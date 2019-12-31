 "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев

Об этом заявил на брифинге глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается импорта газа, пока мне трудно предвидеть, по этому поводу идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания, я думаю, мы к этому разговору сможем вернуться. Пока "Нафтогаз" такие переговоры не ведет", — сказал он.
Также Коболев назвал маловероятным то, что Россия будет участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы.
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"Финансовых доходов нового Оператора ГТС, а также его способности привлекать кредитные средства будет вполне достаточно для ее модернизации в той части, в которой эта модернизация будет нужна. Поэтому я, честно говоря, такого варианта (привлечение России. – Ред.) не ожидаю", – отметил глава Нафтогаза.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина подписала с Россией 5-летний контракт на транзит газа.
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Да ладно вам, давайте пробивайте и это днище. С вас станется!
Посадить Украину обратно на эту иглу - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
🤔
@ZelenskyyUa?
Вартість транзиту за 5 років 7 млрд доларів : (65 млрд + (40 млрд х 4) : 1000)) =3,1$ або 2,72 євро. Може не так порахував? Але якщо це приблизно так, тоді це дуже низька вартість і тепер ми недоотримуємо десь 5-6 млрд $
(C)
@ze_benya
🤔
🤑
Перемоха вашу мать! Выбрали на нашу голову клоуна.