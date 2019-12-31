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Все про:животные (712) Киев (18379) Нацполиция (10653) защита животных (25)

 На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители выявили 6 тигров, которых в ненадлежащих условиях содержали на Жуковом острове в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу полиции Киева в Фейсбук.

На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция 01

"29 декабря в столичную полицию от киевлянки поступило сообщение о том, что на острове Жуков в ненадлежащих условиях находятся тигры. Прибыв на место, правоохранители осмотрели территорию и обнаружили шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания", - говорится в сообщении.

На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция 02
На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция 03

Полицейские установили, что по данному адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш за права животных прошел одновременно в 24 городах Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция 04
На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция 05
На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция 06

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас решается вопрос по устройству тигров в спецучреждение", - отметили в полиции.

Также читайте: Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в своих представлениях, - Бородянский

На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция 07

Источник: https://censor.net.ua/n3168033
 
 
 Топ комментарии
 
лучше поклонников шария заселить к тиграм, хоть проблема с питанием решится.=))
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Вот, ничего не имею против инициативы от человека, искренне заботящегося о животных.
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Тигров выпустить, поклонников Шария - заселить!
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Тигров выпустить, поклонников Шария - заселить!
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лучше поклонников шария заселить к тиграм, хоть проблема с питанием решится.=))
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Вот, ничего не имею против инициативы от человека, искренне заботящегося о животных.
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Уроки економіки для ЗЕбілів. Послати нахер МВФ з їх ''невигідними''кредитамм під 3% , та залучити спекулятивний капітал від приватних осіб по 18%. Подобається, довбойоби? Сдьєлалі сібьа вмьєстьє на 15%? Хуже ньє будьєт?
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"к махинациям с ОВГЗ в период правления Януковича были причастны структуры, связанные с Петром Порошенко и Валерией ГонтаревойИсточник: https://censor.net.ua/n3051010"

За що ти так Петра Олексійовича ненавидиш?
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Тем более пирамида ОВГЗ начиналась выстраиваться еще при порошенко, возможно и специально чтобы подосрать наступникам экономическую ситуацию. Эти что пришли просто побоялись рушить процесс и решили пока продолжить.
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Ну да, при пете привлекли 6 млрд. грн за весь период, а "эти" так побоялись рушить, что за пару месяцев 106 млрд грн назанимали! На Жуковому острові в Києві виявлено 6 тигрів, яких тримали в неналежних умовах, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3305
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Чтото ты тупишь конкретно. Вот график по ОВГЗ с минфина.
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да и тигр скажет шо ты - не только пища, но и с шапкой мона поиграться На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 969
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Не вижу больше смысла бороться и что-то доказывать. Я не знаю, что можно еще сделать и до кого докричаться. Враг победил нас с помощью нашего же быдла. Это были тяжелые, но светлые 5 лет в моей стране и моей жизни. Впереди лишь мрак и пустота...
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Я это понял еще 5 лет назад. И было решено уехать из Украины. Сначало в Израиль, потом в Польшу. . .
Мой курс изначально был взят на полное слитие с новым обществом. Я назад уже скорее всего никогда не вернусь. К слову сказать я в Украине физически был последний раз около трех лет назад.
Все это ч к тому - может и Вам сделать что то подобное?!...
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Як типово для жида просто взяти і втекти. Ніякого почуття спорідненості із нацією - ну а нащо йому ті гоїми? Зробіть таку ласку - ніколи сюди більш не вертайтеся. Веселого Голокосту.
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Нє, має жити в страні ідіотів. Добре шо поїхав, всім би так. "нація" це коли Сралін винищив мільйони, як худобу, а потім всі весело ваївалє за цього ж сраліна??
шо ви плетеш? в мене дєда погнали ваївать, а потом викинули на Сибір. "нація" чо На Жуковому острові в Києві виявлено 6 тигрів, яких тримали в неналежних умовах, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1708
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ну значит ты такой же идиот. нация при сралине, в отличие от лишнехромосомных, более 5500 вооруженных восстаний сделала, которые подавляли регулярными войсками. но тебе рассказали то "як худобу"
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миллионы солдиков с оружием и столицу захватила одна банда, рыл 5-10 тыщ. ...... На Жуковому острові в Києві виявлено 6 тигрів, яких тримали в неналежних умовах, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9281
а против них выставили курсантов и там еще какие-то части, это ты мне шпиняешь, товарищ?(поправляет фуражку, чистит "наган")
да б*же, маленькая Эстония врезала по зубам красножопым ублюдкам, а тут - десятки миллионов покорно давали себя так и эдак. ах да, восстания ты гришь были аж в 32-33-м.... да че, если отдал весь хавчик, то от голода конечно надо вилы в руки(винтовку сдал) и вперед на штыки красноармейского скота(им пуль даже жалко было в таком случае)
порассказывай мне тут, ага
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Ви не праві, ті що хочуть жити достойно, але не бачуть перспективи себе тут реалізувати і тому поїхали це не жиди це нормальні євреї, українці в тому сенсі нічим не інакші.

