 На Жуковом острове в Киеве обнаружены 6 тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу полиции Киева в Фейсбук.

"29 декабря в столичную полицию от киевлянки поступило сообщение о том, что на острове Жуков в ненадлежащих условиях находятся тигры. Прибыв на место, правоохранители осмотрели территорию и обнаружили шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания", - говорится в сообщении.





Полицейские установили, что по данному адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает.

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Открыто уголовное производство по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас решается вопрос по устройству тигров в спецучреждение", - отметили в полиции.

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