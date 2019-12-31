 Путин будто бы "воскресил" дух Сталина и хочет поссорить украинцев, - экс-посол Польши Пекло

Об этом в интервью "Укринформу" заявил бывший посол Польши в Украине Ян Пекло, информирует Цензор.НЕТ.
"Историческая политика, которую представляет и популяризирует сегодня Путин, почти на 100% совпадает с исторической политикой Сталина. Кажется, что он ожил, а его дух ходит по кабинетам Кремля и диктует кремлевским чиновникам, что нужно делать", - сказал он.
По словам дипломата, цель Путина - "собирание земель" и расширение российского влияния. Первой жертвой этой политики может стать Минск, ведь его возможности для маневра ограничены.
"Путин также стремится дестабилизировать Украину, в том числе и при помощи так называемой формулы Штайнмайера и встреч Нормандской четверки", - подчеркнул Пекло.
Также на Цензор.НЕТ: Сталин и Гитлер грубо поделили Польшу, - Берлин ответил на слова Путина
"Он хочет создать ситуацию, при которой можно было бы поссорить украинцев внутри страны, чтобы там появились два непримиримых лагеря, как сейчас это немного наблюдается в Польше. В таком случае Путину легче будет влиять на украинскую политику", - добавил экс-посол.
9 hrs Sergiy Taran 10 hrs
Першою людиною, яку Зеленський привітав з Новим роком виявився Путін. Ні, це не фейк, і не параноїдальні фантазіі.
Пресслужба президента частково окупованої України офіційно повідомляє, що Зеленський, між іншим, привітав президента країни-окупанта Путіна з прийдешніми святами. Цікаво, що побажав Зеленський Путіну в особистій розмові? Міцного здоров'я? Успіхів у розбудові квітучої Росії і її миролюбної зовнішньої політики?
А що би ви побажали Зеленському?»
Ні, звісно треба було надути морду як Порошенко і вигукувати гасла "патріотичні", робити вид, що ти непреступний, а самому зі своїми кланами торгувати з РФ, барижнічати. А 13 000 загинувших? Ні не чув, хай там гинуть, не його ж син, який після 2 місяців! ( а так мождна було?!) став депутатом і клав на ту війну!
Ви, або лощшари, або провокуатори і зрадники, яких нажаль в українській нації було завжди багавто.
1. Криворіжське мурло зманією величі?
2. Зрадник України?
3. Ворог України?
І це від кількості тих хто прийшов на вибори.
Десь 3 мільйони хохломанкуртів, різного градусу упоротості.
На помётном анале на карте нет Кёнигсберга))) Ушёл в Бундес
Реально за ОПЗЖ є 16% ( Бойко+Вілкул).
Шарій то окрема хітрая пєстня.
Желаю в Новом году каждому гражданину Украины счастья, здоровья, любви и веры в лучшее будущее.
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
Серйозно ?
От вам такі "громадяни" і наголосували "щастя" і, головне, "віри" в =краще майбутнє=.
ты давай не меняй штаны, в новом году так и будешь щеголять с мокрыми то)
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Слава Україні ! Все буде Україна, зелену шмарклю на смітник !
Маруся Звіробій
Marusya Zvirobiy
"Мої зорі почорніли, вороги ломають хребти нашим героям та вивертають могили вбитих українців, танцюючи на їх кістках. Побратими заклякли, несміливо витираючи з облич могильний пісок і тремтячими руками знов малюють якісь червоні лінії. Їх не існує, цих ліній. Існує лише страх прийняти бій і чинити опір. Усі чекають месію, вже розуміючи, що його не буде і дуже холодно кожному від думки, що тим хто лишився живий, доведеться знову брати на себе відповідальність за всю святкуючу в шампанському угарі Україну. Так. Доведеться. Не буде іншого виходу. Інший вихід - смерть цієї держави і всіх хто посмів її захищати. Попереду не свято, а запеклі бої, в яких є злочином не брати участі. Захист прав і свобод, захист історії, яку своєю кров'ю писали бійці, захист українських цінностей триватиме вічно. Не чекайте "коли то все закінчиться", навчіться бути воїнами завжди. Щоб нас не могли підловити в часи слабкості. Щоб в нас не було часів слабкості. Ніколи. Сила держави в силі характеру її народу!"
быдляк кацапский паровозы он уже целует
пеживуха ж на морде лица отпечаталась...
в очередной раз ошиблись, НО не трать время и силы ... предыдущие не лучше..
такие же рвачи и ненажеры!
...
Дві літери зайві. "Обирание емель" - ось так.