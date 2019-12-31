 На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу полиции Киева в Фейсбук.
"29 декабря в столичную полицию от киевлянки поступило сообщение о том, что на острове Жуков в ненадлежащих условиях находятся тигры. Прибыв на место, правоохранители осмотрели территорию и обнаружили шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что по данному адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
"Сейчас решается вопрос по устройству тигров в спецучреждение", - отметили в полиции.
За що ти так Петра Олексійовича ненавидиш?
Мой курс изначально был взят на полное слитие с новым обществом. Я назад уже скорее всего никогда не вернусь. К слову сказать я в Украине физически был последний раз около трех лет назад.
Все это ч к тому - может и Вам сделать что то подобное?!...
шо ви плетеш? в мене дєда погнали ваївать, а потом викинули на Сибір. "нація" чо
а против них выставили курсантов и там еще какие-то части, это ты мне шпиняешь, товарищ?(поправляет фуражку, чистит "наган")
да б*же, маленькая Эстония врезала по зубам красножопым ублюдкам, а тут - десятки миллионов покорно давали себя так и эдак. ах да, восстания ты гришь были аж в 32-33-м.... да че, если отдал весь хавчик, то от голода конечно надо вилы в руки(винтовку сдал) и вперед на штыки красноармейского скота(им пуль даже жалко было в таком случае)
порассказывай мне тут, ага
А жиди це ті що побачивши можливість нажитись на інфантильності народу, промили бидлу мозги, захопили владу, а тепер запускають механізм деребану землі, створюють монополії і схематози, і здають крок за кроком Україну мордору.
поехал в страну с наибольшим количеством концлагерей в недавнем прошлом?
сидеть "на подвале" - жалко ещё больше.
- ну, якщо пропустити усі лайливі, то це слово "ЗДАЧА":
*здача позицій України на міжнародній арені;
* здача позицій України на фронті;
* здача позицій України в економіці;
* здача усіх національних інтересів України;
а тут - как и написали, скормить бы мразей кошакам этим))
а реально им едва ли штраф выпишут, ибо тот кто может купить 6 таких существ, может купить и 60 судей
Все дуже просто. Для ціх повій анал не табу (Баканова де хто попросив).
Член парламентской фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич охотился на редких животных в Африке.
Об этом сообщает движение "ЧЕСНО". Среди трофеев депутата - редкие животные, которым грозит уничтожение.
Среди трофеев депутата - три черных носорога, бурая гиена, две антилопы и леопард.
На сайте агентства также сообщается, что Шуфрич "первый и единственный охотник", которому удалось убить представителей трех подвидов черного носорога: Diceros bicornis bicornis (пустынный черный носорог) в Намибии, Diceros bicornis minor (редколесный черный носорог) и Diceros bicornis michaeli (восточноафриканский черный носорог) в ЮАР.
Информация об участии украинского политика в африканском сафари на сайте агентства Thormählen & Cochran Safaris датируется мартом 2015 года. Однако активное распространение этих данных в Сети началось 28 декабря этого года, после публикации сообщества Ban Trophy Hunting France / Un clic Pour Un Safari, которое выступает за запрет спортивной охоты, в Facebook.
Напомним: черный носорог относится к видам, которым грозит уничтожение. Три подвида черного носорога уже вымерли. Популяция этих животных сегодня составляет более 4 тысячи особей.
ПС. Абсолютно не розумію таких падл як Шуфрич чи Червоненко (також падло помічено вже в Україні на відстрілі рідкісних тварин) - після нас хоч потоп. Тварин цих поштучно можна перерахувати вже. Яких тварин внуки будуть бачити ? І в зоопарках вже нічого не залишиться. Що їм показувати ? Шуфрича з Червоненко в клітках зоопарку ?
Дати такому "альфа-мисливцю" довбню в руки і виставити проти носорога один на один.
Та навіть проти лося дебілу дати ножа і в 100% випадків скот(двоногий) здохне. "мужик" хизується шо з гвинтівки з прицілом вбив тварину.... "мужик" чо.
А люди не звери, а падлюки.
они и к людям так относятся!!!!
а у нас - ктото гдето както -- никаво крутого ловить не будем - а простого - посадят за батон хлеба!!!
Вопрос в другом, вот в " в ненадлежащих условиях" живут несколько десятков миллионов(!!!) людей, и самое главное - и в ус не дуют, даже наоборот, уже 400 лет в общем, и в частности с каждыми современными выборами стараются проникнуть все глубже и глубже в задницу. И это тоже показатель...
....
А вот у нас песни хорошие, тужливые..... ээээ, аж около 600000 их!!111
Ну и мы все православные!!!11