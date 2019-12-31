 Транзит газа, земельная реформа, медгарантии: Гончарук подвел итоги работы правительства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Мы приняли решение, которое позволяет снизить сумму в платежках за тепло до 30%. К инициативе присоединились уже более 20 городов. Провели процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" по европейским правилам. Подписали договор о транзите газа на пять лет с возможностью пролонгации", - сообщил премьер.
Также премьер отметил, что за 1 день удалось закрыли более 5300 игорных заведений по всей территории Украины. На прошлой неделе начали проверки АЗС. Уже 621 АЗС проверена и закрыты 403 нелегальные заправки, демонтированы - 93.
"Одобрили программу медгарантий, которая будет гарантировать людям бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфаркта и др. Предусмотрели на это 72 млрд грн (это почти 64% средств, предусмотренных на здравоохранение на 2020 год). ... Предусмотрели в госбюджете доплату молодым учителям в 2020 году - каждый учитель со стажем до 10 лет получит 21 тыс. грн", - сообщил Гончарук.
По его словам, "это далеко не все".
"Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 - это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 стал "годом эффективности", - подытожил премьер.
а зебили настолько тупы, шо сидят и ждут подачки от Малороса и компании
На..уя мені займатись посадкою буряків ,чи цибулі,якщо я візьму землю -10 000,для проформи її заораю(орати буду літом,коли для тракторів буде не сезон -позичу в сусідських фермерів задешево..) ?
візьму Уряду кредит (під 5-7-9) відсотків і відразу закладу в банк під 15.
Ні..уя не виросте,бо нічого не посадив ? А ПО,,УЙ..
-поясню,що взимку перемерзло ,а літом дощі були..
Апропо.. наступного сезону у фермерів,що розорились поряд прикуплю ще земельки..(точніше візьму закладену ними в банку з аукціону)..
Пакращення вже сьогодні було. Вже проходили. ВОНИ працюйуть.
гончарук бздит как и зеленский
персчитайте сумму в долларах, и шо получится?
Путін, Коломойський чи ми?
Якщо перші два то за так вони це робити не будуть.
Якщо ми то в чому прикол?
Що там зі змінами?
2) Путин Миротворец и партнер Запада.
3) отпущенные террористы.
4) реабилитация сепарни.
5) Аресты военных и добровольцев
6) увеличение гос долга на 1 млрд долл США
7) 7,5% падения пром производства..
8) остановка бюдженыхизатрат кроме социальных.
9) Господи!!!!! Где же достижения????
@tZEinform
Йозеф Геббельс "Мы будем врать, врать, врать - что то да останется !"
Гончарук - Геббельсу - "Это вы то будете врать? Это мы будем врать, врать, врать ! И ничего не останется !"