 Повторим "сеанс убеждения", - Гончарук не исключает возможности проведения нового рейда по закрытию игорных заведений

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

Премьер отмечает, что некоторые нелегальные игорные заведения "начали поднимать голову".

"Мы это видим, я думаю, что после нового года мы, возможно повторим "сеанс убеждения".

По словам Гончарука, в правительстве не видят массового возвращения игорных залов и контролируют ситуацию каждый день.

"Просто кто-то скрывается, кто-то какими-то табличками завесил эти вывески и пытается скрыть, что они продолжают работу. Кто-то договорился с местными правоохранителями. Рано или поздно это все прекратится и до всех дойдут руки", - подчеркнул премьер.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.

Также Гончарук призвал украинцев сообщать обо всех работающих игорных заведениях, которым удалось скрыться от полиции.

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