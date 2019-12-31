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Все про:Кабмин (11484) земельная реформа (177) Гончарук_Алексей (448)

 Транзит газа, земельная реформа, медгарантии: Гончарук подвел итоги работы правительства

Правительство работало и работает над тем, чтобы люди почувствовали изменения не через 3-5 лет, а уже сейчас.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы приняли решение, которое позволяет снизить сумму в платежках за тепло до 30%. К инициативе присоединились уже более 20 городов. Провели процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" по европейским правилам. Подписали договор о транзите газа на пять лет с возможностью пролонгации", - сообщил премьер.

Также премьер отметил, что за 1 день удалось закрыли более 5300 игорных заведений по всей территории Украины. На прошлой неделе начали проверки АЗС. Уже 621 АЗС проверена и закрыты 403 нелегальные заправки, демонтированы - 93.

"Одобрили программу медгарантий, которая будет гарантировать людям бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфаркта и др. Предусмотрели на это 72 млрд грн (это почти 64% средств, предусмотренных на здравоохранение на 2020 год). ... Предусмотрели в госбюджете доплату молодым учителям в 2020 году - каждый учитель со стажем до 10 лет получит 21 тыс. грн", - сообщил Гончарук.

По его словам, "это далеко не все".

"Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 - это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 стал "годом эффективности", -  подытожил премьер.

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Транзит газа, земельная реформа, медгарантии: Гончарук подвел итоги работы правительства 01
Транзит газа, земельная реформа, медгарантии: Гончарук подвел итоги работы правительства 02
Транзит газа, земельная реформа, медгарантии: Гончарук подвел итоги работы правительства 03

Источник: https://censor.net.ua/n3168046
 
 
 Топ комментарии
 
Шота не вижу зетипиллов с чепчиками. Скока пакращень шо просто канец зубажиння.
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Продовжити: побороли корупцію, знищили конрабанду, провели демополізацію, урізали алігархів....когда нєбуть потом.
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в том то и дело, шо порохоботы могут себе заработать деньги
а зебили настолько тупы, шо сидят и ждут подачки от Малороса и компании
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И много вам БОТЫ платит порох? Или как всегда кидает, когда доходит до оплаты?
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Кацап, я не твой родич, и даже не брат тебе, пущай себе само бульки в мокшанских болотах.
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Це дійсно питання..

На..уя мені займатись посадкою буряків ,чи цибулі,якщо я візьму землю -10 000,для проформи її заораю(орати буду літом,коли для тракторів буде не сезон -позичу в сусідських фермерів задешево..) ?


візьму Уряду кредит (під 5-7-9) відсотків і відразу закладу в банк під 15.

Ні..уя не виросте,бо нічого не посадив ? А ПО,,УЙ..
-поясню,що взимку перемерзло ,а літом дощі були..

Апропо.. наступного сезону у фермерів,що розорились поряд прикуплю ще земельки..(точніше візьму закладену ними в банку з аукціону)..
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Это все - аферы Бени и Бурята. Получить много бабла сразу не напрягаясь. Клован в доле.
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" чтобы люди почувствовали изменения не через 3-5 лет, а уже сейчас."
Пакращення вже сьогодні було. Вже проходили. ВОНИ працюйуть.
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Надеюсь теперешние "покращуватели" закончат как и предыдущие.
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Мы приняли решение, которое позволяет снизить сумму в платежках за тепло до 30%.

