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 Политика Украины, Шоу-бизнес
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Все про:цирк (53) защита животных (25) Бородянский Владимир (62) Министерство культуры, молодежи и спорта (13)

 Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в своих представлениях, - Бородянский

государственные цирки в течение 2020 года прекратят использовать животных в своих представлениях.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях. Сейчас мы работаем над решениями путей реабилитации этих животных. Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам", - заявил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сам танцюй у наморднику", - акция за цирк без животных прошла под Администрацией президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3168027
 
   
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Когда роботы будут делать все работы за людей. Ждите.
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Тобто коли роботи почнуть створювати роботів на свій розсуд.
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А шо я уже могу в цирке увидеть джигитовку верхом на роботе?
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Не запретят!
Большинство из них делают вид, что работают.

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Животных нельзя, а зверей можно? Усі державні цирки впродовж року припинять використовувати тварин у своїх виставах, - Бородянський - Цензор.НЕТ 3240
Вот например, Куклачев - жестокое обращение с кошками?
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Ох і розвелося цих альтернативно обдарованих всяких бродянських,зєлєнских,та інших погано дресированих.... клдоунів і циркачів!
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Дрессировщики хоть мяса вволю пожрут. Усі державні цирки впродовж року припинять використовувати тварин у своїх виставах, - Бородянський - Цензор.НЕТ 7880
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, мать вашу, цирки....
А может их таки приватизировать?
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Медленно, но доходит. Осталось отменить зоопарки. Кому уж очень хоцца - канал дискавери или сафари в Африке.
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Вместо зоопарков должны быть заповедники - приезжай, смотри на животных, можешь покормить, можешь сфотографироваться, можешь поиграть им на музыкальном интструменте - в ютубе полно видео, как животные слушают музыку.
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есть видео, как коровьі на лугу интересуются гимнастикой )))) там девушка делала гимнастические упражнения и коровьі бростли жевать траву и пришли на нее смотреть. так что у них котелок варит и они понимают, что єто двуногое делает необьічньіе движения.
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Молодые бычки смотрели с видимым интересом.
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"можешь поиграть им на музыкальном интструменте"
и тут вы про политику?!
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На улице, кстати, не так уж и плохо - их будут кормить, будут подходить погладить - конечно, львы и тигры должны быть на каких-то поводках. А зимой им можно делать вольеры в торговых центрах - посмотреть на тигра будет приходить вся детвора.
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