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Все про:пожар (3882) Тернопольщина (413) ГСЧС (2410)

 21-летний прохожий вытащил односельчанина из пламени, - ГСЧС

Житель Тернопольщины шел по улице и заметил, что из окон одного из домов валит густой черный дым. Рискуя жизнью, он ринулся в дом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Тернопольской области.

Дело происходило накануне в с. Высечка Борщевского района Тернопольщины. Молодого мужчину, бросившегося спасать односельчанина, зовут Василий Герман.

"Парень, идя по улице, заметил черный густой дым из окна здания. Рискуя собственной жизнью, юноша забежал в дом. На полу летней кухни лежал без сознания хозяин. Василий, оценив опасность ситуации, вытащил мужчину наружу и предоставил ему домедицинскую помощь", - сказано в сообщении ГСЧС.

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Пострадавшего направили в Борщевскую центральную районную коммунальную больницу. Пожар погасили - хозяйственную и жилую постройки удалось спасти от пламени.

С начала года на Тернопольщине в огне погибли более 50 человек. Всего же в этом году зафиксировано почти 2500 пожаров, что на 1 150 больше, чем в прошлом году.

21-летний прохожий вытащил односельчанина из пламени, - ГСЧС 01
21-летний прохожий вытащил односельчанина из пламени, - ГСЧС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3168080
 
   
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Ось кого треба брати до поліції та рятувальників
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Ось кого треба брати до поліції та рятувальників
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Кого?!Може вiн ему грошей забаргував 21-летний прохожий вытащил односельчанина из пламени, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2350
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От за ШО?Не пойму,хоть убей.Стояла себе хата,и вдруг загорелась.И рядом парубок молодой спаситель оказался,бо не довернул
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на його місці кожний із нас поступив би так само!
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До чого тут я?Я просто виказав идею,що пограбування,може закончится пожаром и невиновностью спасителя 21-летний прохожий вытащил односельчанина из пламени, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 350
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Василий, оценив опасность ситуации, вытащил мужчину наружу и предоставил ему домедицинскую помощь" Источник: https://censor.net.ua/n3168080\\\\\\\\\\

налил 100 и предоставил огурец.... ээээ, из банки огурец достал то.... 21-летний прохожий вытащил односельчанина из пламени, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8827
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из дома вестимо. зашел, выпил, закусил, вытащил хозяина, а потом они выпили вместе.)
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