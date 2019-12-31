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Все про:обмен (900) пленные (776) Осмаев Адам (87) Окуева Амина (116) Денисултанов (7)

 Амина была не против, - Осмаев об обмене Кринари, совершившего покушение на него и Окуеву

Амина Окуева была не против обмена российского наемника Кринари (Денисултанова), которого она подстрелила во время покушения, на украинских пленных.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал на своей странице в Facebook чеченский доброволец, участник АТО, вдовец убитой при покушении участницы АТО Амины Окуевой.

"Много спрашивают про обмен пленными. Убежден, что нужно возвращать украинских пленных из земного ада на востоке. Амина также была не против, чтобы меняли российского наемника, которого она подстрелила, на украинских пленных. Жаль, что не смогли забрать всех", - написал он.

Амина была не против, - Осмаев об обмене Кринари, совершившего покушение на него и Окуеву 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новый обмен может состояться зимой, списки начнут согласовывать немедленно, - Мендель

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди тех, кого украинская сторона передала наемникам РФ, гражданин России Артур Кринари, он же - Артур Денисултанов, обвиняемый в покушении на Осмаева и Окуеву.

Напомним, вечером 1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

Также на Цензор.НЕТ: "Существенно усложнит осуществление правосудия и соблюдение права жертв на справедливость", - миссия ООН про обмен беркутовцев

30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3168071
 
   
 Топ комментарии
 
Жаль, что не смогли забрать всех", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/n316807---------------------------------
Про це і мова. А взагалі Аміна того найманця зробила інвалідом і тому він більше не буде вбивати.
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Певна вона вважала , що повернуть не 12 наших вояків, а в рази більше. І зовсім не сподівалася, що замість вояків повернуть таксистів.
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Жаль, что не смогли забрать всех", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/n316807---------------------------------
Про це і мова. А взагалі Аміна того найманця зробила інвалідом і тому він більше не буде вбивати.
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Певна вона вважала , що повернуть не 12 наших вояків, а в рази більше. І зовсім не сподівалася, що замість вояків повернуть таксистів.
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ЗЕйло казало, що, за кожного лугандонського таксиста, готове сотню беркутят віддати
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Добавте, що ЖИВОГО!!!! А кому вони потрібні, ті невловимі таксисти Джо.
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Покажите мне клоуна, который не спас хотя бы одного таксиста. Это будет смешно.
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Так вы выиграли в той ситуации. А если бы поймали того, который её расстрелял,тоже отдал бы?
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Аміна мала на увазі військовополонених, а не цих 60 лайноросів
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то ти зебіл хочеш сказати, що ми вже з росією союзники? І ми видно разом напали на мирний Донбас і Крим?
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St.Michel‏ @StMiche60429098 29 дек.



Коли зайде мова про видачу Коломойського до штатів то гідрант зі 100% своїм прокурором зразу згадають Конституцію. От побачите.
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ага если бы еще дошло до уголовного преследования. Вы такие чудные, реально удивляюсь, вину еще не могут доказать даже в европейском суде, а подозрение это не есть признание. Мы понимает что он плохой, но это надо доказать
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АТО и ООС - это еще не война, кто то отдувается в горячих точках Украины, а миллионы живут обычной жизнью. Война это намного серьезней, неужели Украина объявила войну? В том весь и вопрос, вроде ее нету, а на востоке страны происходят действительно реальные действия. И это картинка не уместно, я не знаю как это назвать, неспособность сохранить территориальную целостность? В моем понимании у нас в Украине провели большую диверсию, на которую ни кто не был способен ответить в 2014 году, а теперь мы получили просто душераздерательную ситуацию
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1939 рік. Тоді ще був Ruhe, Bruderschaft und Schnaps.
І якраз щойно було підписано акт молодого Лікантропа.
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І з "Пригод бравого солдата Швейка" .Офіцер запитує свого денщика - "А як я накажу, будеш моє лайно їсти?" відповідь " Лише вийміть волосинки, бо я бридливий". От і все сказання про Ху-йла та бравого президента Зєлєнського.
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2 світову війну розпочала Германія і ссср, вони були союзниками. далі що ти хочеш сказати?
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В тебе що, голова - "я в нее ем"? Вішалка для шапки?
Сталіну 60 виповнилося у 1938 році!
Райх та СРСР тоді воювали, ідіот?!
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6 [18] декабря 1878 (по официальной версии - 9 [21] декабря 1879)

