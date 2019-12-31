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Все про:США (15974) Транзит газа (163)

 Договор о транзите газа - значительное достижение Украины, - США

Соединенные Штаты поздравили Украину с контрактом на транзит и получением 2,9 млрд долларов от "Газпрома".

Об этом посольство США в Украине сообщает на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляем Украину с заключением контракта с Россией по транзиту газа и получением 2,9 миллиарда долларов по Стокгольмскому арбитражу. Это значительные достижения", - сказано в сообщении.

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".

Читайте на Цензор.НЕТ: Медведев о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ: "Все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены"

По словам Витренко, речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но внутри правительства Украины по этому поводу проходит "интенсивная и эмоциональная дискуссия".

Источник: https://censor.net.ua/n3168084
 
   
 Топ комментарии
 
Штати більше були б раді привозити свій зріджений газ на LNG термінал біля Одеси
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Штати більше були б раді привозити свій зріджений газ на LNG термінал біля Одеси
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не думаю, шо ето критически важно для Штатов...
не засчет продажи нефти и/или газа страна живет - сважины на Аляске закупорены в большинстве....
ето для кацапов вопрос жизни и смерти, будет ли кому свою грязь продавать с занюхом продать, не для Штатов.
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я розумію, що це для них абсолютно не критично....але, в Польщу ж вони поставляють зріджений газ, щоб кацапів понервувати
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я тут новый транслит на нажать англицкую буковку и шо бы выскочило по срюцки или мовою,
осваиваю так шо заранее прошу прощения за неизбежные ошибки...
немного не такой как старый, шо уже было привык, ето раздражает,
но не кацапский
так шо заранее прошу пардона у шановных... Договор о транзите газа - значительное достижение Украины, - США - Цензор.НЕТ 9906
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аха, бацька говорил что Минск будет столицей Америки.
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У США поки не зрозуміли, що досягнень нема та не могло бути. Згодом розберуться.
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ну так, вони висрали: Ой, а ми не підозрювали шо Рашка нападе на Крим.(і ніхто з ЦРУ не сів за грати).
більше вірити ще треба штатам, тоді все буде добре.
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Все вони знали, але війна США і росії нікому не потрібна, бо вона стала би ядерною.
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ну воно так, але як на Грузію напали, то Жорка Буш вислав флот, авіацію, перекинув грузинський контингент, заборонив Путіну атакувати аеропорт, читай Тбілісі, і Путін відклав цегли та завернув орду, 76-ту армію. хоча там "взяти" столицю було неважко.
А Обама обісрала штани
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Було. США не зобов'язані воювати за нас. Ми самі винні, що не пішли до НАТО.
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угу, з тою ватою би пішли, Путін би ще швидше розпочав гидити. ще кажуть шо треба Я.З. - там кацапи би сховище підірвали і сказали: ну вот, нєдострана, ми навєдьом парядак(і штати з Європою змовчали б)
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ну ясно що крім як роззброїтись то не було шляху. Кравчук же так висрав.
може й так. але гарантій - нуль, а проблем тепер овердофіга.... х.з. як це розрулить Трамп, ой, Макрон, ой, фрау.... ну так, Зеленський(плаче... від сміху)
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так є ж доля все йде "по струнці". це я виявив проаналізувавши історію і т.д.
так що навіть Сталін був не більш як виродком, котрий робив "те що треба".... як би це противно не звучало. з новим роком тебе. я "по-приколу" зараз пошукаю де Зєля щось прохрипить зараз. або підкажи, бо вже 12хв. лишилось
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И благодаря этим решительным действиям Буша Грузия потеряла Абхазию с Осетией и была всеми признана виновна? С таким выбором лучше Обама (вреда меньше) У Вас картинка не правильная.
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А Мишку кто-то просил подписать повинную? Это наверное был Буш, да?
Буш защитил от полного захвата. Может Мишке еще и зад он должен был подтереть?
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Николя Саркози. Он мирил. От его предложений (морская пехота США уже держала оборону Тбилиси) Саакашвили не мог отказаться.
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да ладно, какая там пехота, но Меркель и носатый таки напрягли Мишку. хотя.... Антиколорадос пишет шо Мишка - агент Кремля. может и так, ибо он очень сильно обосрался тогда.
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Сразу после войны 08.08.08 Медведев и Клинтон кнопку перезагрузки жали.
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Лавров.
Еще типо неправильно написали на той кнопке.
уроды что те, что кацапы(особенно)
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Вы правы, Лавров. Перегрузка было написано.
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США тратя. т миллиарды долларов на спецслужбы шпионаж беспилотники спутники прослушку по всему миру и "не подозревали". Сам то в это веришь?
