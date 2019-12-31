 На Новый год и Рождество вход на 5 центральных станций столичного метро могут ограничить, - КГГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформах станции", - говорится в сообщении.

Также возможно ограничение на вход для пассажиров станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости".

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