Поздравляли его, думаю, по официальной версии - 9.12.39
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Можливо. Але від цього суть не змінюється.
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А ничего что французький маршал Петен был предателем? А англичане потопили французские корабли в портах в Средиземном море после сдачи Франции немцам? Как потом французы (Режим Виши) возмущались.
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Думаю, в этом и вся ирония этого поста. Спавнение весьма кстати.
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"Процесс над маршалом начался в июле 1945 года. Теперь от его былой славы не осталось и следа. Саму его фамилию стали считать производной от слова "putain" - шлюха. Особенно изгалялись журналисты…
Петен, находившийся, несмотря на возраст, в здравом уме и твердой памяти, не признал суда и не стал отвечать на вопросы прокурора и свидетелей. Он уверял, что сочувствовал Сопротивлению и единственно хотел сохранить страну и уменьшить число жертв, поэтому судить его должен весь французский народ, а не верховный трибунал.
В итоге маршал был признан виновным в государственной измене и военных преступлениях и, как большинство лидеров коллаборационистов, приговорен к расстрелу с конфискацией имущества. Однако де Голль, принимая во внимание возраст осужденного и его былые заслуги перед нацией, заменил расстрел пожизненным заключением. Последние годы жизни маршал провел в тюрьме на острове Йе в департамента Вандея."
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мова взагалі то йшла про гітлера і сталіна, а взагалі мова йде про поздоровлення зєбіла *****. на біса ти мені фігню пхаєш! кім чен іна ще сюди приплети.
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Еще пусть скажет что Амина была бы не против что бы Джохар Дудаев поздравил Путина 31 декабря 1994 года когда кацапы штурмовали президентский дворец .
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Аміна була не проти, - Осмаєв про обмін Крінарі, який вчинив замах на його та Окуєвої життя - Цензор.НЕТ 217

Приходь привітати політв'язнів у Новорічну ніч!
31 грудня з 20:00 під Ізолятором тимчасового тримання (Косогірний провулок 7) друзі Андрія та Юлі зберуться, щоб підтримати їх і зустрітити поряд з ними свято. Щоб вони почули і відчули нашу підтримку.
Ми не віримо в причетність Андрія і Юлі до вбивства Павла Шеремета.
Ми вважаємо, що доказів для обвинувачення - замало, а наявні - не витримують жодної критики.
Ми вбачаємо в цій справі політичне забарвлення та переслідування й тиск на активний прошарок суспільства.
Ми вимагаємо справедливого, неупередженого правосуддя в Україні!
Приходьте. Долучитись до останної у цьому році акції підтримки Андрія "Ріффмастера" та Юлії Кузьменко можна з 20:00 до 00:00.
Контактний номер: 063-51-91-334
Побратими завжди поруч.
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Простого киллера не сравнить с этим...

