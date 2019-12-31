 Деятельность семи нелегальных АЗС пресекли на Кировоградщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградщины.

Как установило следствие, незаконную деятельность организовал и осуществлял житель Александрийского района. С целью собственного обогащения предприимчивый делец осуществил врезку в газопровод, с которой, за денежные средства, осуществлял заправку автотранспортных средств населения г.. Александрии и Александрийского района, в том числе и общественного транспорта города.

Правоохранители на Кировоградщине прекратили деятельность семи нелегальных автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов. По каждому факту начато и продолжается досудебное расследование.

Состояние дел в этой сфере прокурором области взят на личный контроль.

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