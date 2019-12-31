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 Киевские новости, Общество
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 На Новый год и Рождество вход на 5 центральных станций столичного метро могут ограничить, - КГГА

31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станцию метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформах станции", - говорится в сообщении.

Также возможно ограничение на вход для пассажиров станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости".

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Источник: https://censor.net.ua/n3168064
 
 
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Це коментар у групі підтримки зе. Чи можливо з цим скот@м жити в межах однієї Держави?

На Новий рік і Різдво вхід на 5 центральних станцій столичного метро можуть обмежити, - КМДА - Цензор.НЕТ 5448
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В Харькове под НГ мотросящий дождик,пока солнце,а после полуночи -снежок!Всех с наступающим 2020!Победы в новом году!
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В домі ніч. Навколо тиша...
Тільки хитра сіра Миша
Прогриза тихенько дірку,
Щоб наповнить власну нірку.
Хай поможе їй Всевишній
Так примножить свої статки,
Щоб водилися не миші, а доходи і достатки!
В сейфах - злитки, в погребах - вино і сало.
Щоб у хаті і коморі те, що треба, те й стояло!
День за днем, і крок за кроком...
З новим щастям, З Новим Роком!
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