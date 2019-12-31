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Все про:Новый год (653) операция Объединенных сил (1943)

 "Прямо здесь и буду встречать Новый год", - защитники Украины готовятся к празднику на передовой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские воины будут встречать 2020 год за неподалеку от позиций противника. На праздничный стол поставят традиционные оливье, заливную рыбу, котлеты и голубцы.

Штаб Операции объединенных сил опубликовал фото и видео подготовки украинских воинов к празднованию Нового года на Луганском направлении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Посмотрим в этот раз. По прошлым годам там было совсем по-другому. Они праздновали. Как говорится, минометами "поздравили"", - говорит военнослужащий Алексей.

Прямо здесь и буду встречать Новый год, - защитники Украины готовятся к празднику на передовой 01Прямо здесь и буду встречать Новый год, - защитники Украины готовятся к празднику на передовой 02Прямо здесь и буду встречать Новый год, - защитники Украины готовятся к празднику на передовой 03

Лариса уже четвертый год служит на должности фельдшера батальона. Сегодня она готовит новогодний стол.

"Готовим традиционно голубцы. Оливье - два тазика. Рыба. Котлеты. Картошка-пюрешка. На войне будет необычное блюдо - это рыба заливная", - рассказала Лариса.

"Мы стараемся максимально наших хлопцев побаловать. Хоть далеко от дома. Но хоть чуточку, чуточку создать им домашний уют или хотя бы домашнюю еду", - добавила она.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Волонтеры приготовили более 4 тонн оливье за 3 дня для украинских защитников на Донбассе. ВИДЕО

Прямо здесь и буду встречать Новый год, - защитники Украины готовятся к празднику на передовой 04
Прямо здесь и буду встречать Новый год, - защитники Украины готовятся к празднику на передовой 05
Прямо здесь и буду встречать Новый год, - защитники Украины готовятся к празднику на передовой 06

Источник: https://censor.net.ua/n3168077
 
   
 Топ комментарии
 
Завтра, в українців інше свято
"Прямо здесь и буду встречать Новый год", - защитники Украины готовятся к празднику на передовой - Цензор.НЕТ 1326
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З Новим Роком, козаченьки!
Хай оминають вас ворожі кулі, міни та снаряди!
Тримайтеся! Нехай вам щастить!
А ворогам - більше 200-х та 300-х з травматичними ґампутаціями та іншими невідновлюваними травмами.
Слава Україні - Смерть ворогам! "Прямо здесь и буду встречать Новый год", - защитники Украины готовятся к празднику на передовой - Цензор.НЕТ 5511

P.S.: окреме вітання котикові. Щасти тобі, кицюнчик! Бережи себе! :3
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Бандера не прийде і порядок не наведе
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завтра, після смолоскипної ходи, ЗЕйло буде в обісраних від переляку штанях
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Иерихонский Кот‏ @ierikhonsky_kot 5 ч.5 часов назад



Ставьте интересы дела впереди амбиций
Не опускайте рук до финального гонга
Не сдавайтесь ибо подмога подойдет
Не стесняйтесь быть патриотом ибо она у нас одна
Не просите мира, а просите победы
И боритесь
Тогда поборете
С Новым Годом с новыми надеждами и новыми возможностями вас!
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перший тост у Новому році - ЗА ЗАХИСНИКІВ !

бережіть себе, хлопці!
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А в єто время зеленая сопля поздраляет ***** и сдает Украину. Украинци, где вы?
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Закінчились в кабінках для голосування 21.04.2019.
Виявилось, що Україні потрібні клоуни.
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Закончились 31.03.19. С остальным - согласен.
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Тоді тільки почалося:
Зеленський - 30%
Порошенко - 16 %.

Переможця не було.
Все можна було виправити.

Але електорат Тимошенко, Гриценка, Смєшка, Свободи, Бойка, Мураєва, Медведчука, у другому турі проголосував за Зеленського
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Да нет же! Уже ничего нельзя было исправить!
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Порошенко вполне мог обойти капитулянта.
Но против него вьіступили, как проросийскиє сильі, так и обработанньіе «Сватами» маргинальі.
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Третий раз за сегодня даю ссылку: Не обмін - а ОБМАН! Ірина Фаріон про обман у стилі 95 кварталу
Тут очень правильно и про парашенку, точнее про их избирателей и последствия.
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Ну, коверкати імя людини, це не великого розуму діло.
А ФАРІОН, ТАК ФАРІОН.

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Ну, коверкати імя людини...