А жиди це ті що побачивши можливість нажитись на інфантильності народу, промили бидлу мозги, захопили владу, а тепер запускають механізм деребану землі, створюють монополії і схематози, і здають крок за кроком Україну мордору.
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В нього не виде, бо у Польщі працювати треба!
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а шо такое? земля обетованная отторгла любимого незаконнорожденного сына? На Жуковому острові в Києві виявлено 6 тигрів, яких тримали в неналежних умовах, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8012
поехал в страну с наибольшим количеством концлагерей в недавнем прошлом? На Жуковому острові в Києві виявлено 6 тигрів, яких тримали в неналежних умовах, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8108
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Цім би котикам віддати тих двоногих, хто і над ними знущався. От це б було справедливо.
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Тигров жалко, но тех наших ребят, кто после фарса с "обменом" так и остался
сидеть "на подвале" - жалко ещё больше.
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Просто праздник какой то , лучше бы етафоны собирали
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- діду, а яке слово у вас асоціюється із Зеленським?
- ну, якщо пропустити усі лайливі, то це слово "ЗДАЧА":
*здача позицій України на міжнародній арені;
* здача позицій України на фронті;
* здача позицій України в економіці;
* здача усіх національних інтересів України;
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я бы реально хотел шоб 10 лет давали тварям. ведь животное почти никогда ся защитить не может от ублюдка
а тут - как и написали, скормить бы мразей кошакам этим))
а реально им едва ли штраф выпишут, ибо тот кто может купить 6 таких существ, может купить и 60 судей
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Питання до СБУ, яким керує директор комік-шоу 95квартал-Баканов. Це яким чином,під виглядом військовослужбовців ЗСУ в обмінний список було заявлено двох донецьких проституток?
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А я звідки знаю? Може Зінка знає, ща спрашу(бросається іскать Зінку)
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банальне глузування над Україною

Все дуже просто. Для ціх повій анал не табу (Баканова де хто попросив).
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Может для тигров заказали. У вас кацапов одни шлюхи на уме.
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Для порохнявих ідіотів - СБУ тиграми не займається. Тиграми займається МВД. )))
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В сети всплыли фотографии охоты Шуфрича на вымирающих животных

На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6725

Член парламентской фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич охотился на редких животных в Африке.
Об этом сообщает движение "ЧЕСНО". Среди трофеев депутата - редкие животные, которым грозит уничтожение.
Среди трофеев депутата - три черных носорога, бурая гиена, две антилопы и леопард.
На сайте агентства также сообщается, что Шуфрич "первый и единственный охотник", которому удалось убить представителей трех подвидов черного носорога: Diceros bicornis bicornis (пустынный черный носорог) в Намибии, Diceros bicornis minor (редколесный черный носорог) и Diceros bicornis michaeli (восточноафриканский черный носорог) в ЮАР.

