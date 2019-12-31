 Новый обмен может состояться зимой, списки начнут согласовывать немедленно, - Мендель

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года", - сказала она.
По словам Мендель, до того, как списки будут согласованы, невозможно сказать, сколько именно людей удастся обменять или назвать их имена.
"Надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", - добавила Мендель.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский и Путин по телефону обменялись поздравлениями и договорились о согласовании новых списков на обмен
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны поздравили друг друга с наступающими праздниками и договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.
можеш навести приклад якихось конкретних дій?
моцний доказ
докази - це або свідоцтва конкретних людей, або документи
є ще речові, але не в даному випадку
поки що докази свідчать про те, що колояйський на посаді керівника обласі займався рекетом (набивав кишеню), а про "спасіння" жодного доказу я не бачив
Заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Геннадий Корбан ещё в августе 2014 года говорил, что Игорь Коломойский помогает батальонам "Днепр-1", "Донбасс", "Шахтёрск", "Азов" и "Айдар". Плюс те соединения ВСУ, которые базируются в Днепропетровской области: 25-я воздушно-десантная бригада, 93-я пехотно-механизированная, 17-я танковая. То есть всего около 15 тыс. бойцов. По словам Геннадия Корбана, на один батальон ежемесячно выделялось около 10 млн грн. Деньги на содержание этой армии шли через "Фонд оборони країни", который как минимум на 70% наполнял Коломойский.
ню-ню
мля, ти ще б привів Сєню Кендюха чи Додіка Маланця
А чо ви горите.Ви від малоросійської макаки патріотизму чекали? Після всього? Після плювання в **** Небесній сотні? Після замовчування кількості загиблих? Та у мене горіло б якби воно патріота включило . А так все норм.
, заблокувавши вихід . Через деякий час в районі залізничного вокзала було припинено існування Майкопської бригада як військової одиниці. Панічний страх перед простим патріотом своєї країни, але зі сброєю в руках ми бачимо у імперських нацистів до цього часу
отак сразі і щастя, гебнявий!
следующий обмен "всех на всех", который потребует ***** - это нас загрузят в теплушки и отправят в сибирь, а в наши дома вселят русню?
Люди не розуміють наявності в списках осіб, які навіть межі ордло покидати не хочуть... Навіть тимчасово, не хочуть в Україну...
Це поки що відмазка... Але після серії кидків, люди скажуть, що він в долі...
"- 3инушка, что это такое означает?
- Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, - ответила Зина.
- Опять! - горестно воскликнул Филипп Филиппович. - Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.
А нових заручників пуйло собі ще набере, он за одну добу вже трьох взяв...
Весь мир уже месяц как живёт в зимний период, а для неё зима ещё не наступила.
Мендель нехило тормозит или живёт по марсианскому календарю.
Ну да х..р с ней, ну, в том смысле, что на неё, надо ложить орган которым её патрон имитировал игру на рояле.
ВСЕЙ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, НЕ ЗАВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И РЕГИОНА ПРОЖИВАНИЯ ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2020 ГОДОМ!
Стаи умственно отсталых в своём развитии пернатых ЗеДятлов это не касается.
На 100% уверен, что ЗеДятлы, будут слушать поздравление с наступающим Новым Годом, одного криворожского тупого, как его папашка, ***..ща, которое набивало, набивает и намеренно набивать свои счета в кипрском офшоре, благодаря таким, как вы, дол...бам ЗЕлёного окраса. Пускай в наступающем 2020 году ваших отцов, сыновей и внуков, призовут в ВСУ, в окопы, ну а там, пускай Господь всем воздаст по их мыслям, уму и делам вашим. АМИНЬ!
З Новим Роком всіх свідомих !
Слава Україні!
Смерть ворогам!
о 20-00 всі слухаємо інструктаж пана Гетьмана !
Третий закон Менделя - это закон независимого распределения признаков!
Наши источники сообщают, что следующий обмен пленными произойдет уже после принятия Украиной закона про амнистию.
На этом будет настаивать российская сторона.
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Мультфильм «Король Осел» в котором пародируют Зеленского, сняли с украинского проката
Мультфильм «Король - Осел» внезапно исчез из украинского проката, хотя его показ в кинотеатрах был анонсирован еще в середине декабря. Причины снятия с проката мультфильма не объясняются. Сам мультфильм имеет пародийный дубляж, явно намекающий на действующего президента Украины Владимира Зеленского. В России мультфильм идет в прокате под провокационным названием «Новый слуга народа».
Будет ли мультфильм вообще транслироваться в Украине пока неизвестно.
сейчас не один наёмник не волнуется.
нахватают в Крыму, в ордло, в россии.
Дело дрянь.