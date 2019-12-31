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 Политика Украины, Общество
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Все про:игорный бизнес (321) Гончарук_Алексей (448)

 Повторим "сеанс убеждения", - Гончарук не исключает возможности проведения нового рейда по закрытию игорных заведений

Закрытые накануне нелегальные игорные заведения начали "поднимать голову". После нового года правоохранители могут повторить рейд.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

Премьер отмечает, что некоторые нелегальные игорные заведения "начали поднимать голову".

"Мы это видим, я думаю, что после нового года мы, возможно повторим "сеанс убеждения".

По словам Гончарука, в правительстве не видят массового возвращения игорных залов и контролируют ситуацию каждый день. 

"Просто кто-то скрывается, кто-то какими-то табличками завесил эти вывески и пытается скрыть, что они продолжают работу. Кто-то договорился с местными правоохранителями. Рано или поздно это все прекратится и до всех дойдут руки", - подчеркнул премьер.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.

Также Гончарук призвал украинцев сообщать обо всех работающих игорных заведениях, которым удалось скрыться от полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полтавский губернатор Синегубов призвал жителей сообщать про подпольные игровые залы и нелегальные заправки

Источник: https://censor.net.ua/n3168058
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, у вас вообще мозги есть? Повторим "сеанс убеждения", - Гончарук не исключает возможности проведения нового рейда по закрытию игорных заведений - Цензор.НЕТ 9631
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Зебилы...и мозги...это не совместимо...
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пост Наталі Королевської.
Наталя - народний депутат України і заступник голови комітету у справах ветеранів.
Ще раз.
Це пише... Заступник ГОЛОВИ комітету ВР у справах ВЕТЕРАНІВ !!!!!!!



Повторим "сеанс убеждения", - Гончарук не исключает возможности проведения нового рейда по закрытию игорных заведений - Цензор.НЕТ 3275

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Надо сперва, с игральными заведениями разобраться...Через годик-другой ,и до таможни черёд дойдёт...Промышленность, то на издыхании находится..Её уже не реанимируешь..Реально ,правящие робята, ситуацию понимают.. Повторимо "сеанс переконання", - Гончарук не відкидає можливості проведення нового рейду щодо закриття гральних закладів - Цензор.НЕТ 6164
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Промишлєнность унічтожєна повністю. Бюджет проїли. Землю продали проклятим піндосам. В Ураїні голод, холод і доллар посто.
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да уж прижали хвосты порохосвиньям.....визжат от безисходности как крысы...ну ничего оставшиеся 4% это пыль!
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Сікоко сікоко за комірець вже влили? Повторимо "сеанс переконання", - Гончарук не відкидає можливості проведення нового рейду щодо закриття гральних закладів - Цензор.НЕТ 9318
Кому кому прижали? Гокам, металургам, табачним виробникам, Укрспірту?
І ви певні що то 4% від бюджету? Чи то все порохоботське?
Вибачте забув що зебілятко. Ходіть ... здорові. Попросіть у діда
Мороза розума. Поки не зупізнились назавжди. Повторимо "сеанс переконання", - Гончарук не відкидає можливості проведення нового рейду щодо закриття гральних закладів - Цензор.НЕТ 9318
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Пусть лучше повторит цифру дефицита бюджетных выплат хотя бы на ближайший месяц. Такой небольшой(миллиардов на 60) сеанс убеждения для зебилов. Они будут рады. Правда они не понимают, о чем речь. Но это уже другой вопрос. С Новым Годом, зебилье.
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тобто це рейд ?
одноразовий,і не всюди ?

не закриття ? Повторимо "сеанс переконання", - Гончарук не відкидає можливості проведення нового рейду щодо закриття гральних закладів - Цензор.НЕТ 2110
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Прікол. Або Гончарук такий самий дебіл, як і Мілованов, або він співає "арію дебіла". Весь нарко і ігорно бізнес під Аваковим(це, якщо мафію ДАІ не згадувати). А Гончарук стукає собі в груди і маше саблею. Цей фокус всі давно знають, Гончарук! Тобі ніхто аплодувати не буде!
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Конкуренты закрыты. Авакова клубы после 18 января открываться работать в закрытом режиме, выкуси лол.
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Ось, воно як... Виходить, що це звичайна конкурентна боротьба? А я думав, що Аваков хотів врятувати ігрозалежних і їх сім'ї. Виходить, що це далеко не так...
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И каким образом у монобольшинства не получилось проголосовать за легализацию игорного бизнеса??? Наверное это было сделано для оправдания передела игорного бизнеса, который начался сразу после неголосования и который мы наблюдаем сейчас. Но неужели этого хотели избиратели зеленского?
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Та я вас умоляю, к чему эти нелепые телодвижения с рейдами? Возьмите за жабры собственника этого нелегального бизнеса некоего Арсена с погонялом дон Арсен Харьковский и МВДэшно-Рюкзачный, и всё таки закроется практически автоматически.
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Чем ещё отвлечь внимание украинцев от коррупции, заоблачных тарифов и нищеты? Может зелёным полудуркам в космос слетать без скафандров?
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Зашёл, почитал комментарии порохоботов, посмеялся и ушёл " Элита нации" не меняется Повторимо "сеанс переконання", - Гончарук не відкидає можливості проведення нового рейду щодо закриття гральних закладів - Цензор.НЕТ 2248
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