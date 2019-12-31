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 За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, - "ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ

Подписав газовый договор в таком виде, Украина лишила себя возможности привлечь Россию к ответственности за энергетическую агрессию. Эта сделка стала дополнением в системе отбеливания Российской Федерации, которую вводит нынешняя власть.

Как этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом говорится в заявлении партии.

"Помогая России избежать ответственности за сбитие пассажирского самолета рейса MH17, нынешняя власть выдает ей Владимира Цемах. Прикрывая организаторов преступлений Януковича, в частности против Майдана, и терактов в украинских городах - отдает России беркутовцев и террористов. Такая политика умиротворения агрессора ставит под угрозу наложения на него международных санкций и ведет к выходу Кремля из-под ответственности за агрессию", - говорится в сообщении.

Украина имела исключительно сильную позицию на газовых переговорах с Россией. Выигрыш Украины в Стокгольмском арбитраже и четкая перспектива выигрыша по иску 2018 ставили "Газпром" на грань дефолта.

Команда НАК "Нафтогаз Украины" в предыдущие пять лет обеспечила выполнение президентских директив и поручений, гарантировав энергетическую безопасность и независимость Украины.

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"Введение санкций США против "Северного потока-2" поставило под сомнение реальность построения газопроводов в обход Украины. Теплая зима и накопленные резервы газа позволяли принимать решения не в условиях цейтнота, а исходя из наиболее выгодных позиций", - отметили в пресс-службе "Евросолдиарности".

Несмотря на это, нынешняя власть пошла на условия, которые существенно ослабляют возможности Украины противодействовать российской агрессии.

"Недаром помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак, чья подпись стоит под протоколом, который лег в основу условий транзита, получил высокую оценку российской стороны", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что по принятым условиям, Украина не только отказывается от многомиллиардных штрафов, ареста имущества "Газпрома" в рамках ответственности России по соглашению 2009 года, но и фактически дает согласие на достройку газопроводов в обход своей территории. Ведь с 2021-го года принят гарантированный объем транзита только в 40 млрд кубометров газа - то, что Россия изначально предлагала через западных партнеров как свою позицию. Это ставит под сомнение перспективу дальнейших санкций.

"Поэтому неудивительно, что Путин обменялся с Зеленским новогодними поздравлениями. Все основания для этого созданы. Фактически, за счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия", - говорится в сообщении.

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В связи с этим, "Европейская Солидарность" требует:

1. Не допустить свертывания международных судебных процессов против Российской Федерации и ее субъектов, в частности относительно возвращения крымских месторождений;

2. Ввести запрет на прямые поставки в Украину российского газа;

3. Продолжить координацию усилий с международными партнерами по недопущению построения "Северного потока-2".

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Источник: https://censor.net.ua/n3168068
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, а вы бы лучше прислушались к умным людям с ЕС
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Завтра они заявят, что это Петя подписал этот газовый договор.
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через п'ять з половиною годин Петіна карета перетвориться на гарбуз, а Петя - на щура. )))
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Подкацапник а я с фотошопил , где ты лайкаешь на высер кацапа о том как они сделали хохлов с газовым контрактом , там такой идиот только ты один
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Через пять часов тебе санитары очередную дозу галаперидола вколят и баиньки чучело..
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чого ти так розхвилювався? любиш Петра?
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за счет Украины весь нерушимый держался.а с 91-го кацапия.
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А точнее, за счет Газпрома спасена ГТС.
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Выборы - раз в 5 лет! Это-приговор Украине.
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Саме так. Запорожці кожен рік обирали собі старшину - кошевого(президента), генерального писаря(шефа МЗС), генерального суддю(генпрокурора), головного обозного(прем'єра), бунчужного(спікера)...
Доречі - вибори в колі були Першого Січня. Могли залишити стару старшину, якщо вона їх влаштовувала. Але обов'язково були вибори
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Січ була ПЕРШОЮ демократією в Європі. І з січовиками рахувались всі найбільші потуги того світу: османи, кримчаки, Рим, польський король, москвіни...
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Если так выбирать, как вы выбрали сейчас, то и, как видим, и полгода хватило, чтобы просрать все достижения Порошенко и слить Украину Путину. Смешон наш шут на троне короля и глуп народ, который его выбрал.
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Голоті на виборах слова не давали. На відміну від теперішніх демократій.
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цей лядський цирк буде до тих пір, поки ми не повернемо Пороха назад к Президентське крісло!
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давай повертай, хтось заважає? )))
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Твій "порох", клоун лахтинський, повернеться в те крісло тоді, коли твоя бабушка (бабуся, укр.) знову дівкою стане.
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Одні громадяни не ******* Пороха за те що сала за шкуру москалю заливав, другі не ******* за те що мало залив, а прийшов Бубочка та й почав москалеві примочки на болючі місця ставити.
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Так, так, сала він їм залив стільки, що ні один лахтинський порохобот не може навіть приблизно сказати де він те сало брав і куди саме лив. Під Іловайськом і Дебальцевим, ніби не сало лилося, а щось зовсім іншого кольору. З підірваних складів також не шматки сала розліталися.
Так що ж і кому той кондитер щось лив?
Нє, ну, заливати він, звичайно, міг, але хіба що лохам про те який він крутий пахан і "усмірітєль" агресивних сепаратистів і "цинічних бандер".
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Порошенко лайно, а ваш бубочка взагалі зелена дрисня.
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та щоб збанкротував хаспром та зникла клята расія!!
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Констатирую:Рашке вже ни що не допоможе За рахунок України врятовано "Газпром", а отже і Росію, - "ЄС" про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ - Цензор.НЕТ 7152
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каждое слово - лицемерие и брехня политических неудачников.
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точно. слоник набрал в парламенте восемь процентов.
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Это борьба за электорат, все так делают, глупо на месте пети этим не воспользоваться
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Порошенко и его ПЕС начали нести полную чушь , на белое говорят черное...
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это было видно как ясен день с самого начала...иметь годовой запас газа и отказаться от 19 млрд.?(всего 22 было, минус 3)=19, выиграем в лучшем случае за 5 лет -5 млрд. !!!...В 4 раза себя *******...и кто дохтур?....кацы год кипятком бы ссали, неустойку выплачивая европейцам и нам штрафы и пени по судам..... ...та же картина маслом на лбах дубоголовых с пленными моряками и военными, тут вашше позорище дикое...кремляди ******* 2-жды и по крупному...С наступающим форумчане, админы и вся редакцию сайта За рахунок України врятовано "Газпром", а отже і Росію, - "ЄС" про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ - Цензор.НЕТ 2239 ..
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3. Продовжити координацію зусиль з міжнародними партнерами щодо недопущення побудови "Північного потоку-2".

За рахунок України врятовано "Газпром", а отже і Росію, - "ЄС" про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ - Цензор.НЕТ 7947
за рахунок України врятовано "Газпром", а значить Росію", -

творче перебільшення.
типове для штабів оппо партій ))
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