 Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в своих представлениях, - Бородянский

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях. Сейчас мы работаем над решениями путей реабилитации этих животных. Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам", - заявил министр.

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