Информация об участии украинского политика в африканском сафари на сайте агентства Thormählen & Cochran Safaris датируется мартом 2015 года. Однако активное распространение этих данных в Сети началось 28 декабря этого года, после публикации сообщества Ban Trophy Hunting France / Un clic Pour Un Safari, которое выступает за запрет спортивной охоты, в Facebook.
Напомним: черный носорог относится к видам, которым грозит уничтожение. Три подвида черного носорога уже вымерли. Популяция этих животных сегодня составляет более 4 тысячи особей.
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Шуфрич чмо, але тут винні організатори, не вбив би Шуфрич вбив би якийсь Ян Сміт.
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Абсолютно не згідний. Він (Шуфрич) разом з "Яном Смітом" платили бабки, породжували попит і породили пропозицію. Його (Шуфрича) не тащили зв'язаного в Африку на сафарі. Воно саме, падло, перло туди, попередньо прибдавши карабін і з твердим наміром настріляти побільше носорогів і леопардів.
ПС. Абсолютно не розумію таких падл як Шуфрич чи Червоненко (також падло помічено вже в Україні на відстрілі рідкісних тварин) - після нас хоч потоп. Тварин цих поштучно можна перерахувати вже. Яких тварин внуки будуть бачити ? І в зоопарках вже нічого не залишиться. Що їм показувати ? Шуфрича з Червоненко в клітках зоопарку ?
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Так то так, але доки існують оті фірми що організовують такі сафарі, буде попит.
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В цих полюваннях зацікавлені місцеві маргінали (на кшталт наших янтарщиків).Ріг носорога коштував 2тис.дол.то вони винищили майже всіх,а тут приїзжає мажор і платить 20тис.дол.(ціни умовні),в тих створінь на двух ногах девіз, після нас хоч потоп,бидло шухрич теж в їх числі.
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Ніколи не розумів прагнення мисливців вбити те, що потім не з'їси. А тим більше вбити у спосіб, що убезпечує від близького контакту і не залишає жертві шансів на рівну боротьбу та спасіння.
Дати такому "альфа-мисливцю" довбню в руки і виставити проти носорога один на один.
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Круто сказано, все вірно.
Та навіть проти лося дебілу дати ножа і в 100% випадків скот(двоногий) здохне. "мужик" хизується шо з гвинтівки з прицілом вбив тварину.... "мужик" чо.
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Там вивихнутий мозок шухрича ще й вихваляється,що він майже останньго застрелив.Одні життя витрачують щоб зберегти вид,а інший просто з понтів в хворій голові перекреслює все.Це ж не носорога застрелив,це природу вбив.
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Жестокое обращение с животными - тигры не животные а звери!
А люди не звери, а падлюки.
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то не люди уважаемый - то падлюки!!!
они и к людям так относятся!!!!
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в нормальной стране не смотря на петиков бы уже сидели
а у нас - ктото гдето както -- никаво крутого ловить не будем - а простого - посадят за батон хлеба!!! На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4645 На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4645 На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4645
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а кличко еще не застроил Жуков остров?
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Так а чей это маеток? Сложно выяснить разве? Страна должна знать своих героев На Жуковому острові в Києві виявлено 6 тигрів, яких тримали в неналежних умовах, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8522
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Отлично, отношение общества к животным довольно значимый показатель развития, демократии и всякого такого...
Вопрос в другом, вот в " в ненадлежащих условиях" живут несколько десятков миллионов(!!!) людей, и самое главное - и в ус не дуют, даже наоборот, уже 400 лет в общем, и в частности с каждыми современными выборами стараются проникнуть все глубже и глубже в задницу. И это тоже показатель...
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А зато черноземы!!!!11.....
....

А вот у нас песни хорошие, тужливые..... ээээ, аж около 600000 их!!111

Ну и мы все православные!!!11

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