Согласен, и стараюсь никогда не прибегать к этому. Но тут явно другой случай: когда минстець и многие другие сливные бачки начали употреблять слово "Порох", да еще и с большой буквы, мне ничего не осталось больше, как назвать это своим именем: парашенка(кстати, всегда оставляю выбор за читателями моих опусов, где поставить ударение ).
Еще момент - позвольте подсказать вам, что замечательный апостроф в имени получится, если удерживая альт быстро нажать на цифровой клавиатуре справа 0146 или 0145: ' или '
Про Фарион - мысль то у нее правильная на картинке приведена.
А насчет коммунистки - уже давно нет, и потрудитесь найти ее собственное объяснение этого факта. От себя добавлю - сам по молодости не понимал последствия и причины наезда расиянофф на Грузию, войны с Ичкерией... Исправился. Людям свойственно развиваться, так сказать, расти над собой...

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А за кого нужно было голосовать за эту ошибку природы соевую.Нам просто не оставили выбора.
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особливо тупим
Є статистика ...
і АНТИРЕЙТИНГИ,
КОТРІ НЕ ДАВАЛИ ШАНСУ БАРИЗІ У ДРУГОМУ ТУРІ.
ХІБА ЩО З БОЙКО.

тому Порошенко знищив Вакарчука і змішував з гівном конкурентів умовних демократів... і тут Бєня виставив Зе.\
позасистемного.
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Украинци, где вы?

Вопрос, актуальный в первом туре выборов...
Увы, глухая стена.
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А що, перший тур?
Зеленський - 30%
Порошенко - 16 %.
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Уверен, победи тогда Садовой, Гриценко, Тимошенко... меньше позора сейчас бы выгребали. Позор - хуже бедности...
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А от єслі било б вибірать нє сракойсєрдцем, а головой ?
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Східна Україна. Алкаш кричить до собаки:
- Шарік, Шарік, іді сюда я тєбє калбаскі дам!
На що пес відповідає:
- По-перше: я не Шарік, а Кулька, а по-друге я вашої собачої мови не розумію!
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А по третє, я кассабську варьонку гидую.

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Президент Один Спамс‏ @odinspam 3 ч.3 часа назад



Спочатку воно вітає ***** з новим роком, а потім цим же ****** українців вітатиме?
Фуфуфу
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Створив Господь мавпу. А тоді дивиться - нє, людина все ж краще. Ну, збирає він усіх мавп і каже: щоб до завтра мені людьми стали! Ну, мавпи цілу ніч хвости відрізали, голились, зрештою, прокидається Господь - краса! Живуть люди у білих хатах із вишневими садочками, хрущі над вишнями гудуть і т.д. Але що це? Деякі мавпи все ще у лісі по деревах стрибають! Ну, він як гримне на них: я Господь ваш, я вас створив, як ви смієте не підкорятись словам моїм?!
Мавпи перелякались, поховались у кущах, аж тоді найсміливіша вилазить і каже забуханим голосом: "А ми па-украінскі нє панімаєм!"
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перестаньте паплюжити батька українського народу!
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А на досуге - побольше расисянской и дамбаскай мрази нащелкайте, хлопцы, желательно в глаз, чтоб шкурку не загадили.
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Ну вчера тут пост от военного кто то оставлял. Человек 6 лет в окопах а вот недавно ЗЕклика хуцпы урода заставила подписать бумажку называеца "персональная ответсвенность за нарушение перемирия". Так что боюсь умирать будут только украинские солдаты ..а любой выстрел в сепара ты ещё и под суд пойдёшь.
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Если не расися работает - что очень вероятно - то печально, *****...
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Хлопці, з Наступаючим Вас !
Бойвого Кота теж!
Хай переловить всіх зелених поцюків.

Тільки зафарбуйте йому білий клаптик.
Бо снайпер зніме.
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Зря там мёрзнете ребята, война давно на банковой хуцпа урода, квартальные шуты, и 73% малороссов вас в тылу сольют и никакая армия и близко не поможет....
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Олег Тихонов 055f40a1 ты дебил? если наши хлопцы в окопах,не будут сдерживать москальную орду,то сепарские снаряды залетят в твое окно,ты етого хочешь? "Прямо тут і зустрічатиму Новий рік", - захисники України готуються до свята на передовій - Цензор.НЕТ 6218
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с Новым Годом, Украинские Воины,Защитники Украины! счастья Вам и здоровья до 100 лет!
и помните: чем больше Вы утилизируете москального биомусора на Донбассе,тем чище и безопаснее будет Украинская земля!
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Слезы на глазах - нас бы не было, если бы не было их!
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З Новим роком вас любі захисники України. Повертайтесь до дому живими і здоровими. Слава Героям!
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З Новим Роком, козаченьки!
Хай оминають вас ворожі кулі, міни та снаряди!
Тримайтеся! Нехай вам щастить!
А ворогам - більше 200-х та 300-х з травматичними ґампутаціями та іншими невідновлюваними травмами.
Слава Україні - Смерть ворогам! "Прямо здесь и буду встречать Новый год", - защитники Украины готовятся к празднику на передовой - Цензор.НЕТ 5511

P.S.: окреме вітання котикові. Щасти тобі, кицюнчик! Бережи себе! :3
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Приєднуюся до Ваших слів.

