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 "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев

Пока "Нафтогаз" не ведет переговоры с российским "Газпромом" о прямых поставках газа в Украину из РФ, но по этому поводу идет "интенсивная и эмоциональная дискуссия" внутри правительства Украины.

Об этом заявил на брифинге глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается импорта газа, пока мне трудно предвидеть, по этому поводу идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания, я думаю, мы к этому разговору сможем вернуться. Пока "Нафтогаз" такие переговоры не ведет", — сказал он.

Также Коболев назвал маловероятным то, что Россия будет участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы.

Читайте также: Транзит газа в 2020 году может составить 75 млрд кубометров, - Коболев

"Финансовых доходов нового Оператора ГТС, а также его способности привлекать кредитные средства будет вполне достаточно для ее модернизации в той части, в которой эта модернизация будет нужна. Поэтому я, честно говоря, такого варианта (привлечение России. – Ред.) не ожидаю", – отметил глава Нафтогаза.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подписала с Россией 5-летний контракт на транзит газа.

Также на Цензор.НЕТ: Медведев о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ: "Все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены"

Источник: https://censor.net.ua/n3168074
 
 
 Топ комментарии
 
Пока не веде... А там що з подачі Пу-йла та Зє-йла напідписували, а хрін йогознає.
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І що ж "штатівська креатура" пробачила росіянам десяток мільярдів доларів? Щось пішло не так?
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Пока "Нафтогаз" не ведет переговоры с российским "Газпромом" о прямых поставках газа в Украину из РФ, но по этому поводу идет "интенсивная и эмоциональная дискуссия" внутри правительства Украины.

Да ладно вам, давайте пробивайте и это днище. С вас станется!
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Украина только слезла с газовой рашистской иглы, большими силами, потерями и кровью!
Посадить Украину обратно на эту иглу - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
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Не все это понимают. ВВХ говорил про меньшую на 25 процентов цену на газ для предприятий. Ну, а поскольку Нелох вообще "независим" от олигархов, конечный результат можно предсказать с вероятностью 99.9 процента
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Тут другой коленкор есть интересній - прямые договора с Газпромом на поставку фирмочек друзей Путина - дешёвый газ для финансування всяких там Медведчуков....
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Нічого не заважає Нафтогазу продавати дешевше ніж імпортний кацапський, тим більше тариф на точки входу підвищили
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Та не бреши. Уже монітор обплював любов'ю до свого Газпрому
🤔
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Якщо я "збрехав", то в чому? Напиши-но всю правду "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев - Цензор.НЕТ 3365
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Ага, знов пірова перемога «Короля Віслюків»
@ZelenskyyUa?
Вартість транзиту за 5 років 7 млрд доларів : (65 млрд + (40 млрд х 4) : 1000)) =3,1$ або 2,72 євро. Може не так порахував? Але якщо це приблизно так, тоді це дуже низька вартість і тепер ми недоотримуємо десь 5-6 млрд $
(C)
@ze_benya

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Я так понимаю, что следующим ударом по Украине будет распродажа земли.
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гонорары коболева неподъемны газпрому...
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Навіщо мені слухати чиїсь промови? Ти вже роздрукував черговий пост в пейсбучику свого вальцмана, не забув помолитись іконці *******?
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а шо уже пора газ у куйла закупать? дожились блин....хотя разве могло быть иначе при теперешней власти любящей рашку?
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У Зє-команди на новорічний корпоратив з дорогущими наїдками і напоями вистачає? Вистачає. То які питання? "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев - Цензор.НЕТ 6394
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Ну так убирайте лоббистов мордогаза и будет вам счастье
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а пецики уже зраду разогнали - вой уже стоит на псино-мокшанских болотах )))
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Перемога! Платить будем ***** чтоб он наших на востоку Украины убивал...
Перемоха вашу мать! Выбрали на нашу голову клоуна.
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ну клоун-мародер купил выборы 5 лет назад - и все завалил)))
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Не кловуна а нікчемного кєвєєного 3.14дара "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев - Цензор.НЕТ 1706
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сперва по высокой цене зимой облапошить свой Народ, а летом можно немного вражеского по дешевке купить, на следующую зиму и опять продать как газ власного видобутку.
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- пока не ведет - хто нерозуміє, що веде "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев - Цензор.НЕТ 2039 "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев - Цензор.НЕТ 2039 - Яке,ж,розумово відстале бидло нас визискує "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев - Цензор.НЕТ 4895 "Нафтогаз" пока не ведет переговоры о прямой закупке газа из России, - Коболев - Цензор.НЕТ 2039
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