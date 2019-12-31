 В Еврокомиссии приветствовали подписание контракта на транзит газа между Украиной и РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.
"Высоко ценю всю тяжелую работу и усилия. Благодаря политической сделке между Украиной, Россией и Европейской комиссией, заключенной на прошлой неделе, отныне подписан транзитный контракт между соответствующими компаниями, который обеспечит непрерывные потоки газа в Европу с 01.01.2020. Сделка скреплена печатью", - говорится в сообщении.
Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".
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Обычная дипломатия и вежливость.
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це проблеми українців які мають таку владу.
Василь Довганенко 7230397a
Інтереси Європи збережені, а що зєбуїни прокакали всі переваги надані їм діями Данії і США,
це проблеми українців які мають таку владу.
31.12.2019 08:36
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@writetodarkk
Сегодня у людей которые соприкасались с созданием «храма Соросят» на базе НАГУ (академия госуправления при президенте) неожиданно проверили телефоны и "попросили" подписать NDA (протокол не раскрытия информации), аж три варианта: один украинский и два английских из чего можно сделать вывод что в создании соросятника участвуют Украина, Австрия и США.
Говорят что это большое событие и незачем о нем пиз*еть раньше времени...
Ну хотяб без полиграфа!
1. Выиграла Украина - получила 3 млрд долл налом и списание 2,5млрд долга за поставки газа ( итого 5,5 млрд долл), получит доход от транзита, сохранит ГТС для внутренних поставок, получает газ на 25% дешевле напрямую.
2. Выигрывает Московия - получает 2 канала поставок газа в Европу в условиях перехода ЕС с угля на газ.
3. Выигрывает большинство стран ЕС - получает 2 канала поставки газа, обеспечивая энергитическую безопасность, зарабатывает на транзите.
4. Проигрывает США, Польша, Прибалтика - проблемы сбыта СПГ газа и окупаемости в ЕС построенных и строящихся терминалов и спг флота.
4.
Andriy Kobolyev
8 hours ago
Транзит газу територією України на найближчі 5 років забезпечено. Сьогодні Нафтогаз, Оператор ГТС України та Газпром підписали необхідний для цього пакет угод.
Цей компроміс - результат злагодженої роботи великої команди - від Президента та Уряду України до рядових співробітників Нафтогазу. Головними перемогами є те, що ми сумарно отримали від Газпрому $5 млрд ($2,1 млрд в 2018 році та $2,9 млрд в 2019) і наша ГТС буде завантажена після 2019 року. В ході підготовки цих угод, ми отримали від Європейської комісії чітке визнання надійності та ефективності української ГТС і українського транзитного маршруту в цілому.
Я вдячний всім міжнародним партнерам, хто підтримав Україну і захищав її інтереси протягом складних переговорів. Зокрема, Сполученим Штатам Америки за дієву та дуже вчасну підтримку справжньої енергетичної безпеки Європи.
Зазначу, що з мого персонального досвіду це були перші переговори з Газпромом та РФ, на яких українська сторона мала справді дуже сильну позицію. Рекордні запаси газу, завершений анбандлінг, підготовлена та протестована до довготривалої роботи в реверсі ГТС, вчасні санкції проти Північного потоку-2, новий стокгольмський арбітраж - це були козирі в нашій колоді, які ми наполегливо збирали останні роки.
Саме завдяки ефективній підготовчій роботі сьогодні вдалось уникнути, чергової газової кризи.
Щиро дякую всім причетним!
Я мовчу вже про об'єми газу, виручка з яких дозволить лише підтримувати ГТС в працеспроможному стані.
Радій.
31 декабря, 2019 - 07:35
Киев и Москва подписали пятилетнее соглашение, гарантирующее транзит российского газа в Европу через Украину, заявил контролируемый Кремлем газовый гигант «Газпром».
«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года», - говорится в распространенном заявлении «Газпрома».
Сделка была заключена до истечения срока действия действующего соглашения 31 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети подтвердил, что сделка была подписана.
«Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течении которых мы получим по крайней мере $7 миллиардов. Стороны могут продолжить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимально гарантированная прокачака - 65 миллиардов кубометров в первой год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетическое безопасности», - написал Владимир Зеленский у себя в «Фейсбуке».
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев сообщил в Facebook, что во время переговоров с "Газпромом" о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему у Украины была "очень сильная позиция".
