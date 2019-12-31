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 Оккупанты выслали из Крыма на материковую Украину блогера Гайворонского, сменившего риторику с пророссийской на проукраинскую

Российские оккупанты вывезли из Крыма на материковую часть Украины блогера Евгения Гайворонского. В 2014 году поддерживал оккупацию полуострова, но весной 2019 года сменил риторику на проукраинскую.

О выдворении Гайворонского написал на своей странице в Facebook председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Евгения Гайворонского, журналиста, жившего во временно оккупированном Крыму и во время вторжения российских войск поддержавшего действия России по захвату Крыма, сегодня ночью депортировали на материковую часть Украины", - написал он.

Согласно данным Чубарова, Гайворонского в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы России выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое (Ростовская область).

Читайте на Цензор.НЕТ: ФСБ задержала двоих украинцев, пытавшихся покинуть оккупированный Крым вне пункта пропуска

"В настоящее время Евгений Гайворонский должно быть уже в городе Бахмуте, откуда он собирается следовать в Киев", - отметил Чубаров.

Оккупанты выслали из Крыма на материковую Украину блогера Гайворонского, сменившего риторику с пророссийской на проукраинскую 01

Евгений Гайворонский поддержал оккупацию Крыма. Он принимал участие в сборе подписей для проведения так называемого "референдума" о присоединении к России.

Однако через некоторое время журналист выразил надежду, что Украина вернет Крым.

В Крыму Гайворонского задержали и обвинили в админнарушении по статье "оскорбление в Интернете власти и символов России" из-за поста в Facebook о Владимире Путине. После этого он был арестован по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости.

Также на Цензор.НЕТ: Москва может поставить вопрос ребром: вы даете воду в Крым, а мы обменяем крымских политзаключенных, - Полозов

В ноябре документы, по которым Гайворонскому выдали российский паспорт, признали незаконными. Его самого отправили в Краснодарский край в центр для содержания иностранных граждан, ожидающих выдворения или депортации.

