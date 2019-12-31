 Деятельность семи нелегальных АЗС пресекли на Кировоградщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградщины.
Как установило следствие, незаконную деятельность организовал и осуществлял житель Александрийского района. С целью собственного обогащения предприимчивый делец осуществил врезку в газопровод, с которой, за денежные средства, осуществлял заправку автотранспортных средств населения г.. Александрии и Александрийского района, в том числе и общественного транспорта города.
Правоохранители на Кировоградщине прекратили деятельность семи нелегальных автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов. По каждому факту начато и продолжается досудебное расследование.
Состояние дел в этой сфере прокурором области взят на личный контроль.
Піймав, отримав, випустив, піймав ....
В настоящее время компримированный (сжатый) природный газ используют в качестве моторного топлива, когда газ традиционно сжимается до давления 20-25 МПа, что приводит к сокращению объема в 200-250 раз. Сжижение природного газа по сравнению со сжатием позволяет уменьшить массу системы хранения в три-четыре раза и объем в 1,5-3 раза.
Сжиженный природный газ (СПГ) получается путем охлаждения до минус 162°C. В процессе сжижения плотность газа увеличивается почти в 600 раз, что повышает удобство хранения и транспортировки. Средняя плотность СПГ составляет 440 кг/м3. В жидкой форме природный газ не имеет способность взрываться или воспламеняться, а при испарении может воспламениться только в случае контакта с источником горения и если концентрация газа в воздухе будет составлять от 5% до 15%. СПГ хранится в криоцистернах, транспортируется на специализированных морских танкерах, для хозяйственного применения преобразуется в газообразное состояние на регазификационных терминалах [3, 4].
Сжиженные газы нашли широкое применение благодаря экономичности их транспортировки при отсутствии трубопроводов в труднодоступные районы и вследствие удобства их хранения [5].