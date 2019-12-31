 Ситуация в ООС: 1 обстрел, раненых нет, - штаб

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Из вооружения БТР противник обстрелял позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Зайцево районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Сегодня, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.
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188 Сто Восемьдесят Восемь.
Столько наших Воинов сложили головы в 2019 году. Вот, в принципе, и все, что мы хотим сказать в преддверии празднования Нового Года. Празднуйте, веселитесь. Они погибли, чтобы вы МОГЛИ это делать.
Только откажитесь от фейерверков. Если можно
Коли ти сядеш за святковий стіл,
Щоби спожити всі дари Господні,
Згадай за тих, хто в спеку й заметіль
Орду московську стримує на Сході...
Молись за них і їхніх матерів,
Чия вечеря кроплена сльозами;
За діточок, що ждуть своїх батьків
Припавши до заплаканої мами...