 Зеленский, Рябошапка и Баканов несут ответственность за расследование убийства Гандзюк, - активисты

Об этом говорится в сообщении группы "Хто замовив Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.
"В стране сменился президент, Генеральный прокурор, глава СБУ, состав ВРУ. Не изменилось только одно - заказчики и организаторы убийства Кати до сих пор на свободе. За этот год родные и друзья Кати слышали немало обещаний, нареканий и просьб "еще немного подождать". Однако уже стало ясно, что за всеми этими словами скрывалось банальное стремление слить дело", - отметили активисты.
Активисты составили схему "людей, от которых вся страна ждет ответа на вопрос "Кто заказал Катю Гандзюк?" и которые несут полную ответственность за дело Кати".
"Мы не допустим, чтобы убийцы нашей подруги избежали наказания. Запомните. Мы сделаем их жизнь и жизнь тех, кто сливает дело, невыносимой", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
48-летний Владислав Мангер родился в Киеве, а учился в Херсоне в мореходном училище.
В 2012 году стал вице-президентом Федерации бокса Украины
По данным СМИ, был членом Партии регионов и работал помощником народного депутата от этой же партии Алексея Журавко.
В 2013 году стал членом партии "Батькивщина".
По их данным, всего в рамках расследования опросили 367 свидетелей, назначили 21 судебную экспертизу, 9 обысков, 4 следственных экспериментах, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека.
Также МВД приняло решение передать производство в СБУ.
Если Зеленский не проявит твердость, его съедят, причем порошенковские ресурсы его мочат в экстазе с медведчуковскими. Порошенко сознательно расшатывает ситуацию в Украине изнутри, чтобы его, уголовного и государственного преступника, не трогали.
Другой вопрос , что когда вышло следствие на губернатора и депутата от ББП вдруг (через 4 месяца) исполнитель начал говорить шо организатор ему по пьяни проболтал про какого-то Славика ... Главный Славик на Херсонщине по оказии не был из ББП , а был из Батькивщины и его было не жалко назначить главным подозреваемым (заказчиком) . Токмо киевскому судье подобные неожиданные признания отморозка не показались шибко достоверными ...
Вот и возникает вопрос ... чего ждут активисты - реальных обвиняемых или назначенных властью ?!
https://www.youtube.com/watch?v=TcdVxtrmFwE