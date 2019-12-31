 На Новый год и Рождество вход на 5 центральных станций столичного метро могут ограничить, - КГГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформах станции", - говорится в сообщении.
Также возможно ограничение на вход для пассажиров станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости".
Тільки хитра сіра Миша
Прогриза тихенько дірку,
Щоб наповнить власну нірку.
Хай поможе їй Всевишній
Так примножить свої статки,
Щоб водилися не миші, а доходи і достатки!
В сейфах - злитки, в погребах - вино і сало.
Щоб у хаті і коморі те, що треба, те й стояло!
День за днем, і крок за кроком...
З новим щастям, З Новим Роком!