EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  2489  13
Все про:Госпогранслужба (3573) Жуляны (68) задержание (5577)

 Мужчина, разыскиваемый за похищение людей, задержан в аэропорту "Киев", - Госпогранслужба

В аэропорту "Киев" им. Сикорского ("Жуляны") задержали мужчину, разыскиваемого за похищение человека и нарушение правил безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Впункте пропуска "Жуляны" задержали украинца, которого правоохранители Ривненской области объявили в розыск за совершение двух уголовных преступлений: незаконное лишение свободы или похищение человека и нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Мужчина 1972 года рождения прибыл рейсом из Лондона. Во время пограничного контроля на него сработала одна из баз данных.

Задержанного мужчину передали сотрудникам Нацполиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В аэропорту "Киев" отменены три рейса, еще два десятка задерживаются

Источник: https://censor.net.ua/n3168053
 
   
 Топ комментарии
 
Если еще и убивал украинцев то точно отпустят. Обменяют на какого-то таксиста домбасянина. Слава зебилам которые разом это сделали..
 показать весь комментарий
 
Что ЗЕ готовится к новому обмену?
 показать весь комментарий
 
Твари место им на зоне -- пожизненно или на обмен в козлостан Чоловіка, розшукуваного за викрадення людей, затримано в аеропорту "Київ", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7852
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
некисло щас за похищения людей платят: из Лондона товарисч...
 показать весь комментарий
 
 
Твари место им на зоне -- пожизненно или на обмен в козлостан
 показать весь комментарий
 
 
Если еще и убивал украинцев то точно отпустят. Обменяют на какого-то таксиста домбасянина. Слава зебилам которые разом это сделали..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Спасибо пороху и порохоботам за судебную систему.
 показать весь комментарий
 
 
С ручника снимись. Порох давным-давно не президент
 показать весь комментарий
 
 
Так и я о том же, до сих пор не сидит, и деньги не вернуло в бюджет.
 показать весь комментарий
 
Если не волонтёр, то отпустить под додписку о невыезде.
 показать весь комментарий
 
Мужчина 1972 года рождения прибыл рейсом из ЛондонаИсточник: https://censor.net.ua/n3168053 При кловане все бандосы назад в Украину съежаются.
 показать весь комментарий
 
 
Когда потроха и его подельников ахметку со свинарчуком арестуете.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх