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 Политика Украины, За рубежом
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 Медведев о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ: "Все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной - это компромисс, который необходимо было найти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

По его словам, транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны.

"На протяжении значительного времени Правительство России и ПАО "Газпром" работали над урегулированием проблемы с Украиной и в двустороннем, и в трехстороннем формате (то есть с участием Европейской комиссии). Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены", - отметил он.

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведев заявил, что Россия готова отменить санкции против Украины "на двусторонней основе"

Медведев о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ: Все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168049
 
 
 Топ комментарии
 
Вот почему моя душа ни хрена не поёт... Медведев о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ: "Все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены" - Цензор.НЕТ 5594
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Следующим шагом кремблядей будет снятие с мордора санкций.
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Нелоха кинули як останньго лошару.
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да по тому что с этими тварями нельзя иметь никаких дел
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vitalmod звільненням утримуваних осіб-тобто не полоненних?
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Следующим шагом ********** будет снятие с мордора санкций.
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Надо было попилить ГТС ради сохранения санкций.
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Пиляй у своїх чебоксарах і брекзитом переймайся...
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1.А куда бы кацапы делись не расскажешь без украинской трубы? Это был кацапский блеф.У Пороха всё получалось,а Зелю втянули в игру и предать интересы Украины.
2. Ты наивно думаешь жирным проплаченным котам Украина важнее бабла? Украина в дёсна,а они терпеть.Поставь себя на их место.Вас волнуют проблемы Франции ,Бельгии,Италии(надеяться можно в ЕС только на Польша и страны Балтии......всё понимают и исторически натерпелись)
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Ты мечтатель и фантазёр.Луку сравнить с лохом Зелей...он уже 25 лет доит русскую корову за пустые слова спиной к спине.Но свой маленький склад ему дороже большого оклада

Лукашенко про "русский мир": ЗАБУДЬТЕ! - YouTube

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А ты, ну-ну, жди автономии лугандонии от зели.....и снова скушаешь, как обмен беркутят цемаха и террористов(
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нет,это была идея фсб и самого гриба Беларусь подставить перед Украиной...
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Білорусія це наживка для України. Розмінна карта.
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Циган дійсно фахівець доїти расєю і йому за це поки що ні чого не має, але путєн з цим калохезфюрером розбереться...))
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Нелоха кинули як останньго лошару.
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там крутой бизнес , чтобы на транзите за 5 лет заработать 7 лярдов россии простили больше 7 лярдов. только гении могли такую схему придумать .
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Це ще півбіди, тра скоро чекати експансіі рос. капіталу і скупки землі...
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У цьому році Зебіл пустить воду в Крим. Це рік Пацюка.
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Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены", - отметил он.
Источник:https://censor.net.ua/n3168049

И с Беркутом тоже...
Беня оказался плохой Вангой и кровь стали забывать быстрее, чем он предсказывал...
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Зеленое стадо все сделало ради того что бы паРаше было хорошо...
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так кто первый позвонил и поздравил? хотя тут и к гадалке не ходи. наверняка все началось со слов - дорогой наш владимир владимирович спешим поздравить вас от имень братского народа.... и т.д. короче последнюю гордость мы про. бали!!!
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по кацапским сми пишут звонок был по инициативе украинской стороны
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Медведєв про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ: "Усі питання врегульовано, взаємні претензії припинено" - Цензор.НЕТ 5896

