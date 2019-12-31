 Загороднюк и Кривонос поздравили раненых бойцов в Ирпенском госпитале. ФОТО

Об этом Загороднюк написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с Сергеем Кривоносом приехал в Ирпенский военный госпиталь лично поздравить с Новым годом раненых военнослужащих. Благодарю каждого из них за службу!" - написал он.

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