 Оккупанты выслали из Крыма на материковую Украину блогера Гайворонского, сменившего риторику с пророссийской на проукраинскую

О выдворении Гайворонского написал на своей странице в Facebook председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.
"Евгения Гайворонского, журналиста, жившего во временно оккупированном Крыму и во время вторжения российских войск поддержавшего действия России по захвату Крыма, сегодня ночью депортировали на материковую часть Украины", - написал он.
Согласно данным Чубарова, Гайворонского в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы России выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое (Ростовская область).
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"В настоящее время Евгений Гайворонский должно быть уже в городе Бахмуте, откуда он собирается следовать в Киев", - отметил Чубаров.
Евгений Гайворонский поддержал оккупацию Крыма. Он принимал участие в сборе подписей для проведения так называемого "референдума" о присоединении к России.
Однако через некоторое время журналист выразил надежду, что Украина вернет Крым.
В Крыму Гайворонского задержали и обвинили в админнарушении по статье "оскорбление в Интернете власти и символов России" из-за поста в Facebook о Владимире Путине. После этого он был арестован по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости.
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В ноябре документы, по которым Гайворонскому выдали российский паспорт, признали незаконными. Его самого отправили в Краснодарский край в центр для содержания иностранных граждан, ожидающих выдворения или депортации.
И с криками-мама!!!
вызывай ментов-обосрался....
2. Добре,що вислали ,а не на обмін в своїх списках
звращении в Россию".
А оказалось, что эта мерзость - Александра Петрушкевич из деревни Миасс, что в Челябинской области.
Ложь, цинизм и лицемерие - это наши путинские скрепы!
А оказалось, что эта мерзость - Александра Петрушкевич из деревни Миасс, что в Челябинской области.
Ложь, цинизм и лицемерие - это наши путинские скрепы!
PS/ но главное топить за пети- иначе не получится ничего! Остальным ты и нах. не упал!
Можно было бы обменять этого "защитника" Украины, на парочку убийц.
поїзд дружби. він теж в опалі за свій язик.
А у нас почему так нельзя делать, особо упоротых пророссийских граждан, сепаратистов, можно было бы лишать гражданства и депортировать в россию, это было бы справедливо.
На польты пойдут, - из них белок будут делать на рабочий кредит. (с)