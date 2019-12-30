 Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в своих представлениях, - Бородянский

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях. Сейчас мы работаем над решениями путей реабилитации этих животных. Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам", - заявил министр.
Большинство из них делают вид, что работают.
Вот например, Куклачев - жестокое обращение с кошками?
А может их таки приватизировать?
и тут вы про политику?!