EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  8448  133
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4163) Рябошапка Руслан (244) Гандзюк (423) Баканов Иван (106)

 Зеленский, Рябошапка и Баканов несут ответственность за расследование убийства Гандзюк, - активисты

Ответственность за расследование убийства активистки Екатерины Гандзюк несут Президент Украины Владимир Зеленский, глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Руслан Рябошапка.

Об этом говорится в сообщении группы "Хто замовив Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.

"В стране сменился президент, Генеральный прокурор, глава СБУ, состав ВРУ. Не изменилось только одно - заказчики и организаторы убийства Кати до сих пор на свободе. За этот год родные и друзья Кати слышали немало обещаний, нареканий и просьб "еще немного подождать". Однако уже стало ясно, что за всеми этими словами скрывалось банальное стремление слить дело", - отметили активисты.

Активисты составили схему "людей, от которых вся страна ждет ответа на вопрос "Кто заказал Катю Гандзюк?" и которые несут полную ответственность за дело Кати".

"Мы не допустим, чтобы убийцы нашей подруги избежали наказания. Запомните. Мы сделаем их жизнь и жизнь тех, кто сливает дело, невыносимой", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фигурант дела Гандзюк Павловский снова не явился в суд: прокурор не стал заявлять принудительный привод. ФОТОрепортаж

Зеленский, Рябошапка и Баканов несут ответственность за расследование убийства Гандзюк, - активисты 01
Зеленский, Рябошапка и Баканов несут ответственность за расследование убийства Гандзюк, - активисты 02

Источник: https://censor.net.ua/n3168039
 
   
 Топ комментарии
 
У них віждповідальність лише перед власним шефом. А у ЗЄ-йла вагомі лише слова ХУ-йла.
 показать весь комментарий
 
Кто же посадит заказчиков - они же спонсоры нынешней власти Это не волонтёрам дела белыми нитками шить
 показать весь комментарий
 
Volodymyr Dubovyi14 ч.
З папірця Президента Порошенко: «Пачєму нє сідят убійци Майдана?», яких сам відпустить, ну це аже не новина. Бреше, як та моська, закінчуючи «пачєму канфєткі рашен кушают **апалчєнци**?» То Порох мав би відповісти: «а чому окупанти та терористи дивляться серіал «Свати»?Дивляться ж! Кілька днів тому Вова продав в РФ свій новий серіал «Папік». Як же він міг такий скарб забрати у власного народу і продати собакам!?! Бо він зажерливий барига. Зеленський звинуватив Пороха у всьому чим він сам є. Цей феномен був помічений і вперше описаний Зигмундом Фрейдом, він так і назвав його übertragung, що можна перекласти як «підсвідоме перенесення». 2) Цікава деталь. Між Порошенко та Зеленським стоїть охоронець Зеленського. Ми не бачимо **жодних** охоронців діючого Президента. Та Вова просто сцикло! Таке враження, неначе боїться, що Порох за його відверті оббріхування дасть йому в око. Навіть кандидати в президенти США, при всіх загрозах, не витягують своїх охоронців наперед сцени. Бо то ганьба і виборцям покаже їх слабкими боягузами. Володимир ще цього не соромиться.
Згадаємо апофеоз реалізації страхів Зеленського, коли він до смерті перелякався двох дівчат Марусю та Софію, що за день і обшуки провели вночі. Джорж Майкл колись в 2002 присвятив пісню «Shoot the dog» («пристреліть собаку») президенту Джорджу Бушу в кліпові фігурує Білий Дім. І уявляєте! У нього Буш так і не провів обшук вдома..
3) За Зеленським стоїть Кошовий, вбраний (якщо можна так сказати) в одяг рашин бренду pо...y. От скажіть, що Зеленський не міг сказати: «Жека, ти мєня пазоріш пєрєд ізбіратєлямі». Але нащо? «русскіє матом нє ругаюцца, рускіє матом разгаварівают». Це індикатор не лише бидляцької натури Кошового, це ознака хамськоі особистості самого кандидата в президенти.
Отже, шановні пацієнти, діагноз: брехло, сцикло, хамло. Присилайте фоточки ...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру вручили подозрение в его возможной причастности к смерти активистки Екатерины Гандзюк.
48-летний Владислав Мангер родился в Киеве, а учился в Херсоне в мореходном училище.
В 2012 году стал вице-президентом Федерации бокса Украины
По данным СМИ, был членом Партии регионов и работал помощником народного депутата от этой же партии Алексея Журавко.
В 2013 году стал членом партии "Батькивщина".
 показать весь комментарий
 
зайдіть панове на сторінку Лоха у фейсбук і здивуйтесь там купа народу його підтримують
 показать весь комментарий
 
 
Прозрів? Та ще на виборах 73% було! Нікому крім тих, хто кормиться, не потрібні старі бариги які тільки торгували Україною і ситоячи на тракторі декларували казочки!
 показать весь комментарий
 
 
шо ця публіка може нести, окрім мішка на спині
 показать весь комментарий
 
хоча як на диво тих хто проти не блокують. в усякому разі мі допис як і багато інших негативних дописів присутні.
 показать весь комментарий
 
5 ноября 2018г МВД сообщило, что выполнило все следственные действия по своему производству.
По их данным, всего в рамках расследования опросили 367 свидетелей, назначили 21 судебную экспертизу, 9 обысков, 4 следственных экспериментах, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека.
Также МВД приняло решение передать производство в СБУ.
 показать весь комментарий
 