гончарук бздит как и зеленский
персчитайте сумму в долларах, и шо получится?
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Какое решение? температура на улице +6. Естественно будет меньше газа сожжено - меньше и платежки. Но зетипиллы верят шо это Лошара постарался.
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так оно и "надышало" +6... ну от бога же )))
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Виходить по 300 грн на сім'ю . Множимо на 6 місяців і питаємо хто платить за свято нечуваної щедрості? Транзит газу, земельна реформа, медгарантії: Гончарук підбив підсумки роботи уряду - Цензор.НЕТ 7732
Путін, Коломойський чи ми?
Якщо перші два то за так вони це робити не будуть.
Якщо ми то в чому прикол? Транзит газу, земельна реформа, медгарантії: Гончарук підбив підсумки роботи уряду - Цензор.НЕТ 7732
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Изменения начнутся только после посадки порошенко и его кума медведчука....
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Да. Только вот шота бздит Зеро садить. Не догадываешся почему?
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Почнуться і закінчаться бо ви обрали цих вилупків аби посадити пороха з смердведчуком, ваші надії марні 73%відсоткові, ці двоє ніколи сидіти не будуть особливо останній...
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Скорее всего они начнутся...когда начнут сажать зеленое стадо...а это рвно или поздно произойдет...
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Аплодую. А їх не посадять.
Що там зі змінами? Транзит газу, земельна реформа, медгарантії: Гончарук підбив підсумки роботи уряду - Цензор.НЕТ 4056
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А также.. Увеличения обязательного платежа ( для субсидиантов с 1 мая 2020 г) ровно на треть 33,3% независимо от дохода ( было 600 гр станет 800, было 1000 станет 1330). Индексация пенсий в марте 2020 ( что должна производиться автоматически) практически отменена, и заменена ( планируемая) на повышение для тех кому за 80. ( а бубнили что пенсионная реформа супер справедлива, и учитывается только стаж и коэффициент зарплаты, сначала "попередники" разделили людей коэффициеном на стаж, теперь эти по возрасту делят) Цены на ЖКХ поднимается с 1.01 не смотря на бравурные заявление власти. Цены в магазинах зашкаливают и растут как на дрожжах, хоть курс гривны поднялся ( а раньше нас убеждали что цены растут из за падения курса), а на кой мне курс если все дорожает в гривнах. Введение с 1.01 практически абонплаты за газ по всей стране. Ну и дальше по списку.. "досягнень".
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Зато з расеєй усе у шоколаді, у перспективі може навіть нам дозволять увійти у склад расєї, звісно якщо 73%відсоткові продовжать дружньо обирати зелёнського...
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А где пункт про ликвидацию 200 тис. народа в абортариях и 300 тис. населения в эмиграцию.
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поки ПП "грабував на мільярди", був ріст економіки - прийшли "немародери" бюджет випарувався кудись за 6 місяців - це при тому, шо було випущено ОВГЗ на рекордні суми, так "небариги" ще випотрошили місцеві бюджети на 53 млрд а потім створили штаб спасіння уй... ними економіки Транзит газу, земельна реформа, медгарантії: Гончарук підбив підсумки роботи уряду - Цензор.НЕТ 5750
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С+8 милиардов до -51 за пол года. Все остальное зеленые сопли на уши зебуинов.
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Не пали контору. Это все детали далеко продуманного плана от великого ыканамизда Гончарука по борьбе с наследием Гройсмана и удешевлением стоимости земли перед продажей.
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Сегодня в 20.00 на Прямом слушаем Порошенко
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Пусть озвучит тариф на транзит, и мы увидим результат их "работы", а так это филькина грамота. Что касается земельного вопроса, так это просто-напросто диребан территорий вместе с недрами. А "медгарантии" так и вовсе химера, пшик.
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1) 80 млрд грн дыра в бюджете.
2) Путин Миротворец и партнер Запада.
3) отпущенные террористы.
4) реабилитация сепарни.
5) Аресты военных и добровольцев
6) увеличение гос долга на 1 млрд долл США
7) 7,5% падения пром производства..
8) остановка бюдженыхизатрат кроме социальных.
9) Господи!!!!! Где же достижения????
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В новом году верните жемчужину "Мотор Сич" государству, это будет огромным достижением нынешней власти.
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tZE inform
@tZEinform
Йозеф Геббельс "Мы будем врать, врать, врать - что то да останется !"
Гончарук - Геббельсу - "Это вы то будете врать? Это мы будем врать, врать, врать ! И ничего не останется !"
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сколько еще нам лапшу на уши будет вешать этот "мальчик"на самокате, дебил и дебилы те кто ему поверит
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