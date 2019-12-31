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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4163) обмен (900) Путин (25348) Офис Президента (208)

 Зеленский и Путин по телефону обменялись поздравлениями и договорились о согласовании новых списков на обмен

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц.

Об этом в Telegram сообщает Офис президента, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что также главы государств приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.

"Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется ближайшее время", - говорится в сообщении.

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Зеленский и Путин по телефону обменялись поздравлениями и договорились о согласовании новых списков на обмен 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168051
 
 
 Топ комментарии
 
Они теперь дружбаны...хуйло и подхуйловник...
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Они и были дружбанами... только самый упорото-тупорылый зескот этого не видел.
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це востаннє було стільки коментарів хто знає? Лох це не добрий знак для тебе зеленого Шрек ти наш безмізковий.
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Долго, ****. жидок выключался. Не хотел, падло с экрана слазить, шоб он сдох.
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Это рекордсмен,по длине языка в жопе клоунов. До гланд достает по всем веткам.
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