 Освободить "беркутовцев" и террористов - значит разрушить прямые доказательства причастности России к преступлениям, - Порошенко

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ. Интервью было записано накануне судебных заседаний, на которых "беркутовцев" отпустили под личное обязательство.
"Когда мы составляли "Минск", там записано, что не подпадают (под амнистию. – Ред.) те, кто совершил тяжкие преступления, не подпадают те преступники, которые не имеют никакого отношения к событиям на фронте", - напомнил Порошенко.
По мнению пятого президента, даже факт выдачи Украиной террориста Цемаха во время прошлого обмена разрушает мировую коалицию в пользу нашей страны.
Читайте также: Это был неравноправный обмен: украинское руководство пассивно выполняло прихоти Кремля, - "ЕС"
"Нам нужно делать все, чтобы удерживать власть от подобных вещей. Да, приходится принимать непростые решения. Да, я могу предположить, что и Зеленскому сейчас нелегко. Но государственность - держи! По-другому быть не может", - отметил Петр Порошенко.
Пороботы, налетай.
Помогите же своему вождю опорожниться, подсвинки.
"Чи діждемося
ВашингтонаПіночета
З нови та праведним Законом?
А діждемомось таки колись...."
Тарас Шевченко
Вы не нервничайте так.
Списки обмена с подписями в студию!!
А если таких списков нет то значит, что Зе под шумок обмена, выпустил преступников!
Да будет выступать и кремлёвский ...резидент продажный ....ЗЕбил капитулянт который будет истерично визжать про мир - капитуляцию и про то какой хороший и прекрасный его повелитель кровавый фашист )(уйло
"Чи діждемося
ВашингтонаПіночета
З новим та праведним Законом?
А діждемось таки колись...."
Тарас Шевченко
Ничего он просто так не отдаст.
Слишком много преступлений насовершал.
"мы принимаем выбор украинского народа"
не волнуйся, будет Майдан, ЕС и США будут на светлой стороне борьбы
Щур білий стукає до хати,
Щоб було все у нас в порядку,
А ворог біг би без оглядки.
Сам не имеет праздничного настроения и всем его пытается испортить.
С Новым 2020 Годом Украина!!!
____СОВЕРШЕННО ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ!_____
-
"КАК ЖАЛОК ШУТ НА ТРОНЕ КОРОЛЯ!
КАК ГЛУП НАРОД, КОТОРЫЙ ТО ПОЗВОЛИЛ!"
Р. Бйорнс.
-
73% НАИВНЫХ ГЛУПЦОВ, НЕУЖЕЛИ НЕ БЫЛО ВИДНО? ЧТО ВЫ НАДЕЛАЛИ ГЛУПЦЫ!?
https://nacburo.org/wp-content/uploads/2019/10/sluga-car1-500x458-500x458.jpg
Белоруссия отказалась от российской нефти
Белоруссия прекратит переговоры с Россией о поставках нефти и будет искать альтернативные источники получения топлива. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
В частности, глава республики поручил завозить нефть из портов Балтии и организовать альтернативные поставки по нефтепроводу «Дружба».
Якобы националисты Билецкого вы же тоже своими руками помогли пробраться в теперь ставшей продажной антиукраинской власть, проклятым лютым врагам ЗЕбилам - капитулянтам. Да этим слугам не украинского народа а продажным слугам кремлёвских фашистов оккупантов которые и пробрались во власть только для того чтобы в угоду проклятой вражеской паРаше уничтожить Украину как государство. Теперь эту продажную ЗЕбильную заразу можно остановить уже только мощными протестными "Майданами" ... Да и прискорбно - горько что и возможной гибелью многих активистов патриотов как это было при сбежавшем кровавом ЗЕКЕ - Иуде ... Но катастрофа и гибель Украинской державы которая может стать гадкой кацапской колонией она намного страшней чем потери героев патриотов мужественно - самоотверженно защищающих её.
-- Привет! что это ты делаешь?
-- Вот, с собакой в шахматы играю.
-- И как она?
-- тупая.... Проигрывает 2:3
а ви ще не привітали Путіна з новим роком?
ваш сцарь ЗЕ вже привітав.
1. Не освободить, а обменять.
2. Процесс, который Мародер не захотел закончить за свои 5 лет, будет закончен без его свинячьего вмешательства.
3. Факт затребования Мордором ублюдков убийц из беркута и есть прямое доказательство причастности россии к трагедии Небесной Сотни.
(прохоботам - огнетушитель дать? )