Источник: https://censor.net.ua/n3168078
 
 
 Топ комментарии
 
заарештувати цього блохєра і назад, на обмін
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Гоните его назад - пусть на нейтральной полосе живет.
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В Киев гнида собрался. И фашистов с циничными бандерами не боится. А чего не в Донецк? Это тоже Украина.
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заарештувати цього блохєра і назад, на обмін
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Сегодня сын Пердуна,не кто регор-знатно хлебнул мочи.
И с криками-мама!!!
вызывай ментов-обосрался....
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Слышишь сын Пердуна зачем ты мочу пил я не пойму?
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1. Назад його не візьмуть,
2. Добре,що вислали ,а не на обмін в своїх списках
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а на фуя нам потрібен цей нарколига? воно їде в Київ..... може зєля квартирку виділить
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Обмеження волі та працювати на Україну в інформаційній війні - писати, розказувати що там в Криму було, як він розчарувався і тому подібне.
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воно ватне, а не розчарувалося і ніколи українцем не стане. Диверсант
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З кацапами такі фокуси не проканають...Це тільки нашому клоуну можливо різноманітний непотріб пхати. От якби Медведчука, Портнова....
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Очі прорізалися,чи зрозумів, що при ЗЄ-йлі буде так само ,як і в Криму про Ху-йлі. Але ситніше.
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Гоните его назад - пусть на нейтральной полосе живет.
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Дошку для оголошень, ґамар, цвяхи та трусєля в студію!
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В Киев гнида собрался. И фашистов с циничными бандерами не боится. А чего не в Донецк? Это тоже Украина.
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Оккупанты выслали из Крыма на материковую Украину блогера Гайворонского, сменившего риторику с пророссийской на проукраинскую - Цензор.НЕТ 1288Оккупанты выслали из Крыма на материковую Украину блогера Гайворонского, сменившего риторику с пророссийской на проукраинскую - Цензор.НЕТ 4448Оккупанты выслали из Крыма на материковую Украину блогера Гайворонского, сменившего риторику с пророссийской на проукраинскую - Цензор.НЕТ 5834Оккупанты выслали из Крыма на материковую Украину блогера Гайворонского, сменившего риторику с пророссийской на проукраинскую - Цензор.НЕТ 1225
звращении в Россию".
А оказалось, что эта мерзость - Александра Петрушкевич из деревни Миасс, что в Челябинской области.
Ложь, цинизм и лицемерие - это наши путинские скрепы!
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Нашлась эта придурочная бабка, на радость путинских пропагандонов, обцеловавшая поезд в Севастополе. Якобы "коренная крымчанка", которая "всю жизнь мечтала о возвращении в Россию".
А оказалось, что эта мерзость - Александра Петрушкевич из деревни Миасс, что в Челябинской области.
Ложь, цинизм и лицемерие - это наши путинские скрепы!
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Міасс така собі деревня, під 200 тис населення.
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і нах нам це лайно потрібне? през зустрічав, чи корпоративами зайнятий?
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Хех! Оце так ні сіло, ні впало взяли і віддали. Оккупанты выслали из Крыма на материковую Украину блогера Гайворонского, сменившего риторику с пророссийской на проукраинскую - Цензор.НЕТ 3483 Так я і повірив.
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годуйтэ чувака с непостоянной ориентацией...
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А как это так,то такой - то сякой ? )) Это получается раньше хвост собакой вилял,а теперь собака хвостом ? - Навищо нам насправди, таки собаки ? ))
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При Монике пристроится. Будет хвалебные песни петь.
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Чувак топи за петю- эти любят таких, на них только ленивый из россиян не заработал ! А если ещё скажешь, что был "шпиён-диверсант" то ещё и должность какую организуют, в крайнем на "прямой" ведущим!))
PS/ но главное топить за пети- иначе не получится ничего! Остальным ты и нах. не упал!
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ти без "пєті" вже навіть у новорічну ніч не можеш.. Залежний??
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Отправить его в Дэнеэрию транзитом.. Оккупанты выслали из Крыма на материковую Украину блогера Гайворонского, сменившего риторику с пророссийской на проукраинскую - Цензор.НЕТ 1592
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журналіста?? ??? Отакої... Журнашлюху та блоХєра. Такі потвори гірші навіть за ідейних. Тьху !
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Якщо вони вважають кримчан росіянами, то як вони могли його депортувати. Його голос на референдумі вже недійсний?
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Такое упущение со стороны кацапов.
Можно было бы обменять этого "защитника" Украины, на парочку убийц.
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Получается это просто дурачок. Который не прижился там. - Ну ,а кто же еще ?
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Саме дурачки прижились, може в нього картинка з життя з телебаченням не сфокусувалась.
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Ну ,он же считал себя блогером. То есть имел якобы право поучать других.- Сбивал их с толку. - А сам жидко обосрался. - Рази не ?
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Что то странно это всё, обычно кацапы хорошо лечат таких запутавшихся, а этого, вдруг выдворили в Украину? Провокацию какую то готовят.
