 В "Нафтогазе" раскрыли детали пакета соглашений с "Газпромом" по обеспечению транзита

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.
"Сегодня в Вене представители НАК "Нафтогаз Украины", Оператора ГТС Украины и ПАО "Газпром" подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа по территории Украины до 2024 года включительно", - говорится в сообщении.
В пакет соглашений входят:
- Межоператорское соглашение между Оператором ГТС Украины (ОГТСУ) и Газпромом, которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей (interconnection agreement).
- Договор об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом, в котором зафиксированы условия и объемы транзита на ближайшие пять лет.
- Мировое соглашение между Нафтогазом и Газпромом, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года.
Соглашения предусматривают:
- выплату Газпромом 2,918 млрд долл. компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража от декабря 2017г. и февраля 2018 г. Нафтогаз получил эти средства 27 декабря 2019 г .;
- отзыв всех арбитражных судебных исков, по которым не приняты окончательные решения;
- снятие арестов на имущество, активы и денежные средства Газпрома, а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам января 2009 г.;
- минимальные объемы транзита по годам зафиксированы в следующих размерах: 2020 - 65 млрд куб. м, 2021 - 2024 годы - по 40 млрд куб. м газа ежегодно.
"Газпром" выразил заинтересованность в возможности в будущем возобновить поставки газа в Украину с учетом принципа формирования стоимости газа на базе цены европейского хаба NCG. Вопрос о поставках газа не является частью пакетных договоренностей, подчеркнули в "Нафтогазе".
Подписанные соглашения также не касаются вопроса судебных исков предприятий группы Нафтогаз против Российской Федерации о захваченных активах группы в оккупированном Крыму.
В НАК "Нафтогаз" отметили, что по результатам подписания соглашений Украина получит гарантированный доход от транзита на ближайшие пять лет. Это также предоставляет новые возможности для развития газового рынка страны и продолжения реформ в энергетике, сохранит рабочие места в сфере транспортировки газа и обеспечит будущие заказы для украинских производителей промышленного оборудования, связанных с технической поддержкой работы украинской ГТС. Также будут уменьшены курсовые риски, связанные с недополучением значительных валютных поступлений.
Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".
Договор действует 2020-й год полностью, затем 2021, 2022, 2023, и 2024-й тоже весь - сколько это по-твоему ?
В даному випадку повинно бути задекларовано, що контракт укладений до 2025 року, без усіляких поточнень на кшталт "включно" чи "невключно". А якщо у звіті зграї клована фігурують такі поточнення, то слід очикувати від них якихось підлянок.
І час їх проявить.
Зрозуміло тобі, нє, неук ???
ПроФФесор ???
Средняя пенсия на Украине в 2013 - 1508 гр, курс - 8,1, итого - 186 долларов.
Средняя пенсия на Украине в 2018 - 2645 гр, курс - 27,5, итого - 96 долларов.
При Порохе пенсия уменьшилась в два раза - с 186 дол до 96 дол.
но вроде бы ЕС покупает газ на границе Украины и *********,а дальше уже транзит по европейским ценам
газопровод Ямал - Европа
газопровод Голубой Поток
газопровод Северный Поток-1,
газопровод Турецкий Поток-1,
газопровод Турецкий Поток -2,
газопровод Северный Поток-2
И все эти трубы - в обход Украины. Теперь понятно? Первую - Ямал-Европа - запустили 20 лет назад, а до сих пор не доходит, к чему бы это.
бог
С завтрашнего дня у него нет депутатской неприкосновенности. Поместите его уже, наконец, в следственный изолятор.