 В новогоднюю ночь в столице перекроют движение на центральных улицах

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января будут запрещено движение на участке улицы Владимирской от дома №23 на улице Софийской до Рыльского переулка. Запрет вступит в силу в 20:00 1 декабря и будет действовать до 03:00 1 января 2020 года. Повторно движение будет закрыто с 14:00 до 22:00 1 января.

В связи с запретом будет разрешено движение на улице Крещатик.

Также сообщается, что в новогоднюю ночь продолжат работу автобусы, троллейбусы и трамваи. Автобусы №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586 продолжат работу в режиме маршрутного такси до 05:00 1 января.

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Движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет изменено на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях. 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро "Лукьяновская", троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода, троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Метрополитен продлит работу на 3 часа сверх графика.

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