Президенту"під ялиночку"..
Щоб не страждав "..уйнею" під Новий Рік Медведєв про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ: "Усі питання врегульовано, взаємні претензії припинено" - Цензор.НЕТ 6956

p/s/ у фотошоп у цензорі картинки закинути не можу -там якась фігня відбувається з тегами...
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Збрехав Медведєв, бо доплачувати за транзит російського газу нецікаво.
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Эхо России. «Управлять великой страной как отрядом диверсантов»
29 декабря, 2019 - 18:39
Медведєв про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ: "Усі питання врегульовано, взаємні претензії припинено" - Цензор.НЕТ 4651В последний день 1999-го измотанный основатель современной России Борис Ельцин со словами «я устал, я ухожу» (он выразился чуть иначе, но люди не зря запомнили именно так) передал бразды молодому Владимиру Путину.
На этой неделе Путин, успевший стать немолодым, принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади - матч завершился со счетом 8:5 победой команды, в которой играл президент.
О царском развлечении шумно оповестили народ. Обнародованный состав обеих команд, за вычетом неизбежных «легенд отечественного хоккея», полностью соответствовал представлениям рядовых граждан, согласно которым Путин выражает интересы чиновников, охранителей и олигархической буржуазии. Но афиширование столь проигрышного вроде бы обстоятельства никого не смутило.
В эти же дни Путин трижды - на своей большой пресс-конференции, на переговорах с правителями СНГ и на встрече с военачальниками - подробно и эмоционально рассуждал о том, что происходило накануне и в начале Второй мировой, с особой неприязнью отзываясь о руководстве тогдашней Польши.
Среди его ровесников и, тем более, среди людей еще более пожилых не редки любители потолковать на досуге об истории. Но повседневные заботы путинских слушателей во всех упомянутых аудиториях далеки от событий 1938-го - 39-го. Путин выступил вовсе не в роли политика, желающего сказать нечто популярное. Ни на кого не оглядываясь, он просто рассуждал о том, что важно и интересно лично для него.
Путин - искренний человек. Он таит свои планы, но вовсе не прячет своеобразие собственных мыслей, чувств и интересов. И всегда был таким. Его действия и сам его управленческий стиль раз за разом вызывали недоумение у статусных интеллектуалов 1990-х. «Нельзя управлять великой страной как отрядом диверсантов». Это о том, что все крупные решения проводятся как спецоперации. «По политической безответственности такое сравнимо с советскими планами поворота северных рек на юг». Это об отмене выборности губернаторов и прочих.
Но, вопреки всем умным доводам и всем своим непредсказанным деяниям, Путин до сих пор воспринимается верхами и низами как приемлемый правитель, хотя и перестал быть президентом надежд и утратил расположение примерно трети сограждан.
Многое объясняется его исключительным везением.
Первая половина путинского правления пришлась на эпоху расцвета экономики и подъема благосостояния. Этот взлет начался в результате дефолта, за год до прихода Путина в Кремль. Но именно Путин пожал плоды. Как и плоды нефтяного бума, стартовавшего в 2003-м и длившегося до 2014-го.
Большой удачей для него было и то, что среди вождей западных держав, с которыми он за эти двадцать лет имел дело, ни разу не возникла фигура мирового калибра. Блэр и Ширак, Буш и Обама, Меркель, Макрон и Трамп - у каждого можно найти плюсы, однако на фоне их международных метаний путинская целеустремленность, не ограниченная к тому же сроками правления, выглядела эффектно.
Но было бы глупостью сводить успех Путина к стечению случайностей. Он последовательно ломал все стандарты, которые в момент его прихода к власти выглядели очевидными. Они ему не нравились. Но он не взялся бы их крушить, если бы чутье не подсказывало - все получится. И точно. «Очевидности» оказались мифами.
Взять те же его спецоперации как повседневный способ правления. Думали, что менталитет КГБ-ФСБ, носителем которого считается Путин, отдалит от народа и его самого, и его окружение. А на самом деле именно это и сблизило. Даже сейчас, на фоне утомления от сюрпризов, никого не удивляет, что 15 января в президентском послании народ, может статься, оповестят об очередном повороте в судьбах державы - от досрочных президентских выборов до молниеносного поглощения Белоруссии. Об этом не без волнения гадают, но почти не возмущаются, что такое возможно без спросу.
