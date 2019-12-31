 Договор о транзите газа - значительное достижение Украины, - США

Об этом посольство США в Украине сообщает на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Поздравляем Украину с заключением контракта с Россией по транзиту газа и получением 2,9 миллиарда долларов по Стокгольмскому арбитражу. Это значительные достижения", - сказано в сообщении.
Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".
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По словам Витренко, речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но внутри правительства Украины по этому поводу проходит "интенсивная и эмоциональная дискуссия".
не засчет продажи нефти и/или газа страна живет - сважины на Аляске закупорены в большинстве....
ето для кацапов вопрос жизни и смерти, будет ли кому свою грязь продавать с занюхом продать, не для Штатов.
осваиваю так шо заранее прошу прощения за неизбежные ошибки...
немного не такой как старый, шо уже было привык, ето раздражает,
но не кацапский
так шо заранее прошу пардона у шановных...
більше вірити ще треба штатам, тоді все буде добре.
А Обама обісрала штани
може й так. але гарантій - нуль, а проблем тепер овердофіга.... х.з. як це розрулить Трамп, ой, Макрон, ой, фрау.... ну так, Зеленський(плаче... від сміху)
так що навіть Сталін був не більш як виродком, котрий робив "те що треба".... як би це противно не звучало. з новим роком тебе. я "по-приколу" зараз пошукаю де Зєля щось прохрипить зараз. або підкажи, бо вже 12хв. лишилось
Буш защитил от полного захвата. Может Мишке еще и зад он должен был подтереть?
Еще типо неправильно написали на той кнопке.
уроды что те, что кацапы(особенно)
Одно то точно ясно, свою долю санкции получит и Украина, ведь цель снизить долю рассеиской доли на рынке.
http://uainfo.org/blognews/1520000223-dbayliva-pastka-dlya-gazpromu-vid-timoshenko.html
хотите от кацапов зависеть? - та зависьте.
а они сидят тут на украинском Цензоре, тоже бухие,
но не мордой в салате, как хотелось бы и яд мечут ....
терпите - ридина вас призвала дерьмо метать - мечите
короче - сидеть, не ныть, плеваться ядом и ето еще ....
портянки лахтинские ну хоть иногда стирать надо,,, ))))