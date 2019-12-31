 "Прямо здесь и буду встречать Новый год", - защитники Украины готовятся к празднику на передовой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Штаб Операции объединенных сил опубликовал фото и видео подготовки украинских воинов к празднованию Нового года на Луганском направлении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Посмотрим в этот раз. По прошлым годам там было совсем по-другому. Они праздновали. Как говорится, минометами "поздравили"", - говорит военнослужащий Алексей.
Лариса уже четвертый год служит на должности фельдшера батальона. Сегодня она готовит новогодний стол.
"Готовим традиционно голубцы. Оливье - два тазика. Рыба. Котлеты. Картошка-пюрешка. На войне будет необычное блюдо - это рыба заливная", - рассказала Лариса.
"Мы стараемся максимально наших хлопцев побаловать. Хоть далеко от дома. Но хоть чуточку, чуточку создать им домашний уют или хотя бы домашнюю еду", - добавила она.
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Ставьте интересы дела впереди амбиций
Не опускайте рук до финального гонга
Не сдавайтесь ибо подмога подойдет
Не стесняйтесь быть патриотом ибо она у нас одна
Не просите мира, а просите победы
И боритесь
Тогда поборете
С Новым Годом с новыми надеждами и новыми возможностями вас!
бережіть себе, хлопці!
Виявилось, що Україні потрібні клоуни.
Зеленський - 30%
Порошенко - 16 %.
Переможця не було.
Все можна було виправити.
Але електорат Тимошенко, Гриценка, Смєшка, Свободи, Бойка, Мураєва, Медведчука, у другому турі проголосував за Зеленського
Но против него вьіступили, как проросийскиє сильі, так и обработанньіе «Сватами» маргинальі.
Тут очень правильно и про парашенку, точнее про их избирателей и последствия.
А ФАРІОН, ТАК ФАРІОН.
Согласен, и стараюсь никогда не прибегать к этому. Но тут явно другой случай: когда минстець и многие другие сливные бачки начали употреблять слово "Порох", да еще и с большой буквы, мне ничего не осталось больше, как назвать это своим именем: парашенка(кстати, всегда оставляю выбор за читателями моих опусов, где поставить ударение ).
Еще момент - позвольте подсказать вам, что замечательный апостроф в имени получится, если удерживая альт быстро нажать на цифровой клавиатуре справа 0146 или 0145: ' или '
Про Фарион - мысль то у нее правильная на картинке приведена.
А насчет коммунистки - уже давно нет, и потрудитесь найти ее собственное объяснение этого факта. От себя добавлю - сам по молодости не понимал последствия и причины наезда расиянофф на Грузию, войны с Ичкерией... Исправился. Людям свойственно развиваться, так сказать, расти над собой...
Є статистика ...
і АНТИРЕЙТИНГИ,
КОТРІ НЕ ДАВАЛИ ШАНСУ БАРИЗІ У ДРУГОМУ ТУРІ.
ХІБА ЩО З БОЙКО.
тому Порошенко знищив Вакарчука і змішував з гівном конкурентів умовних демократів... і тут Бєня виставив Зе.\
позасистемного.
Вопрос, актуальный в первом туре выборов...
Увы, глухая стена.
Зеленський - 30%
Порошенко - 16 %.
сракойсєрдцем, а головой ?
- Шарік, Шарік, іді сюда я тєбє калбаскі дам!
На що пес відповідає:
- По-перше: я не Шарік, а Кулька, а по-друге я вашої собачої мови не розумію!
Спочатку воно вітає ***** з новим роком, а потім цим же ****** українців вітатиме?
Фуфуфу
Мавпи перелякались, поховались у кущах, аж тоді найсміливіша вилазить і каже забуханим голосом: "А ми па-украінскі нє панімаєм!"
Бойвого Кота теж!
Хай переловить всіх зелених поцюків.
Тільки зафарбуйте йому білий клаптик.
Бо снайпер зніме.
и помните: чем больше Вы утилизируете москального биомусора на Донбассе,тем чище и безопаснее будет Украинская земля!
Хай оминають вас ворожі кулі, міни та снаряди!
Тримайтеся! Нехай вам щастить!
А ворогам - більше 200-х та 300-х з травматичними ґампутаціями та іншими невідновлюваними травмами.
Слава Україні - Смерть ворогам!
P.S.: окреме вітання котикові. Щасти тобі, кицюнчик! Бережи себе! :3
З Новим Роком вас, Солдати! Допоки ви є -- буде й Україна. Бережи вас Бог.
Це одне й те ж.
Хай рік Новий дає надій,
Здоров'я, виповнення мрій,
Тепла та ніжності в родині
Та миру в нашій Україні!
Ларочка, будь счастлива!!! И близким твоим долгая лета!
на самом деле прокацапской сепарни в Украине-13% проголосовавших за жОППОБЛОК,
Покладіться на себе та бережіть один одного!
В новорічний вечір дивний,
Дід Мороз нехай в торбині,
Як у дуже гарній казці,
Подарує купу щастя.
А Снігурка чарівна,
Усміхнеться, як весна,
Принесе здоров'я міх,
І щасливий теплий сміх.
Щоб в рік Пацюка, в наступному році
Усім нам щастило на кожному кроці.
Щоб добро та удача усіх нас чекали,
А кохання і успіх - не обминали!
Вічна і Світла Пам'ять Мужнім захисникам рідної Неньки_україни!!! Не забудемо і не пробачимо НІКОЛИ!!!
Смерть московським окупантам!!!
Вітання з передової для Побратимів та щирих Українців!!!
Завдяки їм, затишне святкування у нас!!!
https://twitter.com/i/status/1211696004824805381
Десята гірсько-штурмова вітає Україну з Новим роком.
https://twitter.com/i/status/1212036355024445442
Зацікавлений онук зайшов туди в перший же день. Прийшовши додому він запитав у діда:
- Діду, а чому там мозок німецький по п'ять гривень кіло, молдавський по чотири, а
москальский по сорок?
- У, який ти дурний!.. Знаєш, скільки москалів на цей кілограм треба?"
З Новим роком та Різдвом Христовим! Молю до Бога за вас!
не
головокружінняа запоморочення.