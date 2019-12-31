 "Существенно усложнит осуществление правосудия и соблюдение права жертв на справедливость", - миссия ООН про обмен беркутовцев

Об этом заявили в Мониторинговой миссии Организации объединенных наций по правам человека в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы разделяем озабоченность жертв и родственников погибших на Майдане. Передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашенными "республиками", существенно усложнит осуществление правосудия и соблюдение права жертв на справедливость. Ранее, в этом же деле, усилия Генеральной прокуратуры заочно привлечь к ответственности других сотрудников "Беркута", которые сбежали из страны, оказались безрезультатными", - говорится в заявлении.
Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127.
В рамках обмена Украина, передала в ОРДЛО обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко, которых накануне суд выпустил из-под стражи под личное обязательство.
Иди закуси, отвлечешься от форума.
Почему спрашиваю.
Под СИЗО в день вывоза освобожденных о которых мы ничего не знаем и вина их не доказана,все они были в шлемах с одинаковым номером.
Жду ответа.
Аваков сделал выводы из проколов своего предшественника Захарченко.
И превзошел его.
Ситуация имеет только СУБЪЕКТИВНОЕ решение, кому-то нравится, кому-то нет.....
Как ПРАВИЛЬНО менять - разведчика на беркутовца или подрывника их Харькова?
Общество 31-дек, 00:249 3 292 0
https://www.facebook.com/borislav.bereza/videos/3925313320828078/
Вот эти две барышни - это те самые Ольга Терлецкая и Марина Волкова, которых планировали передать в рамках обмена пленными и которые отказались возвращаться в Украину.
Этих двоих внес в список великий переговорщик из ОП Ермак?
Это на них планировали обменять беркутню и харьковских террористов???
Вместо крымских татар Ермак захотел выменять этих?
Или их ему насильно в список всунули?
Интересно, какое оправдание будут придумывать теперь на Банковой?
"За сто лет, чекисты ничего не изобрели, ничего не создали, ничем не одарили народы, кроме насилия, репрессий, нищеты, войн, воровства и лжи! И все равно им покоряются, их боятся, им доверяют самое ценное - ресурсы, бюджет, настоящее страны и будущее детей! Умом все это не понять!"
Наталя - народний депутат України і заступник голови комітету у справах ветеранів.
Ще раз.
Це пише... Заступник ГОЛОВИ комітету ВР у справах ВЕТЕРАНІВ !!!!!!!
Единственным выходом, видится переброска групп уцелевших людей в безопасные районы согласившихся стран. Кстати о согласившихся, в любой момент безопасные развитые страны, могут стать объектами, требующими немедленной эвакуации, насколько это возможно и железные заборы дураков их не спасут.
Думаете паника? Уверен серьёзный прогноз. Хотя не прогнозист.