Двадцать лет назад верили, что олигархический феодализм ненавистен массам и должен быть разгромлен под крики «ура». А оказалось, что его можно без протестов снизу сделать еще крепче, просто выпоров магнатов и разбавив их состав друзьями и сослуживцами.
Считалось, что не столько даже народ, сколько номенклатура будет отстаивать выборность должностных лиц, такую выгодную для верхних сословий. Но изображавшие аристократов губернаторы и мэры безо всяких драм переквалифицировались в лакеи. Тотальный переход к назначенству прошел легко.
Принималось как аксиома, что растущий средний класс навяжет властям свободу и демократию. В реальности же этот класс, пополняемый чиновниками, полицейскими, околовластными коммерсантами и школьными завучами, стал опорой режима.
Воображали, что имперская ностальгия сама собой сойдет на нет, поскольку народ ради нее не пойдет на жертвы и лишения. Но Путин нашел способ сделать ее скрепой режима, превратив имперскую реставрацию в телевизионный сериал.
Что же до мировой мифологии, то в 90-е верили в глобализацию и во всепланентную победу либерализма («конец истории»). Кризис обоих этих проектов в нулевые и особенно в десятые годы дал огромную фору тем правителям, которые первыми готовы были от них отречься. Это сегодня таких все больше, а сначала Путин был почти единственным в этой роли и успел выиграть много очков.
Ну и конечно, фундаментом режима служит путиномика - застойная, накапливающая отсталость, но гарантирующая пока массам куда более высокий, чем в 90-е, уровень жизни. В макроэкономике Путин всегда был продвинутым любителем, но никогда - авантюристом.
Однако долго не значит всегда. Система Путина изнашивается. Запасы ее прочности велики, но меньше, чем были. Число внутренних и внешних преимуществ убывает. Путинская везучесть уже несколько лет дает осечки. И сам он стареет. Его правление вступило в ту деликатную и не предсказуемую по длительности фазу, когда режим будет держаться не своей силой, а слабостью альтернатив.
Сергей Шелин
"За сто лет, чекисты ничего не изобрели, ничего не создали, ничем не одарили народы, кроме насилия, репрессий, нищеты, войн, воровства и лжи! И все равно им покоряются, их боятся, им доверяют самое ценное - ресурсы, бюджет, настоящее страны и будущее детей! Умом все это не понять!"
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Путирастия вступила в стадию скоротечного сталибиздеца с полным пистецом пида рассии. Медведєв про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ: "Усі питання врегульовано, взаємні претензії припинено" - Цензор.НЕТ 400 Медведєв про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ: "Усі питання врегульовано, взаємні претензії припинено" - Цензор.НЕТ 3975 Медведєв про підписання контракту на транзит газу між Україною та РФ: "Усі питання врегульовано, взаємні претензії припинено" - Цензор.НЕТ 3975
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Айфончик крепко на стакан сел... Как он Новый Год бедолага переживет?
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Так чё, холодомора для Украины не будет? Бу-га-га! И кокошник шмяк в болото. Бу-га-га! А боты Ольгино вопили, что Раска Федераска платить по решению Стокгольмского арбитража не будет. Бу-га-га! С Новыми двумя двадцатками я поздравляю крепостных и холопов Бензозаправки. Желаю им поудобнее становится на колени и раздвигать булки, при этом приговаривая: "Не вели казнить недогосударь, а вели миловать!"
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной - это компромисс, который необходимо было рашисту найти в связи с остановкой американцами строительства Северного потока и компромис зеленого украинского служивого,котой отобрал у своего "73% лохтората 21 лярд баксов,им пренадлежавших и тем.самым послал их хором с рашистским кремлевским кварталом- накуй"
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Сегодня в 20.00 слушаем на Прямом Порошенко
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"Все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены"

Ну что же,посмотрим,посмотрим.
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Медведев о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ: "Все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены"



между беркутней,атпущенной в маскву
и убиенными 100 чел укрлюдей взвимных претензий нет.

осталось вернуть януковича,
межигорие ждет

ахахаха


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