 21-летний прохожий вытащил односельчанина из пламени, - ГСЧС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Тернопольской области.

Дело происходило накануне в с. Высечка Борщевского района Тернопольщины. Молодого мужчину, бросившегося спасать односельчанина, зовут Василий Герман.

"Парень, идя по улице, заметил черный густой дым из окна здания. Рискуя собственной жизнью, юноша забежал в дом. На полу летней кухни лежал без сознания хозяин. Василий, оценив опасность ситуации, вытащил мужчину наружу и предоставил ему домедицинскую помощь", - сказано в сообщении ГСЧС.

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Пострадавшего направили в Борщевскую центральную районную коммунальную больницу. Пожар погасили - хозяйственную и жилую постройки удалось спасти от пламени.

С начала года на Тернопольщине в огне погибли более 50 человек. Всего же в этом году зафиксировано почти 2500 пожаров, что на 1 150 больше, чем в прошлом году.



