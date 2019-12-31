 Договор о транзите газа - значительное достижение Украины, - США

Об этом посольство США в Украине сообщает на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляем Украину с заключением контракта с Россией по транзиту газа и получением 2,9 миллиарда долларов по Стокгольмскому арбитражу. Это значительные достижения", - сказано в сообщении.

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".

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По словам Витренко, речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но внутри правительства Украины по этому поводу проходит "интенсивная и эмоциональная дискуссия".