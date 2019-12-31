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Все про:Кабмин (11484) налоговая (809) предприниматели (1004)

 Налоговая начинает тестирование нового онлайн-сервиса РРО

Государственная налоговая служба Украины запустила в тестовом режиме программный онлайн-регистратор расчетных операций (РРО).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Урядовий портал".

Программный регистратор расчетных операций (РРО) "пРРОсто", как утверждают в пресс-службе правительства, позволит пользователям формировать, подписывать, отправлять и выдавать чеки установленного формата, открывать и закрывать изменения, просматривать данные.

Отмечается, что РРО не является эксклюзивным и имеет открытый интерфейс, который позволит разработчикам предлагать предпринимателям и использовать для собственных нужд альтернативные разработки.

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К тестированию нового программного РРО приглашаются все желающие. Регистрация начнется с 1 января на сайте сервиса (prrosto.kmu.gov.ua) и продлится до 9 января.

"Приложение будет доступно для тестирования на всех смартфонах и планшетах с операционными системами Android и iOS. После тестирования и учета пожеланий пользователей приложение будет совершенствоваться для дальнейшего использования", - заявляют в налоговой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168076
 
 
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з 1го січня 2020 року національний зебанк вводить в обіг нову купюру
Налоговая начинает тестирование нового онлайн-сервиса РРО - Цензор.НЕТ 5621
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правильно...пополнять счёт бубочкам онлайн...нах та бумажная волокита?
диджыдализация наше всё!
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з 1го січня 2020 року національний зебанк вводить в обіг нову купюру
Налоговая начинает тестирование нового онлайн-сервиса РРО - Цензор.НЕТ 5621
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гаманець у бені за плечима малуватий...
не дивно що в україський мові гаманець не пов'язують з гаманами?
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а чек откуда выходить будет? ну тот который обязателен к выдаче и является основанием для гарантии и возврата.
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В Україні провели дослідження, за результатами якого виявили, що 53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.
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спасибо. я читал сообщение этого дегенерата
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Жостка святкова пісня (слабонервним і естетам не рекомендується)

https://youtube.com/watch?v=iCCKNB_5FDM
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то не срака наблыжейеться,то тухес уже тут...
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Продам кассовый аппарат "Слуга Единой России" или обменяю.
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Отлично!Хотелось бы узнать состояние здоровья тех,кто не смог уехать Налоговая начинает тестирование нового онлайн-сервиса РРО - Цензор.НЕТ 5830
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Вот и подарок предпринимателям на Новый год от Зевласти!
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1000гр стоимость этой программы в месяц.
Выгодно, наверно, на пустом месте бабло рубить)
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