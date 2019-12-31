 Пираты напали на танкер у берегов Камеруна, среди похищенных моряков - украинец, - Maritime Bulletin

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Maritime Bulletin.

Танкер Happy Lady подвергся нападению около 23:00 30 декабря на юго-западе Лимбе, Камерун, где танкер стоит на якоре с конца ноября.

8 из 28 членов экипажа были похищены, среди них 5 греков, 2 филиппинца и 1 украинец.

Кроме того в этот же день пираты напали еще на два корабля у Камеруна - Drogba и Vinaline Mighty. Атаки были отбиты нигерийскими вооруженными группами безопасности.

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