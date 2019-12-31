 Транзит газа, земельная реформа, медгарантии: Гончарук подвел итоги работы правительства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы приняли решение, которое позволяет снизить сумму в платежках за тепло до 30%. К инициативе присоединились уже более 20 городов. Провели процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" по европейским правилам. Подписали договор о транзите газа на пять лет с возможностью пролонгации", - сообщил премьер.

Также премьер отметил, что за 1 день удалось закрыли более 5300 игорных заведений по всей территории Украины. На прошлой неделе начали проверки АЗС. Уже 621 АЗС проверена и закрыты 403 нелегальные заправки, демонтированы - 93.

"Одобрили программу медгарантий, которая будет гарантировать людям бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфаркта и др. Предусмотрели на это 72 млрд грн (это почти 64% средств, предусмотренных на здравоохранение на 2020 год). ... Предусмотрели в госбюджете доплату молодым учителям в 2020 году - каждый учитель со стажем до 10 лет получит 21 тыс. грн", - сообщил Гончарук.

По его словам, "это далеко не все".

"Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 - это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 стал "годом эффективности", - подытожил премьер.

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