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так я сам смеюсь. если бы реально так обосрались, то половина ЦРУ бы была разогнана и посажена
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Звичайно, але про їхні устремління я вже написав.
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Якесь тупе запитання. Ми говоримо лише про США та Україну.
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Не здійсниться, але твоє побажання тобі повернеться. В спам тебе і до Адміна.
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Відсутність снігу на новий рік, це теж велике досягнення України
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Маги изменили климат. Потому кацапы и лезут мириться с Украиной, что они просекли мощь. Но уже поздно...
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Израилю дают 5млрд. на оружие, а нам со стонами и причитаниями, чет пол-млрд... и поздравляют еще с транзитом.... как я рад что у нас такие союзники - ничего не страшно с Трампщиной то
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нам нужно сильное еврейско-украинское лобби в Вашингтоне, и тогда 1 млрд баксов военной помощи от США для Украины, будет всего лишь аперитивом перед "хорошей пьянкой и мальчишником с приглашенными порно звездами"..
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Я би сьогодні на їхньому місці нічого нам не дав, бо замість роботи уряд краде гроші та підвищує зарплати.
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В руках жидів печатний станок США, усі ЗМІ, весь Конгрес і більшість суддів. Ви знаєте, що в США тепер заборонена критика Ізраїлю і заклики до бойкоту ізраїльських товарів стали незаконними Коли українці зможуть випивати всі соки з іншої держави, насаджуючи їй деструктивні цінності та впроваджуючи тиранію, повільно країну вбиваючи та перетворюючи на розплідник пасивних збоченів та дегенератів, то і в нас буде така допомога.
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Але не було так завжди, Ізраїль навіть затопив корабель штатів, правда ті проковтнули. а ще було ембарго на зброю навіть. так що може те лоббі не таке лоббі, або тут якась змова(вислідковує рептилоїдів))
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Якась библейска шняга,которая напарывается на свою ж библейскую шнягу,которая гласит;Шо уйти невозможно,если какой то дятел в красном халате и колпаке,целится в тебя куме. Договор о транзите газа - значительное достижение Украины, - США - Цензор.НЕТ 3208
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аха, тоисть американцы вводят санкции чтоб уменьшить долю газа из рашки в Европу и поздравляет Украину с заключением договора на поставку рассеисклого газа в Европу. Кое кто из авторов этой сттьи считает вас идиотами или она предназначена зелённой стаде.
Одно то точно ясно, свою долю санкции получит и Украина, ведь цель снизить долю рассеиской доли на рынке.
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Вчера транзит из Раиссии ставил Европу в зависимость от руццкого газа, а сегодня это достижение...вот это смена труселей...
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24/36 б/у F-16 блок50/52 для ПС Украины скромный вклад для обеспечения мирного неба для Восточной Европы..
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чисто дипломатический реверанс в сторону Европы и Украины и не более...
хотите от кацапов зависеть? - та зависьте.
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через 47 хвилин порошенко на 5 каналi... чекаем !!!
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Европа, США поддерживают газ контракт, поддерживают обмен пленными. А какао-ферма сегодня "Фантоцци против всех".
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Ну, им просто пока не обновили методички ! Кураторы выйдут на работу, тогда всё станет на свои места
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прорвет трубу ( в море) побежите жаловаться к Украине - в очередь будете становиться
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бывает..и рак свистит, и бык летает, и ружжо стреляет.
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ружжо оно всегда стреляет неожиданно.. Чехова читать надо..))
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да. уже вы одиночестве и против всех.
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представляю 3ю смены лахты - вся кацапия уже пьяная и 8 раз обрыгалась,
а они сидят тут на украинском Цензоре, тоже бухие,
но не мордой в салате, как хотелось бы и яд мечут ....
терпите - ридина вас призвала дерьмо метать - мечите
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всё верно написал. сидят и печатают всё в пользу потужного сывочолого паперадника.
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а кацапы без передергивания умеют? нy хоть иногда, для смеха?
короче - сидеть, не ныть, плеваться ядом и ето еще ....
портянки лахтинские ну хоть иногда стирать надо,,, ))))
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а чего ты мне пишешь? спроси у своих кацапо-коллег по ферме про передёргивания, нытьё, яд и портянки лахтинские.
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Все это для Порошенко и К*... наверное, как серпом по... подвеске....
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Ну с праздником!Москали тут рядом!А значит треба их мочить!
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