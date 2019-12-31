 С начала суток наемники РФ огневой активности не проявляли, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, случаев нарушения прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 30 декабря вооруженные формирования РФ дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Один военнослужащий получил ранение.
чмумачу
Тем более я со дня разгона студентов(сами от холода уже расходились,а их зачем-то бить начали для продолжения Майдана) считал,что всё это москальский сговор с Януком.Им нужен был его ПОБЕГ.А дальше песня хунта пришла к власти,госпереворот,нелегимная власть......и у банднровцев кража Крыма.Всё ведь так очевидно.А Герои Майдана просто инструмент достижения их целей.
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При Порохе можно было за Украину не беспокоиться,со всеми его минусами даже..Они есть у каждого.
или так: " надеюсь, очередное "нарушение прекращения" не отразилось на сегодняшнем телефонном разговоре двух
пиделидеров?"
Хай же в ньому вам щастить.
Море сміху я бажаю,
Й з Новим роком вас вітаю!
Всім бажаю довго жити,
Кабанчика приручити,
Сніжок на вулиці хрустить,
Хай вам у всьому пощастить!
А Украинцы будут слушать Зеленского, которого выбрали. И который спас газовый транзит, спас людей, принес стране уже миллиарды долларов. Последний транш - 3 миллиарда нахаляву, а не в кредит.
Шо Шо ? Любитель халяви, про які гроші баєш? Про ті що відсуджені при Порошенко?
Зебільчик
Каждый день я слышу шум прилетов на Светлодарке. Но о замесах там никто не сообщает, ни одно тн СМИ. Не хотят расстраивать электорат Бубочки? Постреляшки надоели?
дякую тобі, солдате!