З Новим Роком вас, Солдати! Допоки ви є -- буде й Україна. Бережи вас Бог.
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Раньше как то ясно было кто вата - однозначно. А сейчас нужно уточнять - ваты и ЗЕбилов, бо это по сути одно и тоже....так сказать разные сорта говна.
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котейко явно москаля виглядає...не промахнись!
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З новим роком ВАС, ХЛОПЦI!!!

Хай рік Новий дає надій,
Здоров'я, виповнення мрій,
Тепла та ніжності в родині
Та миру в нашій Україні!
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"Мы стараемся максимально наших хлопцев побаловать. Хоть далеко от дома. Но хоть чуточку, чуточку создать им домашний уют или хотя бы домашнюю еду", - добавила она.Источник: https://censor.net.ua/v3168077

Ларочка, будь счастлива!!! И близким твоим долгая лета!
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Героические ребята, железные нервы или уже привычка, не знаю. Я бы на их месте уже бы давно бросил и свалил...Зная что за спинами в тылу 73% сепарни прокацапской, кремлёвкая ЗЕкоманда, говнокомандующий который сам звонит и поздравляет ***** с НГ......Ну ХЗ... я бы точно плюнул и свалил. Это просто унизительно....пусть ЗЕскоты или сами воюют или идут кацапам сапоги лизать в Таёжный союз..Я манал за этот скот воевать.
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orionemc2 a7fce8b3, не повторяй ********** фейк,что в Украине большинство-прокацапское! "Прямо тут і зустрічатиму Новий рік", - захисники України готуються до свята на передовій - Цензор.НЕТ 7455

на самом деле прокацапской сепарни в Украине-13% проголосовавших за жОППОБЛОК,
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А зелёная сволота ***** с праздником поздравляет
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Доброго вам здоров'я на довги роки!

Покладіться на себе та бережіть один одного!

В новорічний вечір дивний,
Дід Мороз нехай в торбині,
Як у дуже гарній казці,
Подарує купу щастя.
А Снігурка чарівна,
Усміхнеться, як весна,
Принесе здоров'я міх,
І щасливий теплий сміх.
Щоб в рік Пацюка, в наступному році
Усім нам щастило на кожному кроці.
Щоб добро та удача усіх нас чекали,
А кохання і успіх - не обминали!
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Наступающий год зеленой крысы - будет тяжелый год для Украины

"Прямо здесь и буду встречать Новый год", - защитники Украины готовятся к празднику на передовой - Цензор.НЕТ 4031
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Такой же тяжелый, как и когда победил кучма, янукович, парашенка... И это справедливо, пока не научатся голосовать или не сдохнут!
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нэма натхнэння злипыты щось свижэ...сорри.
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Ігор Гордійчук‏ @e9sMy8PcGUL4FX7 2 ч.2 часа назад


Вічна і Світла Пам'ять Мужнім захисникам рідної Неньки_україни!!! Не забудемо і не пробачимо НІКОЛИ!!!
Смерть московським окупантам!!!
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Позивний Колим @Kolym0224 30 дек.
Вітання з передової для Побратимів та щирих Українців!!!
Завдяки їм, затишне святкування у нас!!!

https://twitter.com/i/status/1211696004824805381
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Хай Рік Старий, що вже минає, все наше лихо забирає! Складе гарненько до торбини і понесе із України: війну, хвороби і нещастя... А Рік Новий несе нам щастя! Дорогенькі Воїни, що побажаєте - усе, хай Вам Рік Новий несе!
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С 1 числа Зеля обещал полное перемирие. А с 2021 уже домой скорее всего поедете
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"Один раз у селі, де жили дід Панас і його онук, відкрили магазин для людожерів.
Зацікавлений онук зайшов туди в перший же день. Прийшовши додому він запитав у діда:
- Діду, а чому там мозок німецький по п'ять гривень кіло, молдавський по чотири, а
москальский по сорок?
- У, який ти дурний!.. Знаєш, скільки москалів на цей кілограм треба?"
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до першого слова - скажи: " ПАЛЯНИЦЯ" )))
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Тут головне,не тягнить на себе.Бо э купа людей,хто також з вами в окопах.Не зациклюйтесь.Бейте москалей от Украины,а не от опросов
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з Новим Роком нащі рідненьки! Нехай вас Боже береже! Сьогодні обов'язково бокал за наших Героїв! Слава Україні !
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Боже! Бережи наших захисників! Пошли їм з небес міцного здоров"я, натхнення та віри! Щоб кулі минали воїнів! Слава Україні!!!
З Новим роком та Різдвом Христовим! Молю до Бога за вас!
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тупій школоті,котра писала новорічне привітання Президента
не головокружіння а запоморочення.
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