Аміна була не проти, - Осмаєв про обмін Крінарі, який вчинив замах на нього та Окуєву - Цензор.НЕТ 5053
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Пусть эта Тереза ***** кацапская выстрелит в Пах Зе ушлепкам и Зе родителям которые породили такого урода как Зеленский
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После этих слов Адам, по версии порохоботвы ты "зрадник и ворог" идеалов петра победоносца и вообще рука москвы, кремля, госдепа, жидомассонов, иллюминатов и гуманоидов....бог Шива-шестирукий
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а таки да...мосги у тебя опасносте Аміна була не проти, - Осмаєв про обмін Крінарі, який вчинив замах на нього та Окуєву - Цензор.НЕТ 1342.врачи то шо говорят?
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Как ты в такой странной рубашке пишешь ? Носом по клаве долбишь ? Рубашку не того фасона на тебя напялили ? Надеюсь, хоть в эту ночь вашей ботозграе режим ослабят.
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кацапа,накати уже бояры на набей соседу рыло.а то новый год не задастся Аміна була не проти, - Осмаєв про обмін Крінарі, який вчинив замах на нього та Окуєву - Цензор.НЕТ 7649
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Креатива ноль, без огонька, но агрессия наличествует....не видать ослабления режима, придётся тебе бояру коктейльной трубочкой сёрбать, как твои кацапские коллеги из Канатчиковой Дачи.
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вот мля,еще перед тобой креативить...перетопчешься Аміна була не проти, - Осмаєв про обмін Крінарі, який вчинив замах на нього та Окуєву - Цензор.НЕТ 6708
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Амина! Прости всех, кто тебя предал
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Для меня Амина как для французов Жанна-д-Арк.Вечная ей память,а Адаму -долгих лет жизни.
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Чего вы переживаете ? Чем хуже ,тем лучше. Стоит Зе наделать еще ошибок и они у него в горле застрянут. Здесь другой вопрос - чтобы свинорыл к старой кормушке не пробрался. А посему - так как у народа терпець весь на исходе и атошники при оружии - фигачте всех бывших без разбору. Шоб потом не было мучительно больно как с мусорными контейнерами.Но помните три правила - в живых не оставлять, - коммунистов,олигархов и всю проросийскую шелупень. - Они все себя уже проявили. Ночью только крестики на дверях нужно поставить.
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а гнид дыровских мы не спрашиваем, что нам делать, а тем более кто у руля в Украине станет
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Какой же ты козырной если такую чушь мелешь ? )) Ну скажи, дурик....Какой из пунктов (трех) не подходит Украине Европейской ? ))
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та фиг с ней ,с той Украиной,абы не порох.
так ты уже пять лет одно и тоже завываешь.
только вот ведь какая штука .маятник не остановишь.пригнуться то успеешь?
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Во первых - зачем мне пригибаться,если я не подхожу ни по одному из пунктов мной названных )) Во второых - Зе - это продукт твоего пороха. Точнее то,на что его сменяли от отвращения. - Раньше нужно было думать как ему себя вести.
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Во первых - зачем мне пригибаться,если я не подхожу ни по одному из пунктов мной названных ))

...
Якщо сюди зайдуть кацапські війська та головорізи з ОРДЛО - їх не цікавитиме, за кого там ти голосував і топив в інтернеті, був ти проти Пороха чи взагалі за "ваньку-освободителя".
Для них ти - хохол. Кастрюля. "Доскакавшийся" абориген. Якого можна просто так взяти і застрелити. Або зарізякати, якщо не захочеш лезгінку танцювати. Або кинути "на подвал" за наклепом, чи просто щоб відчавити хату/машину. А кізяцькі нагайки та дубінали росгвардії - то так, дрібниці. Щоденна "дефашизація".
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Чтобы они не зашли,того и предостерегаю от возможных рисков.
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Так это он привык к петиному гульфику пригнувшись припадать и никак не осознает как это, быть прямоходящим и не гнуться перед хозяином
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100 процентів підтримую голосовали проти бариг .
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Sergiy TARAN

Французская Le Figaro понимает, что Зеленский, согласившись на сомнительный «обмен» попал в зону огромного политического риска.

Причём риск - не просто в потенциальной потере поддержки, а в утрате веры в существование справедливости в обществе, - в результате того, что преступления, совершенные против участников Майдана 2014 г. никогда не будут наказаны.

Из-за обмена украинская власть получает расколотое украинское общество, где победителей не будет. Единственный, кто выиграет от этого раскола - это Путин, который вынудил Зеленского к сомнительному соглашению.

При этом, Зеленский жестко придушил в Украине верховенство права и политизировал институт прокуратуры...

