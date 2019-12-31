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 Деятельность семи нелегальных АЗС пресекли на Кировоградщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили незаконную врезку в газопровод и пресекли деятельность семи нелегальных автозаправочных пунктов в Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградщины.

Как установило следствие, незаконную деятельность организовал и осуществлял житель Александрийского района. С целью собственного обогащения предприимчивый делец осуществил врезку в газопровод, с которой, за денежные средства, осуществлял заправку автотранспортных средств населения г.. Александрии и Александрийского района, в том числе и общественного транспорта города.

Правоохранители на Кировоградщине прекратили деятельность семи нелегальных автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов. По каждому факту начато и продолжается досудебное расследование.

Состояние дел в этой сфере прокурором области взят на личный контроль.

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Деятельность семи нелегальных АЗС пресекли на Кировоградщине, - прокуратура 01
Деятельность семи нелегальных АЗС пресекли на Кировоградщине, - прокуратура 02
Деятельность семи нелегальных АЗС пресекли на Кировоградщине, - прокуратура 03
Деятельность семи нелегальных АЗС пресекли на Кировоградщине, - прокуратура 04

Источник: https://censor.net.ua/n3168042
 
 
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Влада знає як отримувати бабло на кишеню Діяльність семи нелегальних АЗС припинили на Кіровоградщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7114
Піймав, отримав, випустив, піймав ....
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Незаконно користувались франшизою Укрнафта?
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Может кто лучше меня в этом разбирается, обьясните, врезка в метановую трубу, а колонка пропановая, в чем подвох.
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"Транспортируемый природный газ состоит в основном из метана (до 97%) с примесью азота, углекислого газа, этана, пропана, бутана и небольшого количества других компонентов. Природный газ, как и любой другой, может быть сжат при помощи компрессора до высокого давления. При этом занимаемый им объем значительно уменьшается. Миллиарды кубометров газа перекачиваются по трубам на тысячи километров. Такая пропускная способность достигается за счет высокого давления (до 8 МПа). Столь высокое давление газа в магистралях принимается из чисто экономических соображений в целях достижения оптимального соотношения между пропускной способностью газопровода и расходом энергии на перекачку газа [2].
В настоящее время компримированный (сжатый) природный газ используют в качестве моторного топлива, когда газ традиционно сжимается до давления 20-25 МПа, что приводит к сокращению объема в 200-250 раз. Сжижение природного газа по сравнению со сжатием позволяет уменьшить массу системы хранения в три-четыре раза и объем в 1,5-3 раза.
Сжиженный природный газ (СПГ) получается путем охлаждения до минус 162°C. В процессе сжижения плотность газа увеличивается почти в 600 раз, что повышает удобство хранения и транспортировки. Средняя плотность СПГ составляет 440 кг/м3. В жидкой форме природный газ не имеет способность взрываться или воспламеняться, а при испарении может воспламениться только в случае контакта с источником горения и если концентрация газа в воздухе будет составлять от 5% до 15%. СПГ хранится в криоцистернах, транспортируется на специализированных морских танкерах, для хозяйственного применения преобразуется в газообразное состояние на регазификационных терминалах [3, 4].
Сжиженные газы нашли широкое применение благодаря экономичности их транспортировки при отсутствии трубопроводов в труднодоступные районы и вследствие удобства их хранения [5].
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так его наградить еще надо за рацуху, минизавод получается, и все же он не метан заправлял, а пропан, как он его из метана получил, заправочный пистолет на колонке пропановый.
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Днепропетровщину тоже не мешало бы прошерстить. 😡
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у нас то же парочку закрыли по полтавской , между Днепром и Петриковкой
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