 Зарплата в следующем году вырастет на 10%, - Милованов

Об этом написал на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
"Рост заработной платы высокими темпами проходит уже четвертый год подряд - этого года за первые 11 месяцев заработная плата у реальном измерении была на 9,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года", - написал он.
По прогнозам Милованова, рост реальной заработной платы в следующем году составит около 10%.
"Увеличение зарплат будет уменьшать миграцию работников за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на работников, люди будут возвращаться", - считает Милованов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов
Министр назвал рост зарплат плохой новостью для типов бизнеса, в которых не происходит инвестиций в развитие производительности.
Милованов отметил, что согласно прогнозу Минэкономики рост ВВП по итогам 2019 года составит 3,5%, а в следующем году экономический рост ускорится до 3,7%.
Проблемы с падением промышленности министр назвал "системными" и пообещал "системно их решать".
Также на Цензор.НЕТ: Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук. ИНФОГРАФИКА
зе-******...
Поки не верифікуємо дипломи.
вже стали з-за бариги-брехуна…
Скубемося… Волаємо… Й ногами
ніяк не відштовхнемося від дна…
Самі собі намріяли месію,
і зводимо цю мрію у святі…
Напевно, без ярма сумує шия…
І без царя нам тяжко у житті…
Чи нам вже повилазило, убогим?!
Чи ми усі так звикли до халяв,
що молимось на тих, хто біля Бога,
та біля Правди близько не стояв?!
Ще й мріємо війти у нову еру,
І хочемо припинення війни,
цілуючи у сраку мародерів,
й вручаючи злодюгам ордени?!
Втрачаємо й без того вік короткий,
щоби до влади повернувся псих…
Та радує - лиш 8 відсотків
нас усьго… Намаханих таких…
🤗
З Новим Роком Лохів та неЛохі!!
😁
🤗
По прогнозам наших аналитиков. Даже если падение промпроизводства не будет вообще (что само по себе может быть лишь результатом божественного вмешательства), при максимальной мобилизации в бюджет всего что можно и нельзя (нельзя - это то, за что при смене власти сажают) , с учетом декабрьских платежей, которые платятся в январе, дефицит бюджетных платежей за первый квартал 2020 года составит 65-70 млрд. гривен.
По листопаду і грудню і в результаті всього 2019-го року середня зарплата виявляється, менша, ніж в 2018-му.