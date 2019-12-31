 Минимальный возраст для принятия в патрульную полицию понизили до 18 лет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Львовской области.

"Новый год - новые возможности! Теперь еще больше шансов к нам попасть на службу! Тебе 18 лет и ты чувствуешь, что можешь присоединиться к изменениям к лучшему? Присоединяйся", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что с учетом тех, кто на больничном и в отпуске, в Киеве не хватает 50% патрульных полицейских.

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