⁉️Почему французская Le Figaro все это понимает, а Зеленский - нет?
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Всё он понииает прекрасно. Это у него просто работа такая - Украину успеть русским сдать
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В Україні проживають розумні євреї (Портніков, Калломойша), і проживає Зєлєпут.
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Макрон так увлекся Путиным, что забыл о вывихнутой руке жены
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тому що фігаро тут справжнє,а у франції мудре.
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Ангели з неба оберігають Україну

«Не спи, моя рідна земля!»
Я тобі скажу, де квітне дивний сад,
Де ********* ніч тремтить у темних водах.
У далекий край лежить нелегкий шлях,
Доки хижа ніч кружля по колу.
Приспів 1:
Не спи, моя рідна земля!
Прокинься, моя Україно!
Відкрий свої очі у світлі далеких зірок!
Це дивляться з темних небес
Загиблі поети й герої -
Всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.
Тільки два шляхи…
Один веде у пекло.
Інший шлях веде
Тебе туди, де світ.
Щоб знайти цей шлях,
Послухай своє серце -
Твоє серце знає,
Як його знайти!
Приспів 1.
Я тобі повім про мрію золоту,
Що палким вогнем горить в моєму серці.
Про щасливий край, про радісних людей,
Де життя кидає виклик смерти.
Приспів 1.
Приспів 2:
Не спи, моя рідна земля!
Прокинься, моя Україно!
Відкрий свої очі у світлі далеких зірок!
Це дивляться з темних небес
Загиблі поети й герої - Всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє

"Коли Сергія Фоменка запитують про його дар передбачення, він лиш усміхається і заперечливо хитає головою: «Я всього лиш митець». Але все ж хочеться процитувати одне його інтерв'ю 2008 року. Тоді він переконував у потребі дієздатної професійної армії в Україні: «Величезній кількості молодих людей потрібен вид діяльності, пов'язаний із силовими структурами. А у нас якраз не вистачає професійної армії. Якби я міг розподіляти бюджет, на військо виділяв би величезні кошти. Україна - ​чудова країна, але вона потребує захисту. Дивлячись правді в очі, маємо усвідомити, що у світі багато локальних війн, особливо через землю…»
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Аміна була не проти, - Осмаєв про обмін Крінарі, який вчинив замах на нього та Окуєву - Цензор.НЕТ 5127 Taras Berezovets

@TarasBerezovets

·2 ч

Владимир Александрович поздравил Владимира Владимировича с наступающими праздниками нового года.
Следующая остановка 23 февраля и 9 мая!
Как у них в Московии говорят, можем повторить.
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Я об этом разу написал - наступне 9 травня вас вітатиме клоун з параду у Кремлі.
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вообщем Малоросия состоялась почти....
Если завтра не выйдут миллионы (а они не выйдут) униженных и оскорбленных этим поздравлением украинцев.., то хана - сгорела хата...
А они не выйдут....
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Кляті не мінські домовленості, а той що виконує на користь ***** його хотєлкі
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Та вона була б щаслива,якби дізналась,що фсб-шного кіллера поміняють на водіїв рейсів в ОРДЛО,пенсіонерок ,власницю зоомагазина і ківоподібну істоту.
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Слава герою Амине -Герою,вечная память Амине-Человеку !
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ну вы даете слуги, уже и супруга амины уговорили чтобы тот вам отмазку сделал... получаеться что Амину убили
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Не знаю к чему этот бред -против или не против, уже убиенная мразью, Амина... Украинцы против, чтоб по нашей земле шастала марзота безнаказанно.
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Но петя считает по другому. Ему барыге виднее!
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надеюсь ,супруг амины просто решил, шо угандошить вылупка вне клетки сподручнее...
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Он сейчас наверное гонорар за заказ получил, а за жизнь ему беспокоится нечего, на его охране -нукеры Кадырова перед которым Зеля уже раз извинялся
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"Цену смерти - спроси у мёртвых2.
Вы, млять, понимаете, про что это?
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Сложный вопрос... С одной стороны, надо освободить всех, кого незаконно удерживают в России. Но на кого меняем? Профкиллера, убившего трехпредпринимателей, участников теракта в Харькове, где среди погибших несовершеннолетний, наводчик, давший координаты наших позицей, 10 двухсотых. Что вы делаете? НЕ удивляйтесь, что количество предателенй возрастет в разы. Все равно поменяете.
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Вот только не понятно, зачем это "киллер" лилипутину. Неудачник и инвалид. он что всю нечисть в раше собирает? С какой целью?
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