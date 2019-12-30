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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газпром (3000) Транзит газа (163) Витренко Юрий (100)

 Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" на транзит заключен по принципу "качай или плати", - Витренко

Контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" о предоставлении услуг по организации транспортировки газа содержит условие "качай или плати".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет - является неординарным событием в таких условиях. Замечу, что это первый случай в истории Украины, когда "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". До этого времени только закупки газа у "Газпрома" покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати", - написал Витренко.

Читайте: Украина и Газпром подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, - замминистра юстиции Лищина

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3168030
 
   
 Топ комментарии
 
Наконец-то то-то взрослый объяснил, а то 42-летний нелох ни черта не шарит ни в чем..
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пуйло пошёл на уступки по транзиту газа потому что, американцы ввели санкции в отношении строительства "северного потока 2". Тем самым США, как минимум, усложняют и затягивают время строительства этого пуйловского потока.
А раз так, то пуйло вынужден идти на транзит газа через Украину в Европу, потому что нет для него альтернативы пока не построен его северный поток.
Поэтому, контракт на транзит газа по Украине, это заслуга Конгресса США, проголосовавшего за санкции, но никак не Нафтогаза или Зеленского
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Напевно, успіх. І як пише Ю.Вітренко:
"Останні п'ять з половиною років я постійно відчуваю ризик того, що якийсь некомпетентний або продажний можновладець свідомо або несвідомо зруйнує нашу юридичну позицію проти Газпрому. Декілька разів цей ризик майже реалізувався".
Респект Вітренку!
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И как же звали этого можновладця за 5 лет?
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Напевно, тут мається на увазі не одна людина. Але, на мій погляд, виходячи із риторики - Тимошенко, чи наближені до неї особи, або геруси із СН. Ну, і ОпоБлок Контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" на транзит укладено за принципом "качай або плати", - Вітренко - Цензор.НЕТ 8801
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Качай некачай а всеравно плати. Скоро эти договора будем снова через суд отменять? Но теперь рашка миллиарды нам штрафов выставит а зебилы будут в кустах.
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Ты совсем тупое? Нам платить будут в случае остановки транзита, порохобот.
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И где ты такое прочитал? Зря ты уколы пропускаешь, видишь до чего довел себя.
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Да ты не чайка козацкая,а говно на палочке.Тебе ,идиоту,,Витренко написала "Качай",а качает кацапия.И плати за прокачку.Если не будут КАЧАТЬ,то платить будут .Вот дойдет или нет?
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Вітренко -це Він..
Чи те що Вітренко жіночого роду не та особа, для вас новина?
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Похоже Украина в тяжелом положении, раз пришлось делать неравный обмен пленными и отказываться от судебных претензий к газпрому. При борове это все было заморожено, и спасало государство только постоянное ограбление людей при помощи такрифов, растаможек, военных сборов, печатанья гривны, роттердамов, и всяческих других поборов. Зеля похоже решил отказаться от грабежа людей, но приходится идти на вот такие непопулярные шаги, и очень непопулярный рынок земли. И так было плохо, и так плохо, но приходится выбирать из двух зол
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Роботу і сім'ю не кидай, новина не на стільки файна, особливо для тебе...))
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Уроды зеленые по-моему уже все на коксе такую хрень писать.
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А чё ты куришь, кацап, что букивы не различаешь?
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Рано начали переговоры. Можно было потерпеть до окончания контракта или выставить неприемлемые условия, например, бессрочный контракт.
Посмотрели бы на визги кацапни под новый год.
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оптимально було затягнути переговори не на 4 дні а на місяці.. з ЗАКОННИМ припиненням транзиту..
щоб бюргери не нагліли.
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Тим паче, що запасів газу у нас предостатньо.
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не лише запасів..

Проблема у тому ,що пороздавали купу газових родовищ різним шуфричам "на майбутнє",котрі не розробляються...
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у чому Демагогія Вітренко ?
у тому ,що даний пункт контракту абсолютно нікчемний..

зараз ситуація така,що для виконання міжнародних контрактів прописано власне штрафні санкції відносно мінімально можливих по цих контрактах об"ємів...
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Ага... сладким сыром путя угощает в своей мышеловке...
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