"С моего персонального опыта это были первые переговоры с "Газпромом" и РФ, на которых украинская сторона имела действительно очень сильную позицию. Рекордные запасы газа, завершен анбандлинг, подготовлена и протестирована к долговременной работе в реверсе газотранспортная система, своевременные санкции против "Северного потока - 2", новый Стокгольмский арбитраж - это были козыри в нашей колоде, которые мы настойчиво собирали последние годы. Именно благодаря эффективной подготовительной работе сегодня удалось избежать очередного газового кризиса", - написал он.
Коболев добавил, что в ходе подготовки соглашений Украина получила от Европейской комиссии четкое признание надежности и эффективности украинской ГТС и украинского транзитного маршрута в целом.
Это были первые переговоры на равных в истории российско-украинских газовых отношений. Впервые в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по принципу "качай или плати".
До этого времени только закупки газа у "Газпрома" покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати", сообщил исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко.
По словам Витренко, гарантированные объемы транзита, согласно подписанному контракту, значительно превышают те, которые международные партнеры надеялись обеспечить Украине и на которые "Нафтогаз" должен был согласиться.
Гарантированные объемы являются минимальными, а в случае дополнительных объемов бронирования украинской газотранспортной системы они будут оплачиваться по более высокому тарифу.
10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.
В 2018-2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
30 декабря, 2019 - 19:54
31 декабря 2019 года исполняется 20 лет с тех пор, как после внезапной отставки президента России Бориса Ельцина страну возглавил Владимир Путин. С тех пор его четырежды избирали президентом (с перерывом в четыре года, когда Путин занимал пост премьер-министра, проведя "рокировку" с Дмитрием Медведевым).
Старший научный сотрудник института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов в 2000-2005 годах был экономическим советником Путина и его доверенным лицом (шерпой) в "большой восьмерке". Он подвел главный экономический итог 20-летнего правления Путина, объяснил причины, по которым российской экономике не удалось в полной мере оправдать возложенных на нее надежд, и рассказал, как и почему был упущен шанс на устойчивые высокие темпы экономического роста.
Андрей Николаевич, как бы вы охарактеризовали главный экономический итог 20-летнего правления Владимира Путина?
Важно отметить, что эти 20 лет делятся на две неравные части. Главным результатом последних 11 с половиной лет нахождения Владимира Путина у власти является экономическая стагнация. Первая часть, более короткая, с 2000 года до июля 2008 года, - это период бурного экономического роста (потенциал этого роста пришел инерцией от действий предыдущего управления и цен на нефть - ЭР). Российская экономика росла ежегодно темпом семь процентов и более. В результате за десять лет - с 1998 года - она удвоилась по размерам, вдвое увеличились показатели ВВП на душу населения, более чем вдвое - частное потребление на душу населения. По любым международным критериям - это просто блестящие показатели, это то, что экономисты называют экономическим бумом. Все это закончилось в июле 2008 года.
С июля 2008 года по декабрь 2019 года российская экономика кумулятивно выросла примерно на 6%. Ежегодно она росла примерно на 0,4-0,5%. И эта стагнация еще хуже той, которая была во времена Брежнева. За последние восемь лет пребывания Брежнева у власти советская экономика выросла на 17%. Ее ежегодный рост составлял где-то 2,3-2,4%. Иными словами, путинская стагнация в последние 11 лет в пять-шесть раз хуже брежневской.
В корито чухали чуби,
Смердючі, подлії раби,
Підніжки соєві, лакеї
Гундяя п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу. Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашінгтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!
Бубочка заявив, що транзитна угода з Путіним підписана і Україна отримає за 5 років 7 млрд. Нагадаю, що за нинішніми заниженими цінами ми в рік отримуємо 3 млрд., що за 5 років мало би бути не менше 15.
Отже, мінус 8 млрд( Нове зелене досягнення!
и ихня любовь пройдёт
там сами будут денежки зарабатывать на транзите
кому вы верите
они озабочены сделать из нас /нянек дворников мусорщиков
и т.д и т, п./
мы умная самодостаточнвя нация
но нет нам везения в лидерах
всех бывших президентов нужно посадить /а есть за что /
в одну тюремную камеру
каждый должен не ждать /доброго царя/
а своими усилиями снять нечесного чинушу
прибрать продажного полиция
это можно если не в одиночку
а громадной обьединенным профсоюзом
/предприниматели боятся профсоюза как чёрт ладана/