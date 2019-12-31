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 Политика Украины
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 Освободить "беркутовцев" и террористов - значит разрушить прямые доказательства причастности России к преступлениям, - Порошенко

Освобождение в порядке так называемого "обмена удерживаемыми лицами" сотрудников "Беркута", террористов и пособников страны-агрессора недопустимо. Оно противоречит закону и справедливости, разрушает международную коалицию в поддержку Украины и фактически уничтожает прямые доказательства преступлений Кремля.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ. Интервью было записано накануне судебных заседаний, на которых "беркутовцев" отпустили под личное обязательство.

"Когда мы составляли "Минск", там записано, что не подпадают (под амнистию. – Ред.) те, кто совершил тяжкие преступления, не подпадают те преступники, которые не имеют никакого отношения к событиям на фронте", - напомнил Порошенко.

По мнению пятого президента, даже факт выдачи Украиной террориста Цемаха во время прошлого обмена разрушает мировую коалицию в пользу нашей страны.

Читайте также: Это был неравноправный обмен: украинское руководство пассивно выполняло прихоти Кремля, - "ЕС"

"Нам нужно делать все, чтобы удерживать власть от подобных вещей. Да, приходится принимать непростые решения. Да, я могу предположить, что и Зеленскому сейчас нелегко. Но государственность - держи! По-другому быть не может", - отметил Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3168079
 
   
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Свинозельцман отпустил тех, по ком есть обоснованные обвинения в убийствах.
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А вторжение с войной на Украину уже значит не яаляется преступлением по заветам Свиновальцмана?
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Важкий рік закінчується. Надіюсь зелена плєсєнь в наступному році розсмокчеться і розум в людей трошки запрацює. Прорвемося, друзі!
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Вот еще о террористах!

Пороботы, налетай.
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Який канал подивитись на Новий Рiк? Шоб не вата, не зелений кал, i не мародер?
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Гей из Белоруссии, ты страну и сайт перепутал)
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Не пойму , что єто : истерика или крьіша поехала у Порошенко ?
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Скотину Свиномордую все пучит до сих пор?
Помогите же своему вождю опорожниться, подсвинки.
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будет тебе, Фядя, Путч, все будет, не сучи ножками.....
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Та будет канешна!.. Где-то во влажных фантазиях скотины Порохатой и его свинофермы.
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Лахта, ты Слуге наврота - Лизе Богуцкой не веришь, что будет путч!?
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Тумблер, а ты будешь смотреть на поздравления от Его Свинейшества пастве дякул?
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найкраще новорічне вітання !

"Чи діждемося Вашингтона Піночета
З нови та праведним Законом?
А діждемомось таки колись...."
Тарас Шевченко
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Мне интересно, а че ЗЕДЕБИЛЫ постоянно спрашивают когда Порох сядет? Зеленский же не обещал посадить Пороха, и вором его не называл.
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Друзі...Новорічне привітання Президента України Петра Порошенко, дивиться о 23:55 на Телеканал "Прямий", 5 канал та на сторінці Петро Порошенко. Зустрічай Новий рік з українською нацією! Слава Україні!Освободить "беркутовцев" и террористов - значит разрушить прямые доказательства причастности России к преступлениям, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4434
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вы только вдумайтесь в слова этого лицемера и лжеца! 5(!!!)лет, 5 лет было у этой крысы, чтобы найти и наказать виновников побоища на Майдане, а в итоге эти беркутовцы и прочие не были даже осуждены!
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За то зелебеня точно найдет и осудит.
Вы не нервничайте так.
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проблема в том, шо если бы началось НАСТОЯЩЕЕ расследование тех событий, то результаты могли привести не туда, куда надо Пете. А на беркутовцев, похоже, реально ничего нет.
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.....и что ж за 5 лет перзиденства он этого не сделал тогда
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как что курс по 40грн за 1долл сделал,правда потом опустил до 28
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Вот що я вам скажу співвітчизники,що якби не таке ***** як Порошенко,то небуло би у нас таких бід,овощ би досидів тихо свій термін,і більше би його ніхто невибрав
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даже при конченому Ющенко,у нас таких проблем з кацами небуло,як нам наробив Паршивий
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Порохобот, отстань от него, дай человеку на Новый Год душу излить!
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Да походу здесь кацапом пахнет , оказывается это барыга виноват , что крым отжали
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Не все свинорусы в курсе, что Крым отжали и войну на Донбассе начали до того как Порошенко стал Президентом.
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ні Дауніт!,я із сонячного Закарпаття !!!
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Шо ти дауніт - зрозуміло, нема чим пишатися.
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Абсолютно верно! Петя свинопитек гадит Украине еще с 2004 года и по сей день
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Вот почему я такие заявления слышу в основном от кацапов , вы не первый и говорят об этом в основном любители рузького мира Овоща бы переизбрали бы , да хер бы у тебя выбор бы в 14 был бы - как в параше , вроде и выборы есть , а голосуют за ***** , т к реальную оппозицию к выборам не пускают , одни клоуны прикормленные властью
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Отчего же, если есть официально оформленные списки обмена, то это как раз доказывает причастность России в т.ч. и вмешательство во внутренние дела Украины!
Списки обмена с подписями в студию!!
А если таких списков нет то значит, что Зе под шумок обмена, выпустил преступников!
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Поздравления клоуна пусть смотрят клоуны . А в 2020 году всю зелень выбрасываем на помойку
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Молодець, Петро, усе вірно сказав!!! Слава Україні!!! смерть ворогам!!!!
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"Сегодня. 23:55. Включай "Прямой канал и "5 канал". Новогоднее поздравление к нации от имени нашего самого проукраинского президента Петра Порошенко. Нас услышано!" - написал Нусс. Он напомнил, что на президентских выборах в 2019 году Порошенко не удалось одержать победу , но за него свой голос отдали более 4,5 миллионов украинцев.
Да будет выступать и кремлёвский ...резидент продажный ....ЗЕбил капитулянт который будет истерично визжать про мир - капитуляцию и про то какой хороший и прекрасный его повелитель кровавый фашист )(уйло
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ага ага, все так и кинулись смотреть, какой же Новый год без этого-)))
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Мразь этот кондитер. Пока был у власти обворовывал Украинский народ который вышел на майдан чтоб избавиться от такого же вора.Многие отдали свое здоровье и жизни для лучшего будущего,но прийдя к власти жадный кондитер предал их и обменял благо миллионов украинцев на собственные интересы. Потом пришел ЗЕбил к власти которому при Януковиче и не снилось что станет президентом(тоже благодаря Майдану).Жалко народа который положился на таких Иуд.Народ надеялся что сумеет вырваться из рабства но жадность и предательство новых президентов принесло ещё больше страданий. Храни вас Бог !
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найкраще новорічне вітання !

"Чи діждемося Вашингтона Піночета
З новим та праведним Законом?
А діждемось таки колись...."
Тарас Шевченко
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Хто б ще киздів..
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Мечты.
Ничего он просто так не отдаст.
Слишком много преступлений насовершал.
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А зачем ему сбегать куда-то ? В отличие от Януковича, сейчас ЕС и США полностью на стороне Зеленского, они 100% поддерживают выполнение "минска" и формулы Штайнмайера. Поэтому ни Байден, ни Нуланд, ни Туск уже не приедут как в 2014-м. И новый Майдан, если таковой соберётся (в чём я лично очень сомневаюсь), Зеленский просто разгонит. И на этом всё закончится.
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у ЕС и США есть хорошая дежурная фраза:

"мы принимаем выбор украинского народа"

не волнуйся, будет Майдан, ЕС и США будут на светлой стороне борьбы
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Свиното!Годі вже вищати-

Щур білий стукає до хати,

Щоб було все у нас в порядку,

А ворог біг би без оглядки.
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Петя главное что бі они тебя не спалили.. Освободить "беркутовцев" и террористов - значит разрушить прямые доказательства причастности России к преступлениям, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5251
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А почему их за 5 лет не посадили? Конечно, Зе все равно бы обменял, но и Петр Алексеевич ненамного лучше.
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Похоже, доказательств даже сфабриковать не смогли за 5 лет. Потому и не посадили.
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Нет, Включение Парашей в списки обмена-это признание, что беркут выполнял приказы с пАраши. И отдельно для Пети : иди ***** чмо и отебись от Украины
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шел бы ты сам пацанчик вместе со своим клоуном...... ехали бы вы все в свою Хайфу! что твой гарантик не делает все как то криво, косо и куево. вот скажи какое отношение беркута имели к тому что происходит в лугандоне? а харьковские подрывники? а этот кавказец который Амину Окуеву? а на фига их в лугандон отвезли а не напрямую с мацквой меняли как допустим сущенко и сенцова или как моряков? а слуга? ответь. а я тебе скажу - куйло зельу об этом сказал!!!
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Он 5 лет держал государственность Украины, памятник ему за это нерукотворный.
Сам не имеет праздничного настроения и всем его пытается испортить.
С Новым 2020 Годом Украина!!!
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____СОВЕРШЕННО ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ!_____
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"КАК ЖАЛОК ШУТ НА ТРОНЕ КОРОЛЯ!
КАК ГЛУП НАРОД, КОТОРЫЙ ТО ПОЗВОЛИЛ!"
Р. Бйорнс.
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73% НАИВНЫХ ГЛУПЦОВ, НЕУЖЕЛИ НЕ БЫЛО ВИДНО? ЧТО ВЫ НАДЕЛАЛИ ГЛУПЦЫ!?

https://nacburo.org/wp-content/uploads/2019/10/sluga-car1-500x458-500x458.jpgОсвободить "беркутовцев" и террористов - значит разрушить прямые доказательства причастности России к преступлениям, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5950

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УСАТЫЙ ПРИСУНУЛ ВОВЕ ПОД ЕЛКОЙ ЧЕРЕНКОМ ОТ ЛОПАТЫ
Белоруссия отказалась от российской нефти
Белоруссия прекратит переговоры с Россией о поставках нефти и будет искать альтернативные источники получения топлива. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
В частности, глава республики поручил завозить нефть из портов Балтии и организовать альтернативные поставки по нефтепроводу «Дружба».
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2 часа до Нового года, 2 часа петя, тик-так, тик-так, и ровно в полночь недоторканность исчезнет Освободить "беркутовцев" и террористов - значит разрушить прямые доказательства причастности России к преступлениям, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7923
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И карета превратится в тыкву, а лошади в облезлых крыс...
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Якобы националисты Билецкого вы же тоже своими руками помогли пробраться в теперь ставшей продажной антиукраинской власть, проклятым лютым врагам ЗЕбилам - капитулянтам. Да этим слугам не украинского народа а продажным слугам кремлёвских фашистов оккупантов которые и пробрались во власть только для того чтобы в угоду проклятой вражеской паРаше уничтожить Украину как государство. Теперь эту продажную ЗЕбильную заразу можно остановить уже только мощными протестными "Майданами" ... Да и прискорбно - горько что и возможной гибелью многих активистов патриотов как это было при сбежавшем кровавом ЗЕКЕ - Иуде ... Но катастрофа и гибель Украинской державы которая может стать гадкой кацапской колонией она намного страшней чем потери героев патриотов мужественно - самоотверженно защищающих её.
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Петро и на Новый Год пытается людям настроение испортить! Это вообще, человек или кучка старого навоза? Освободить "беркутовцев" и террористов - значит разрушить прямые доказательства причастности России к преступлениям, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8758
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Продажный ...резидент ЗЕбил капитулянт заявил: моя задача - завершение войны и возможное возвращение всех оккупированных территорий, но не ценой жизни граждан а ценной мира - капитуляции на милость оккупантов. Правда после капитуляции Украины на милость нашего лютого кровавого врага оккупанта вражеской паРаши и с последующей потерей суверенитета нашей державы, тогда вопрос о возвращении оккупированных территориях Крыма и Донбасса он сразу отпадёт. Какие могут быть претензии от Украинской державы которая превратится в гадкую кацапскую колонию. Да и ценна жизни для Украинцев ставшими рабами в этой гадкой кацапской колонии, она совсем нивелируется как и раньше находясь в кровавой тюрьме народов паРаши и ссср будут гибнуть миллионы украинских патриотов неугодных кремлёвским фашистами и их продажным холуям ЗЕбилам - капитулянтам этим Слугам не Украинского народа а слугам кремля из антиукраинской власти. Что то наш ..резидент - ЗЕбил -капитулянт он проклятый Иуда говорит точно так про то что думает про капитуляцию Украины и хочет сделать кровавый фашист )(уйло преступно маниакально помогая ему в этом.
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Что твое унылое сывочолое г@вно сделало за пять лет у власти. Ни х@ я. Подари ему рулон ленточки, будет место на параше огораживать и перерезать три раза в день, его ж кредо - п@здеть и ленточки перерезать, когда Украина падала на дно, а пенсионеры, переступая через себя, шли питаться на помойку. Мразь, твой петруччо, мразь, ввводящая бабло в офшоры, когда пацанов под Иловайском ложили. Мразь, которая до 2017 года канхфетки выпускала на параше. Мразь, которая прикрываясь красивыми словами грабила армию свинарчуцкими руками. Мразь поставляющая ВСУ машины из фольги, которые не едут и простреливаются навылет из Макарова. Мразь, которая разогнала блокаду лугандона. Мразь, которая обесточила ЖД Польши ради того, чтоб остановить поезд с Саакашвили. Мразь, мразь, мразь
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Навеяло появлением Пе в эфире:

-- Привет! что это ты делаешь?
-- Вот, с собакой в шахматы играю.
-- И как она?
-- тупая.... Проигрывает 2:3
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Как можно разрушить доказательства,болван просто мелет языком что бы про него не забывали и думает опять занять место какого нибудь министра экономики в правительстве Бойко.
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ей зебільниє,
а ви ще не привітали Путіна з новим роком?
ваш сцарь ЗЕ вже привітав.
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Видно здали ці продажні "Слуги" але не Українського народу а слуги кремлівських фашистів )(уйла і кривавих нелюдей вбивць терористів - колаборантів з окупованої кремлем бандитської резервації "лугандоніі". Злочинно Іуди здали Україну на милість проклятої паРаші. І тепер знищення територіальної цілісності Крим і Донбас з подальшою загибеллю нашої Української держави може зупинити тільки Український народ на потужному протестному "Майдані" Як це було при такому ж продажному Іуді як і екс- кловун ... резидент - капітулянт ЗЕбіл при кремлівському прихвостню який втік в паРашу кривавому ЗЕКУ. Тоді кривавої цінної загибелі сотень активістів патріотів героїв України врятували Українську державу від поневолення проклятоЮ паРашєю. І це навіть не обмовляється що ми обовязково врятуємо її і зараз чого б це не коштувало Українського народу.
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Чому цей ексклоун продажний ... резидент крмля ЗЕбіл капітулянт в усьому йде на поступки кремлівським фашистам окупантам і антиукраїнським силам в Україні в питаннях одностороннього перемир'я і кацапського статусу окупованих Крима і Донбасу піддаючи страшної загрозі територіальну цілісність і сам суверенітет Української держави. Невже він ЗЕбіл "Слуга не українського народу а кремля" не розуміє що якби Український народ: ВСУ, націоналісти , патріоти, добровольці, волонтери не відстояли незалежність України ... Тоді він би Іуда так і залишився на все життя бридким клоуном - блазнем але вже в "Малоросії" і смішив і кривлявся зі своїм ідіотським антиукраїнським 95 кварталом плазуючи вже перед кремлівськими окупантами. Чому ж він тоді кремлівський янічара не береже незалежність України і її Героїв воїнів які захищають і суверенітет Української держави і його тимчасового херового але все таки поки що продажного гаранта ... резидента и при цьому гинуть через його продажну капітуляцію України під виглядом нібито миру на милість свого лютого ворога - окупанта проклятої паРаші..
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Лол, на 5 канале Пороха показывают вместо зеленой чумы)))
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А шо ж ты, голубь сизый, за пять лет у власти не обнаружил прямых доказательств причастности России к преступлениям?
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Для дебилов.

1. Не освободить, а обменять.
2. Процесс, который Мародер не захотел закончить за свои 5 лет, будет закончен без его свинячьего вмешательства.
3. Факт затребования Мордором ублюдков убийц из беркута и есть прямое доказательство причастности россии к трагедии Небесной Сотни.

(прохоботам - огнетушитель дать? )
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