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Все про:Газпром (3000) Нафтогаз (2845) Транзит газа (163)

 В "Нафтогазе" раскрыли детали пакета соглашений с "Газпромом" по обеспечению транзита

НАК "Нафтогаз", Оператор ГТС Украины и ПАО "Газпром" подписали пакет соглашений для обеспечения транзита российского газа в ЕС через территорию Украины в ближайшие пять лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.

"Сегодня в Вене представители НАК "Нафтогаз Украины", Оператора ГТС Украины и ПАО "Газпром" подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа по территории Украины до 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

В пакет соглашений входят:

  • Межоператорское соглашение между Оператором ГТС Украины (ОГТСУ) и Газпромом, которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей (interconnection agreement).
  • Договор об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом, в котором зафиксированы условия и объемы транзита на ближайшие пять лет.
  • Мировое соглашение между Нафтогазом и Газпромом, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашения о транспортировке газа и об урегулировании споров

Соглашения предусматривают:

  • выплату Газпромом 2,918 млрд долл. компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража от декабря 2017г. и февраля 2018 г. Нафтогаз получил эти средства 27 декабря 2019 г .;
  • отзыв всех арбитражных судебных исков, по которым не приняты окончательные решения;
  • снятие арестов на имущество, активы и денежные средства Газпрома, а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам января 2009 г.;
  • минимальные объемы транзита по годам зафиксированы в следующих размерах: 2020 - 65 млрд куб. м, 2021 - 2024 годы - по 40 млрд куб. м газа ежегодно.

"Газпром" выразил заинтересованность в возможности в будущем возобновить поставки газа в Украину с учетом принципа формирования стоимости газа на базе цены европейского хаба NCG. Вопрос о поставках газа не является частью пакетных договоренностей, подчеркнули в "Нафтогазе".

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Подписанные соглашения также не касаются вопроса судебных исков предприятий группы Нафтогаз против Российской Федерации о захваченных активах группы в оккупированном Крыму.

В НАК "Нафтогаз" отметили, что по результатам подписания соглашений Украина получит гарантированный доход от транзита на ближайшие пять лет. Это также предоставляет новые возможности для развития газового рынка страны и продолжения реформ в энергетике, сохранит рабочие места в сфере транспортировки газа и обеспечит будущие заказы для украинских производителей промышленного оборудования, связанных с технической поддержкой работы украинской ГТС. Также будут уменьшены курсовые риски, связанные с недополучением значительных валютных поступлений.

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".

Источник: https://censor.net.ua/n3168031
 
   
 Топ комментарии
 
снятие арестов на имущество, активы и денежные средства Газпрома, а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам января 2009 г.;Источник: https://censor.net.ua/n3168031

Хріновий пункт....
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40 млрд куб. м газа ежегодно.Источник: https://censor.net.ua/n3168031

это себестоимость содержания трубы на год, так что прыбыли НОЛЬ.
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Шалоубао лоатхщдфо флоатс цдокедя. Зрозумів, порохобот? Рахувати навчись, "бухгалтер"! У "Нафтогазі" розкрили деталі пакету угод із "Газпромом" щодо забезпечення транзиту - Цензор.НЕТ 1140
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Ай-вай-вай Вань, а ще казав що ще восени вилікувався від ЗЕбілізму, а воно он бач рецидив стався, псіханув... Бережи Вань здоровЛя, а то хто-ж тоді престарілу Зубожілу бабцю Вону доглядати буде, якщо такий її опікун як ти гигнеться? У "Нафтогазі" розкрили деталі пакету угод із "Газпромом" щодо забезпечення транзиту - Цензор.НЕТ 369 У "Нафтогазі" розкрили деталі пакету угод із "Газпромом" щодо забезпечення транзиту - Цензор.НЕТ 859
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Про які п"ять років мова, якщо з 2020 по 2024 рівно... 4 роки, га, З"****** ??? У "Нафтогазі" розкрили деталі пакету угод із "Газпромом" щодо забезпечення транзиту - Цензор.НЕТ 9663
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в твоём селе математику не учат ?

