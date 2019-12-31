 "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев

Об этом заявил на брифинге глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается импорта газа, пока мне трудно предвидеть, по этому поводу идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания, я думаю, мы к этому разговору сможем вернуться. Пока "Нафтогаз" такие переговоры не ведет", — сказал он.

Также Коболев назвал маловероятным то, что Россия будет участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы.

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"Финансовых доходов нового Оператора ГТС, а также его способности привлекать кредитные средства будет вполне достаточно для ее модернизации в той части, в которой эта модернизация будет нужна. Поэтому я, честно говоря, такого варианта (привлечение России. – Ред.) не ожидаю", – отметил глава Нафтогаза.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подписала с Россией 5-летний контракт на транзит газа.

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