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Засланный блохер- казачек.Сейчас он скажет ,что глубоко ошибался насчет мишебратьев ,пересмотрел свою позициюпо окупааци Крыма и осознает свою вину ,а потом на мертвечуковских каналах будет вовсю вести свою подрывную деятельность против Украины
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Берите пример с кацапов. Вот как надо действовать. Пикнул кривое слово - на выход. Не то что мыролюбные толерасты соплежуи украинцы....вся сепарня им на голову срёт, а они обтекают...и не понятно то ли им нравица хохлам малороссам, то ли они просто по жизни мазохисты, но ясно одно - срать на голову им точно можно.
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Это при Порошенко он был швалью и его бы сейчас же арестовали, а при кремлёвских намесниках это теперь "наши люди". Ты против? Да ты порохобот и агрессивное меньшинство! Ты что против мира, это же мышебратья.
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Блогер и пранкер Женька Вольнов продолжает свою подрывную деятельность против помойки Путлера и довольно успешно
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Цап-царапыч всея Унитазии скоро вычистит крым полностью, превратив остров в территорию одного выстрела Томагавком...с начинкой
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У него прописка Донецкая его надо отправить туда как голубя мира
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Интересный разворот. А почему кацапы этого еврейчонка не в тюрьму, а в Украину? При маланской васти в Украине всем евреям индульгенция?
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В Крыму затонула подлодка Б-380 "светлый князь Георгий",также с подлодкой затонул плавдок.с паБЕДАй россия.
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скоро ще вишлють того придурка, що обіцяв бойових левів натравити на
поїзд дружби. він теж в опалі за свій язик.
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Ну а как ещё вести себя на военной базе? Крымские бабушки теперь поняли,что их похоронят не на России ,а на обычной российской военной базе Оккупанты выслали из Крыма на материковую Украину блогера Гайворонского, сменившего риторику с пророссийской на проукраинскую - Цензор.НЕТ 1331
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завтра этот наркоша сломает ногу и скабеева взвоет о преследовании гомосексуалистов и евреев киевскими фошиздами...
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Дайте ему сладкой ваты и скажите,що все буде добре Оккупанты выслали из Крыма на материковую Украину блогера Гайворонского, сменившего риторику с пророссийской на проукраинскую - Цензор.НЕТ 8313
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Ну, и зачем нам в Украине нужна эта тупая паскудная гнида? Сало жрать? Впрочем арестовать дебила и на обмен включить. Его место в ПАРАШЕ.
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Явно очень хороший и полезный человек, наркоман и фальсификатор документов ради получения гражданства РФ. Наверняка сослужит Украине хорошую службу! Так мы потихоньку компенсируем потери от оттока специалистов в Польшу.
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Оскудела видать земля Украини подвалами, якщо цей блогер едет сам в Киев.
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Це Зєлєнскому з кремля подарунок під ялинку.
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Почему его в транзитный зоне к столбу не привязали?
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а чому українська влада не висилає за проросійську риторику??? Це ж елєментарно!
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Потому шо тогда ей самой надо будет первой паковать чемоданы
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Бо у нас нема української влади! Це ж елємєнтарно!!!
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тут многие спрашивают зачем этот кадр выдворенный в Украине нужен. ребята, а как еще вы собираетесь разоблачать всю эту рашистскую кухню, если у вас нет людей оттуда? таких комиков надо аккуратно опрашивать, все фиксировать и использовать для судов против раши. хотя, какие суды при Зеленском?..
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Это план *****, под видом беженцев заслать в Украину предателей, чтобы они изнутри ее разрушали.
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Ще один бездарно залегендований "кріт". Але скоріш за все чергова мішень типу Шеремета.
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Сейчас такие пропагандисты востребованы - малороссы в душе, произносящие - Слава Украине! с соответствующими пояснениями...
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А що,у песиків вже прихильників не хвата? Оккупанты выслали из Крыма на материковую Украину блогера Гайворонского, сменившего риторику с пророссийской на проукраинскую - Цензор.НЕТ 6659Чуєш кацап,а що про це в твоїй методичці записано?
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Гуманно и справедливо, без насилия.

А у нас почему так нельзя делать, особо упоротых пророссийских граждан, сепаратистов, можно было бы лишать гражданства и депортировать в россию, это было бы справедливо.
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Встречаются жёны, никогда не изменявшие своим мужьям, но не бывает таких, которые сделали это лишь единожды.
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на обмен пойдет...
На польты пойдут, - из них белок будут делать на рабочий кредит. (с)
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в "обменный фонд" этого рашиста!!! хотя сейчас зеленое лайно начнет из него лепить "символ мира", типа "дисидента", аналог Гади Савченко ... Клоун играет роль предводителя "мышебратстьев" и он ее играет, под соусом "мира". Террористам из Лугандона уже отданы десятки рашистов-убийц и террористов, "беркутня" и все это паскудство под соусом "мира" ...
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Какая отвратная дебильная рожа с рашистской тряпкой...
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