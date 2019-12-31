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Все про:ВВП (543) зарплата (1963) экономика (3536) Милованов Тимофей (125)

 Зарплата в следующем году вырастет на 10%, - Милованов

За первые 11 месяцев 2019 года зарплата в реальном измерении была на 9,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. А покупательная способность средней превысила докризисный 2013 год.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Рост заработной платы высокими темпами проходит уже четвертый год подряд - этого года за первые 11 месяцев заработная плата у реальном измерении была на 9,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года", - написал он.

По прогнозам Милованова, рост реальной заработной платы в следующем году составит около 10%.

"Увеличение зарплат будет уменьшать миграцию работников за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на работников, люди будут возвращаться", - считает Милованов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов

Министр назвал рост зарплат плохой новостью для типов бизнеса, в которых не происходит инвестиций в развитие производительности.

Милованов отметил, что согласно прогнозу Минэкономики рост ВВП по итогам 2019 года составит 3,5%, а в следующем году экономический рост ускорится до 3,7%.

Проблемы с падением промышленности министр назвал "системными" и пообещал "системно их решать".

Также на Цензор.НЕТ: Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук. ИНФОГРАФИКА

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Источник: https://censor.net.ua/n3168081
 
   
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Де вас придурків понаходили?
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це чергова провокація аби погіршити ситуацію в Україні - примусово підняти зарплати при різкому зниженні ВВП і купівельної спроможності - називається "гори все пропадом"
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Зелені, ідіть на хрєн. Пишу з відпустки за власний рахунок. І з заборгованістю по зарплаті в чотири місяці. Скоро ваші виборці в бабок-шептух лікуватимуться.
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Так бабкам т4ж треба бабки. Тому скоро зелених ніхто не буде лікувати, а просто посилатимуть у еротичну подорож.
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Мій чоловік теж у такій. Зборгованість за 2 місяці повернули. Вподобайку не можу поставити, а кнопочку "підтримую" не дочекаюсь.
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Ну, будемо десь поряд в Польщі огірки збирати.
Поки не верифікуємо дипломи.
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Этой ночью его жена узнает, что у него будет длиннее на 10 см....но в следующем году Зарплата в следующем году вырастет на 10%, - Милованов - Цензор.НЕТ 439
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Наша песня хороша, начинай сначала. Молочные реки, кисельные берега. Ананасы несутся, бананы колосятся, жирафы доятся. Бла-бла-бла, фанфары и салюты.
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Цей міністр непоймичого не вказав, що він мав на увазі зарплату депутатів. Арахамія так казав, що має бути 70 -100 тісяч.
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А сейчас немножко предновогодней лечебной уринотерапии от ЗЕкловунов. ЗЕбилы подставляйте личики и шире раскрывайте глаза..конец эпохи бедности подвезли.
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На востоке говорят, сколько не говори халва, а во рту от этого слаще не станет.
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Традиция в Украине такая, цены обычно опережают зарплаты так, что говори, говори Милованов тебе все равно никто не поверит.
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На 10%, почему так мало? Опять воруют и денег не хватает? Раньше Порошенко воровал, а кто сейчас его сменил в этом деле?
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Один для одного ми майже ворогами

вже стали з-за бариги-брехуна…

Скубемося… Волаємо… Й ногами

ніяк не відштовхнемося від дна…

Самі собі намріяли месію,

і зводимо цю мрію у святі…

Напевно, без ярма сумує шия…

І без царя нам тяжко у житті…

Чи нам вже повилазило, убогим?!

Чи ми усі так звикли до халяв,

що молимось на тих, хто біля Бога,

та біля Правди близько не стояв?!

Ще й мріємо війти у нову еру,

І хочемо припинення війни,

цілуючи у сраку мародерів,

й вручаючи злодюгам ордени?!

Втрачаємо й без того вік короткий,

щоби до влади повернувся псих…

Та радує - лиш 8 відсотків

нас усьго… Намаханих таких…
🤗

З Новим Роком Лохів та неЛохі!!
😁
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бажаю, щоб вся русня і зелена дрисня у Новому році повиздихала!
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за пол-года уже выросла на 20%...... Зарплата в следующем году вырастет на 10%, - Милованов - Цензор.НЕТ 7896 с такими темпами роста зарплат (овгз-благодати) скоро итальянцы и немцы к нам потянутся на заработки -мыть дупы нашим старикам....
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Еще предыдущих воров по камерам не рассажали,а уже пора с этими говнюками разобраться.
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tZE inform‏ @tZEinform

По прогнозам наших аналитиков. Даже если падение промпроизводства не будет вообще (что само по себе может быть лишь результатом божественного вмешательства), при максимальной мобилизации в бюджет всего что можно и нельзя (нельзя - это то, за что при смене власти сажают) , с учетом декабрьских платежей, которые платятся в январе, дефицит бюджетных платежей за первый квартал 2020 года составит 65-70 млрд. гривен.
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З Тимофєя Мілованова такий же министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства як з Монікі прєзєдєнт.
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Так подождите! Обещали ж по 4000 евро! И это токо вчителям! И уже с 21 апреля 2019-го! А в 2020 надо ишо больше! Ми так не договаривалися! Игде наши гроши?
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зебіли, як завжди, брешуть.
По листопаду і грудню і в результаті всього 2019-го року середня зарплата виявляється, менша, ніж в 2018-му.
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