотят біть новоросами((
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Реально таких 16% ( Бойко+Вілкул).

І це від кількості тих хто прийшов на вибори.

Десь 3 мільйони хохломанкуртів, різного градусу упоротості.
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Або путіна відсторонять, або буде термоядерна війна...
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Не тільки на помётном. Щойно клацнув канали і випадково включив Інтер. Осміліли ссуки кацапсячі. Раніш ведучі наполовину українською, а наполовину кацапсячою мовою концерт вели, а зара тільки на ізЬікЄ кацапсячому і пісні всі кацапсячі крутять
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Просто в Украине есть 24% украинцев и 73% малоросов
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Херню не неси. Из "тех" 73% если и осталось процентов 35 смартфонов вместе с совковыми пенсионерами то это еще не предел. Каждый, с кем разговаривал на эту тему только и пистят "да стало хуже но прошло всего 8 месяцев и они "падаждут" еще немного. А жрать то им хочется. Так что подожжем до февраля.
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Ну и за кого они проголосуют? Ну не за Зеленского, а за опзж с шариями, малоросы всегда будут голосовать за своих
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Ні.
Реально за ОПЗЖ є 16% ( Бойко+Вілкул).
Шарій то окрема хітрая пєстня.
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Кого покажут олигархи по телевизору,за того рабский совдеповский устой и проголосует. Путин будто бы "воскресил" дух Сталина и хочет поссорить украинцев, - экс-посол Польши Пекло - Цензор.НЕТ 1619
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Спутнік це канторська пропагандистська муть?
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 4 ч.4 часа назад

Желаю в Новом году каждому гражданину Украины счастья, здоровья, любви и веры в лучшее будущее.
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!Путин будто бы "воскресил" дух Сталина и хочет поссорить украинцев, - экс-посол Польши Пекло - Цензор.НЕТ 4794
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???
Серйозно ?
От вам такі "громадяни" і наголосували "щастя" і, головне, "віри" в =краще майбутнє=.
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Незважаючи хто сидить на троні в кремблі, цілі його незмінні вже сотні років. Там крісло Сатани.
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правда.... сотона вбила щось з 10 людей, та й то з дозволу милостивого Вселишнього, котрий вбив всього лишень.... 20-30 мільйонів людей, судячи по Святковому Пись.му)
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Я Зевса уважаю и не **** Имя Его. но просто по Пиплии про евр. божка Яхве - можешь сам прочитать, отрок(это твоя кличка?), сколько наколошматил Яхве добрый и сколько "сотона" злая Путин будто бы "воскресил" дух Сталина и хочет поссорить украинцев, - экс-посол Польши Пекло - Цензор.НЕТ 4276
ты давай не меняй штаны, в новом году так и будешь щеголять с мокрыми то)
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Ну да, а Голодомор сделали комиссары, а не Сралин
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Вітання Ірини Фаріон з Новим 2020 роком

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Слава Україні ! Все буде Україна, зелену шмарклю на смітник !
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Кацапердонія завше лігво відморожених...Але мізки у всіх на планеті попливли... Путин будто бы "воскресил" дух Сталина и хочет поссорить украинцев, - экс-посол Польши Пекло - Цензор.НЕТ 4321 Шизофрения й людожерство Заразні Путин будто бы "воскресил" дух Сталина и хочет поссорить украинцев, - экс-посол Польши Пекло - Цензор.НЕТ 1869
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Там, где нормальные люди видят отвращение и брезгливость перед пидоРоским лидером, пидоРосцы видят мировое благоговение!
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В природе не бывает не ссорящихся украинцев.
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Все правильно сказав експосол, але українці легко на це піддалися. Гарне прізвище у посла, краще він саме туди запросив росіян.
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Сумно...(((
Маруся Звіробій
Marusya Zvirobiy
"Мої зорі почорніли, вороги ломають хребти нашим героям та вивертають могили вбитих українців, танцюючи на їх кістках. Побратими заклякли, несміливо витираючи з облич могильний пісок і тремтячими руками знов малюють якісь червоні лінії. Їх не існує, цих ліній. Існує лише страх прийняти бій і чинити опір. Усі чекають месію, вже розуміючи, що його не буде і дуже холодно кожному від думки, що тим хто лишився живий, доведеться знову брати на себе відповідальність за всю святкуючу в шампанському угарі Україну. Так. Доведеться. Не буде іншого виходу. Інший вихід - смерть цієї держави і всіх хто посмів її захищати. Попереду не свято, а запеклі бої, в яких є злочином не брати участі. Захист прав і свобод, захист історії, яку своєю кров'ю писали бійці, захист українських цінностей триватиме вічно. Не чекайте "коли то все закінчиться", навчіться бути воїнами завжди. Щоб нас не могли підловити в часи слабкості. Щоб в нас не було часів слабкості. Ніколи. Сила держави в силі характеру її народу!"Путин будто бы "воскресил" дух Сталина и хочет поссорить украинцев, - экс-посол Польши Пекло - Цензор.НЕТ 7921
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та походу ***** самое себя считает воскресшим духом рябого...
быдляк кацапский паровозы он уже целует
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Проблема не в Путине, а в украинской власти, деятельность которой базируется на извращенных неукраинских ценностях и порядках.
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а оффшоры как? - спать не дают.
пеживуха ж на морде лица отпечаталась...
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неужели не понятно, что эти все - это коррупционеры и маргиналы от власти...
в очередной раз ошиблись, НО не трать время и силы ... предыдущие не лучше..
такие же рвачи и ненажеры!
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Например хотя бы взять ПЦУ. Казалось бы, украинская церковь, все замечательно. Так нет же, надо и ее испоганить, поменять праздники на иностранные, кому такое надо и кому нужна такая церковь.
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Олигархи украинские сговорились с рашистскими и делают на войне и на убийствах украинцев бабло. А поскольку вся эта олигархическая шваль при власти, то быстро война не закончится.
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Это политика многих стран и польши тоже, но есть и нормальные страны которые живут тихо и никого не трогают
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Его цель - "собирание земель"
...
Дві літери зайві. "Обирание емель" - ось так.
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Да пох всем на Путина, а поколение любителей колбасы по 2.20 уйдет. И все буде Україна.
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Бажаю всім українцям, мающим розум та вміющим їм користатися, щоб вас стало більше!
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Путин дурашка ,думает если разъединит украинцев,то они помогут Московии защищать колонии от набегов китайцев Путин будто бы "воскресил" дух Сталина и хочет поссорить украинцев, - экс-посол Польши Пекло - Цензор.НЕТ 8900
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Время 21.42, у меня. Мы уже справили новый год по времени филиппинских островов.... это было довольно давно... потом, по времени мацквы, бо есть один москалик, в экипаже... а сейчас справляем по нашему Украинскому. Вот эта фотка- три часа назад... филиппинцы уже с трудом передвигаются, кстати- имеют право, мы- только разгоняемся... Сегодня- никаких морепродуктов, как на Рождество. Сегодня- только Мой Шашлык!!! Правда, должен признать- жарили его таки эти два негра. Бо жара- Жуткая! Я смог только приготовить предварительно... Вот Так встречают Новый Год Моряки! Всех- с Наступающим!
Путин будто бы "воскресил" дух Сталина и хочет поссорить украинцев, - экс-посол Польши Пекло - Цензор.НЕТ 1642
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заодно бы и польской вате мозги промыл...там ********** и украинофобов тоже хватает...
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всё очень просто в данной стране создаётся хаос и рождается новые государства.. это технологии кремля..
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