Еврокривосудие длящееся годами, максимум посадят шестерок, а заказчики как обычно, останутся на свободе.
 показать весь комментарий
 
Зайшов, перевірив: Живе пороВшива помийка
 показать весь комментарий
 
 
Зеленскому необходимо было провести полный аудит Украины, которая досталась ему после мародера: ОВГЗ, Укроборонпром, реструктуризация долгов, резонансные дела и т.д. Все, что натворил Порошенко, теперь вешают на Зеленского, против него идет война на уничтожение. Парень, он, конечно, воспитанный - не мы подписывали Минские соглашения бла-бла, а надо - Порошенко сам написал минские угоды, пытался протолкнуть в Конституцию, но мы менять Конституцию в угоду внешним силам не будем.
Если Зеленский не проявит твердость, его съедят, причем порошенковские ресурсы его мочат в экстазе с медведчуковскими. Порошенко сознательно расшатывает ситуацию в Украине изнутри, чтобы его, уголовного и государственного преступника, не трогали.
 показать весь комментарий
 
 
Та успокойся и стань ногами на пол, а не балдой по нем дрыгаешь! Петя уже бы давно граты расшатывал в камере, а не ситуацию в Украине. А , скорее всего. давно бы матонул в Испанию, или необьятную сибирскую тайгу. где бы его только китайцы и смогли бы найти! Одна шобла - Порошенко и Зеленский!
 показать весь комментарий
 
А що? Порошенко і Свинарчуки ще не сидять? А то я, як лохи вибрали вибрали не-лоха за новинами не слідкую?
 показать весь комментарий
 
Якщо не, то я вас вітаю, вас знову розвели, а вас попереджували... Критини...
 показать весь комментарий
 
Безусловно, порошенко и его команда никакой ответственности ни за что нести не должны: ни за убийства активистов, ни за взорванные склады с оружием, ни за котлы, ни за выпущенных без всякого обмена беркутовцев садовника и др,НИ ЗА ЧТО ОНИ ОТВЕЧАТЬ ТЕПЕРЬ НЕ ДОЛЖНЫ! Во всем виноват Зеленский.
 показать весь комментарий
 
 
А шо ж вы думали, еще 5 лет за все будет отвечать Порошенко? Нет уж, теперь сами!
 показать весь комментарий
 
 
Так он за 5 лет нашкодил и ни за что не ответил
 показать весь комментарий
 
Зюзи шкодят в турборежиме, причем в объятиях ************* кровопийцы
 показать весь комментарий
 
 
Ты паскуда бери Порошенка и иди в Россию майданить.
 показать весь комментарий
 
 
Зюзя уже поздравил убийцу украинцев с Новым годом. Так что зюзефаны собирайтесь, берите зюзю и звиздуйте с ним в расею праздновать
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня в 20.00 слушаем на Прямом Порошенко!
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо дед Трофим,что предупредил.Приготовлю жидкость для протирания экрана.Плевать буду точно,если случайно кто нибудь включит.
 показать весь комментарий
 
Що ви хочете з Зелинського? Дибіли. Звертайтесь одразу до Коломомійского, чи хочаб до Богдана. Схеми вони малюють? Кретини. Підітріться тою схемою...
 показать весь комментарий
 
 
Дристар,а может и к Фирташу обратиться?Если олигарх ставит на службу себе олигарха,то этот олигарх покруче.
 показать весь комментарий
 
а пэтька свыномародер с юрком дурком чем занимались 3 года.. .им было некогда. тем более что свын заказчик
 показать весь комментарий
 
Ну 3 года это перебор, бо на Катю напали в июле 2018 года , т.е. год и пару месяцев назад .
Другой вопрос , что когда вышло следствие на губернатора и депутата от ББП вдруг (через 4 месяца) исполнитель начал говорить шо организатор ему по пьяни проболтал про какого-то Славика ... Главный Славик на Херсонщине по оказии не был из ББП , а был из Батькивщины и его было не жалко назначить главным подозреваемым (заказчиком) . Токмо киевскому судье подобные неожиданные признания отморозка не показались шибко достоверными ...

Вот и возникает вопрос ... чего ждут активисты - реальных обвиняемых или назначенных властью ?!
 показать весь комментарий
 
Президент Вова, ты уже столько раз нарушил закон и Конституцию, что прийдет время и сядешь, если не сбежишь, а сбежать тебе не дадим. Вырисовывется картина, что ты совсем не дурк а чистый враг а врагов нужно уничтожать, На кону независимость а не Клоун

https://www.youtube.com/watch?v=TcdVxtrmFwE
 показать весь комментарий
 
 
Купили клована за долю малую, і воно несеться до своєї прірви.
 показать весь комментарий
 
Поганому танцору яйця заважаюють,так і вашому криворогому піаністу щось заважає,продасть козел Україну,за гешефт для себе.
 показать весь комментарий
 
 
"Зеленский, Рябошапка и Баканов несут ответственность за расследование убийства Гандзюк" - когда коллективная ответственность, не отвечает никто.
 показать весь комментарий
 
Зеленский, Рябошапка и Баканов несут ответственность...ничего они не несут. Шо с них можно будет спросить? -А я думал шо так будет лучше и предал свою страну....И шо нам из них? Обоссаные кальсоны снять? Отвечать будут зетипиллы. все скопом.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх