 Амина была не против, - Осмаев об обмене Кринари, совершившего покушение на него и Окуеву

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал на своей странице в Facebook чеченский доброволец, участник АТО, вдовец убитой при покушении участницы АТО Амины Окуевой.

"Много спрашивают про обмен пленными. Убежден, что нужно возвращать украинских пленных из земного ада на востоке. Амина также была не против, чтобы меняли российского наемника, которого она подстрелила, на украинских пленных. Жаль, что не смогли забрать всех", - написал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

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Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди тех, кого украинская сторона передала наемникам РФ, гражданин России Артур Кринари, он же - Артур Денисултанов, обвиняемый в покушении на Осмаева и Окуеву.

Напомним, вечером 1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

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30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.