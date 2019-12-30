 Украина подписала с Россией 5-летний контракт на транзит газа, - Зеленский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более 7 млрд долл. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев!", - написал Зеленский.

Президент уточнил, что минимально гарантированная прокачка через территорию Украины составит - 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре.

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"Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - добавил Зеленский.