Договор действует 2020-й год полностью, затем 2021, 2022, 2023, и 2024-й тоже весь - сколько это по-твоему ?
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Синку, з усього видно, що на вашому хуторі не знайомі не тільки з математикою, але й з арифметикою не дружать, бо як би дружили, то знали б, що арифметика вже сама є наукою точною і не тільки не потребує, а й не терпить додаткових поточнень.
В даному випадку повинно бути задекларовано, що контракт укладений до 2025 року, без усіляких поточнень на кшталт "включно" чи "невключно". А якщо у звіті зграї клована фігурують такі поточнення, то слід очикувати від них якихось підлянок.
І час їх проявить. У "Нафтогазі" розкрили деталі пакету угод із "Газпромом" щодо забезпечення транзиту - Цензор.НЕТ 8128
Зрозуміло тобі, нє, неук ??? У "Нафтогазі" розкрили деталі пакету угод із "Газпромом" щодо забезпечення транзиту - Цензор.НЕТ 4187
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Мальчік, іди до школи... Вчися читати дослівно, а не через слово. До 24-го включно, а зараз на пальцях порахуй
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С начала 2020 по начало 2024 - 4 года. Плюс весь 2024год.
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А в 2024 небо падёт на Землю, поэтому что будет потом - всё равно?
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При Порошенко виграли ,а при зебілах відмовляємся. При Порошенко пенсія повисилась більше ніж на 100%,а при зебілах на 7-23грн. , а обіцяли на 74--750грн. І то це "повишення " було заплановано при Порошенко.. При Порошенко субсидія 2287грн, при зебілах---307 грн. Долар падає , а ціни ростуть. як сказав Коболєв за пять років дохід за транзит буде 7 млрд дол. ( а зебіл-мінстр набрехав за 15 млрд дол0, а втрачаємо в два рази більше. Покращення вже сьогодні.
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беня тебе всё расскажет.... если расскажет конечно.....
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При Порошенко пенсія повисилась більше ніж на 100%,

Средняя пенсия на Украине в 2013 - 1508 гр, курс - 8,1, итого - 186 долларов.
Средняя пенсия на Украине в 2018 - 2645 гр, курс - 27,5, итого - 96 долларов.



При Порохе пенсия уменьшилась в два раза - с 186 дол до 96 дол.


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беня тебе всё расскажет если расскажет конечно.......
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согласен! цена-это самое интересное.
но вроде бы ЕС покупает газ на границе Украины и *********,а дальше уже транзит по европейским ценам
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При Порошенко виграли ,а при зебілах відмовляємся. При Порошенко пенсія повисилась більше ніж на 100%,а при зебілах на 7-23грн. , а обіцяли на 74--750грн. І то це "повишення " було заплановано при Порошенко.. При Порошенко субсидія 2287грн, при зебілах---307 грн. Долар падає , а ціни ростуть. як сказав Коболєв за пять років дохід за транзит буде 7 млрд дол. ( а зебіл-мінстр набрехав за 15 млрд дол0, а втрачаємо в два рази більше. Покращення вже сьогодні.
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Газпром рулит и вертит. Интересно что у них есть на наших что они так лихо их подмяли под себя. Не озвучен даже тариф на транзит. Видно есть что скрывать. Каждодневная сдача интересов Украины.
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Интересно что у них есть на наших что они так лихо их подмяли под себя.


газопровод Ямал - Европа

газопровод Голубой Поток
газопровод Северный Поток-1,
газопровод Турецкий Поток-1,
газопровод Турецкий Поток -2,
газопровод Северный Поток-2

И все эти трубы - в обход Украины. Теперь понятно? Первую - Ямал-Европа - запустили 20 лет назад, а до сих пор не доходит, к чему бы это.
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дела жыдовские они такие.... там добазарились а ваше дело терпеть как завещал жыдовский
бог
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Зелену шмарклю до кримінальної відповідальеості з усіма його слугами уродів!!! Геть російських окупантів і їх посібників!!!
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Впервые за последние 10 лет Беларусь и россия (кацапстан/москальщина) не смогли договориться по поставкам газа в Беларусь и не подписали газовый контракт! Прям сейчас, за несколько часов до НГ - Лукашенко дал команду прекратить переговоры с мокшанами и в срочном порядке найти альтернативные пути поставок газа в Беларусь).
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Я впевнено знаю одне: будь-який договір з Росією не вартий паперу, на якому він надрукований. Путін обов'язково обмане. Як? Наприклад, буде твердити, що Україна краде газ або вигадає ще щось. Зацікавленість Зе зрозуміла: протриматися каденцію. Не спеціалісти судити не можуть, але і їм ясно: прокачка 40 це підтримка системи плюс невеликий дохід. Знов все, щоб підтримати рейтинг Зе.
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У Порошенко возмутились газовому контракту с РФ. Сообщают, что за счёт Украины спасли Россию.

С завтрашнего дня у него нет депутатской неприкосновенности. Поместите его уже, наконец, в следственный изолятор.
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