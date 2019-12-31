Сталин и Гитлер грубо поделили Польшу, - Берлин ответил на слова Путина????????????

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Позиция федерального правительства ясна: пакт Молотова-Риббентропа служил для подготовки преступную наступательную войну нацистской Германии против Польши. СССР вместе с Германией участвовал в этом жестоком разделении Польши", - отметил Никель.
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Как известно, Путин на пресс конференции 19 декабря, а затем, 24 декабря, на коллегии Минобороны России заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Российский лидер также утверждал, что Польша ранее сама была агрессором, захватив осенью 1938 году часть Чехословакии. Кроме того, Путин заявил, что поводом к началу Второй мировой войны была не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенское соглашение 1938 года. Довоенного посла Польши в Германии Юзефа Липского он назвал "сволочью и антисемитской свиньей".
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Судя по звучанию фразы немецкий посол говорил на русском.
Само собой, совершенно очевидно и логично, что СССР очень хотел, чтоб Гитлер начал "преступную наступательную войну нацистской Германии против Польши", потому и помог в подготовке, а без пакта все было бы иначе, Гитлер Польшу побоялся бы трогать, как и до того боялся всех прочих трогать.
Запад должен думать и говорить только про то, почему цивилизованные страны не прихлопнули гитлеровскую армию и оборонную промышленность, как только те вышли за дозволенные условиями капитуляции пределы, а вместо того делегации Запада зиговали фюреру на Олимпиаде.
Крайне неоднозначное и опасное для Украины заявление. Это что получается - Украина должна вернуть Польше Западную Украину, или, как поляки называют и требуют обратно, Восточную Польшу (Волынь, Галычину, Львов) ?? Румынии Буковину, а Закарпатье Словакии и Венгрии. Все то, чем мы владеем благодаря этому самому пактук. Сталин все правильно сделал. Или, действительно, мы согласны отдать соседям половину Украины. А что нам останется, кроме возвращения в московское стойло.
Українців і так багато в Польщі. Навіщо їм ще 7-10 мільйонів людей які не готові асимілюватись, після чого Польща ризикує перестати бути польською.
До речі, кацапе, 90% території московії є окупованими. А давай їх повернемо? Ну, хоча б, Кенігсберг, Карелію, Курили... давай кацап, згадай історію. Чи слабо? Або смілянщину сябрам, чи Білгородщину, Кубань і Курщину Україні? Таке не підходить, кацапе?
Умом расею не понять, надо опуститься на уровень ихнего дурдома, иначе два плюс два не складывается... иная реальность. У них апельсин круглый, потому что оранжевый...
Ждут правосудия?
Ніколи звичай не минеться.
Завжди на світі так було:
Коли стоїть, то ..уєм зветься,
А як обвисне, то ..уйло
🤑