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Все про:обстрел (8557) операция Объединенных сил (1943)

 Ситуация в ООС: 1 обстрел, раненых нет, - штаб

С начала суток противник один раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Из вооружения БТР противник обстрелял позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Зайцево районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Сегодня, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: В рамках обмена удерживаемыми лицами из плена были освобождены 12 украинских воинов. ФОТОрепортаж

Ситуация в ООС: 1 обстрел, раненых нет, - штаб 01Ситуация в ООС: 1 обстрел, раненых нет, - штаб 02
Ситуация в ООС: 1 обстрел, раненых нет, - штаб 03

Источник: https://censor.net.ua/n3168073
 
 
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Вам никто не верит брехливые ЗЕбилы. Потерь нет, обстрелов нет, а потом новости что бойца такого то хоронят в Житомере...доставлен борт с ранеными...не надо быть сильно умным шоб догадаца как вы брешете мрази зелёные..научились у ***** скоты.."ихтамнет".
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Креативна Сотня‏ @kreatyvna100



188 Сто Восемьдесят Восемь.
Столько наших Воинов сложили головы в 2019 году. Вот, в принципе, и все, что мы хотим сказать в преддверии празднования Нового Года. Празднуйте, веселитесь. Они погибли, чтобы вы МОГЛИ это делать.
Только откажитесь от фейерверков. Если можно
Ситуация в ООС: 1 обстрел, раненых нет, - штаб - Цензор.НЕТ 6424
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Коли ти сядеш за святковий стіл,
Щоби спожити всі дари Господні,
Згадай за тих, хто в спеку й заметіль
Орду московську стримує на Сході...

Молись за них і їхніх матерів,
Чия вечеря кроплена сльозами;
За діточок, що ждуть своїх батьків
Припавши до заплаканої мами...
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головне в полон не брати тих пішов туди на обмін.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Одужання пораненним воїнам України!!!
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Дякую нашим захисникам! Одужання пораненому.
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