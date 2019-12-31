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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2290) Новый год (653) транспорт (1311)

 В новогоднюю ночь в столице перекроют движение на центральных улицах

В Киеве в новогоднюю ночь будет перекрыто движение транспорта по Владимирскому проезду и улице Владимирской. Общественный транспорт будет работать дольше обычного.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января будут запрещено движение на участке улицы Владимирской от дома №23 на улице Софийской до Рыльского переулка. Запрет вступит в силу в 20:00 1 декабря и будет действовать до 03:00 1 января 2020 года. Повторно движение будет закрыто с 14:00 до 22:00 1 января.

В связи с запретом будет разрешено движение на улице Крещатик.

Также сообщается, что в новогоднюю ночь продолжат работу автобусы, троллейбусы и трамваи. Автобусы №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586 продолжат работу в режиме маршрутного такси до 05:00 1 января.

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Движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет изменено на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях. 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро "Лукьяновская", троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода, троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Метрополитен продлит работу на 3 часа сверх графика.

Также на Цензор.НЕТ: Полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым годом. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3168070
 
 
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и не поспоришь... У новорічну ніч у столиці перекриють рух на центральних вулицях - Цензор.НЕТ 1825

У новорічну ніч у столиці перекриють рух на центральних вулицях - Цензор.НЕТ 5406 Mikhail Golub

@golub

·17 мин

Самое большое разочарование в уходящем году, что в нашей стране живет 73% долб*ебов.
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Этот "путч" в ваших зеленых мозгах.
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Совет форумчанПравила форума
 
Поки грудень не минув, небезпека "путчу" не минає
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А где же путч, который думал сделать Порошенко, не вышло, народ адекватный стал, никто не захотел за барыгу выходить на Майдан.
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Так це слуги народ лякали, що їх "путчить" почне в грудні Лякали злим Рошеном
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и не поспоришь... У новорічну ніч у столиці перекриють рух на центральних вулицях - Цензор.НЕТ 1825

Mikhail Golub

@golub

·17 мин

Самое большое разочарование в уходящем году, что в нашей стране живет 73% долб*****.
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Я бачу тут немає кому захистити Україну. Не ганьби Неньку.
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Украинцы..С Новым годом!!!Привет из Владивостока..
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Без разницы..Я от души..
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Вітаю весь зубожілий люд із наступаючим святом "хлєба і зрєліщ". Бажаю вам у новому році продовження блокбастєру "свати" та 95-го кварталу в рєжимє нон-стоп.
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Україна моя!
Серце моє!
Хай тобі щастить!
Змінимось самі на краще, зміниться простір.
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дорогие украинцы, пользователи ЦН и не только! Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать Вам мира и благополучия!!! Пусть сбудутся все Ваши наилучшие мечты!
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Такое впечатление, что народ поголовно сидел минимум месяц на хлебе и воде, а это решил дорваться до нормальной еды и весь Новый год будет жрать в 3 горла! Гребут такими сумярами, как с голодного края... Натуральные животные. Упиться до всирачки и обожраться до печеночных колик - вот оно счастье пересичного. Сумасшествие какое-то коллективное, стадный инстинкт.
С Новым Годом ! !
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