 Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" на транзит заключен по принципу "качай или плати", - Витренко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет - является неординарным событием в таких условиях. Замечу, что это первый случай в истории Украины, когда "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". До этого времени только закупки газа у "Газпрома" покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати", - написал Витренко.
Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.
"Останні п'ять з половиною років я постійно відчуваю ризик того, що якийсь некомпетентний або продажний можновладець свідомо або несвідомо зруйнує нашу юридичну позицію проти Газпрому. Декілька разів цей ризик майже реалізувався".
Респект Вітренку!
Чи те що Вітренко жіночого роду не та особа, для вас новина?
Посмотрели бы на визги кацапни под новый год.
щоб бюргери не нагліли.
Проблема у тому ,що пороздавали купу газових родовищ різним шуфричам "на майбутнє",котрі не розробляються...
у тому ,що даний пункт контракту абсолютно нікчемний..
зараз ситуація така,що для виконання міжнародних контрактів прописано власне штрафні санкції відносно мінімально можливих по цих контрактах об"ємів...