 Загороднюк и Кривонос поздравили раненых бойцов в Ирпенском госпитале. ФОТО

Об этом Загороднюк написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Вместе с Сергеем Кривоносом приехал в Ирпенский военный госпиталь лично поздравить с Новым годом раненых военнослужащих. Благодарю каждого из них за службу!" - написал он.
Также на Цензор.НЕТ: "Прямо здесь и буду встречать Новый год", - защитники Украины готовятся к празднику на передовой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
а аппарат для откачки гноя привез? А то уже задолбали эти волонтеры постоянно на какие то аппараты собирать!
Вітаю всіх з наступаючим Новим роком! Бажаю родинного щастя, здоров'я всім близьким, здійснень та перемог! Подякуйте під час святкування, хлопцям на передовій та на службі-за мирний сон в Ваших містах! Згадайте всіх, хто ні коли не сяде поруч. Бережіть друзів та дружні стосунки!
https://twitter.com/i/status/1211722477514240001
Нехай він буде кращим за попередній !
Одужання та сил вам !
Муженко лично высаживался с десантниками и разблокировал колонну, напав на террористов. То есть атаковав их.
а недавно нарыли журналисты, что папа министра загороднюка получил почтибесплатнго газовые скважиныыыы
дебилоиды
ахахаха