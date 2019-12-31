 С начала суток наемники РФ огневой активности не проявляли, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, случаев нарушения прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 30 декабря вооруженные формирования РФ дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Один военнослужащий получил ранение.

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