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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2778) Гончарук_Алексей (448)

 Согласование МВФ новой программы кредитования на 5,5 млрд долларов - вопрос нескольких месяцев, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен в согласовании МВФ новой программы кредитования для Украины в течение нескольких месяцев.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина24", информирует Цензор.НЕТ.

Премьер сообщил, что вопрос окончательного решения Международного валютного фонда об открытии для Украины новой трехлетней программы на $5,5 млрд – "это вопрос нескольких месяцев".

"Это техническая работа, которая сейчас продолжается. Я не имею никаких сомнений, что мы эту техническую работу доведем до конца, проблем не будет", - заявил Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это "последняя программа" МВФ. У Украины есть все шансы через три года стать абсолютно самодостаточной, - Маркарова

Он отметил, что МВФ очень демонизирован через олигархические СМИ, тогда как на самом деле сотрудничество с МВФ – "это про доверие и дешевые ресурсы".

Источник: https://censor.net.ua/n3168025
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, вы же говорили что вам МВФ не нужен Согласование МВФ новой программы кредитования на 5,5 млрд долл для Украины - вопрос нескольких месяцев, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3371
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Так він говорив у серпні. Так говорить на Новий Рік. Якийсь горизонт... Реформують, реформують, а горизонт віддаляється.
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Тобто від покращень великого петра дремонула не озираючись. Патріотка до глубини душі. Що тобі мішало працювати будь-де не виїджаючи з України та сплачуючи налоги тут? А не батракувати на чужбині і тільки звіздіти про те що впливаєш на єкономіку держави. А насправді не вносячи жодного вкладу , окрім воні з закордону про те що тут все погано.
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Дременула в Європу ще в 2001 році. За цей час відправляла в Україну майже все зароблене, за які мої діти вчилися, купували житло, автомобілі, робили ремонти і т. д., і т п. А за ті потрачені гроші в магазинах, автосалонах платили податки продавці. Якщо не зрозуміло таких очевидних речей, що наші заробітчани рухають економіку України, то нема навіть про що дискутувати. А на рахунок сплати податків --- то претензії для початку пред"являй до нашого преЗЕдента, бо його 95 Квартал гроші заробляє в Україні, а податки сплачує на Кіпрі і Віргінських островах, де зареєстровані його компанії. А я навпаки --- податки хоч і сплачую в Італії, та гроші трачу в Україні, причому в кілька разів більше, ніж могла б заробити вдома.
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Добре.. Тепер назви ту суму податків які не сплатила ти та твої нащадки, соціальні внески, війсковий збір, подоходний. Твої кошти для твоїх нащадків є подарунком, з якого вони повині платити податок. Вони сплатили? Ні, сама написала. Тим самим обікравши країну, садочки, школи, лікарні. Я та багато мільйонів громадян, платимо з зарплатні всі ці внески, збори та ще й " купували житло, автомобілі, робили ремонти і т. д., і т п. А за ті потрачені гроші в магазинах, автосалонах платили податки продавці." ми працюючі тут в Україні є подвійним рушієм єкономіки, спонсорами армії. А потім ще за Вас в друго зміну. Я впевнений, що ти згадаєш що ти громадянка України, коли настане пенсійний вік і ти майже нічого не сплативши в пенсійний фонд попрешся оформляти пенсію. Тим самим обікравши державу в черговий раз. Сама обкрадаєш, та ще вчиш робити це своїх нащадків. А рухаєш ти економіку Італії, а тут ти ростиш та викормлюєш як на мій погляд "иждивенцев". Можливо дармоїдів. Бо багато молоді ждуть від тата та мами з закордону грошенят а потім їх щасливенько пропивають та прогулюють.
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Це з яких пір кошти що надходять в сімейний бюджет оцінюються як подарунок і за них треба сплачувати податки? Ти коли своїм дітям чи батькам даєш гроші вони за них платять податки? Мої діти працюють як і всі в Україні, а те, що я можу їм допомогти не робить з них " иждевенцев". На пенсію я зароблю собі і в Італії, не так вже і багато треба -- на мінімальну 20 років, а це по грошах разів в 10 більше, ніж в Україні, і тратити знову ж буду їх вдома. Так що не розказуй мені про те, що я обкрадаю Україну.
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Те що ти так думаєш не робить тебе правиднецею. Вчи закони, та намагайся їх виконувати.
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- В соответствии с Налоговым кодексом, объектом налогообложения резидента является общий налогооблагаемый доход. При этом учитываются не только доходы, источник происхождения которых находится в Украине (обычно они облагаются налогом уже при выплате), но также иностранные. Их налогообложение регулируется 11 пунктом 170 статьи кодекса.
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Дефолти бувають різні..
ВІН НЕМИНУЧИЙ.

Пірамідка кредитів, ОВДП будується давно

питання лише коли.РІК?ДВА ?


І якщо це буде "ісландський варіант" дефолту,то це ще непогано..
Але поки що йде до варіанту дефолту,коли всі ЗВР "спишуться",а Українські банки,у власності котрих буде заставлена земля в один момент стануть іноземними....
Для особливо активних українців власне безвіз..
Пенсіонери не особливо побунтують...
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Контрасти..
Сінгапур. 3 відсотки засіяної землі.один з азійських "тигрів"...

Україна- аграрна країна. і П..ЄЦ.
А ще країна ,де можна заробити інвесторам на "інвестиціях". 35 відсотків у 2019 - це дуже привабливо.
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Чим за борги розраховуватись будемо ?
Правильно.
Землею і гастарбайтерами..
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Цікаво , як там гонтарєва в Лондоні - ратицю залічила ? Мабуть хлопает в ладоши вместе с ногами Узгодження МВФ нової програми кредитування на 5,5 млрд дол для України - питання декількох місяців, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1729
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вона там Югіка англійської мови навчає, може і Петя скоро приєднається )))
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Та да , походу там весь бомонд . Але прибирають тільки тих - хто проти ************ режиму . Но то таке ... . Узгодження МВФ нової програми кредитування на 5,5 млрд дол для України - питання декількох місяців, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5713
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Дрожащей рукою Примьер распечатал письмо из МВФ и прочитал: " No money for you. Please, stay hold there. Goodbye and have good mood. Sincerely yours, IMF".
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Государственные цирки Украины в течение 2020 года прекратят использовать животных в своих представлениях.Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на своей странице в Facebook. Вместо них будут использоваться ЗЕЛЕНЫЕ СОПЛИ !
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А на хрена вам дешевый доллар? Напечатайте побольше дорогих гривен и будет полный окей. И не нужна будет вообще эта сраная экономика. От нее один геморрой.
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слишком оптимистично... Узгодження МВФ нової програми кредитування на 5,5 млрд дол для України - питання декількох місяців, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3457 с такой "внешней" политикой и заявлениями пана Коломойского- минимум несколько лет... Узгодження МВФ нової програми кредитування на 5,5 млрд дол для України - питання декількох місяців, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7203
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Согласование МВФ новой программы кредитования на 5,5 млрд долларов - вопрос нескольких месяцев, - Гончарук



в залог по укрземлю и дадут енти 5,5 - там не дураки без залога давать, ужо надавали 70 млрд долнгов висит на украите

как раз чере пару месяцев оная землица и пайдет в расход.


пока кровавая водичка не потечет с ентаго кабмина, ничего не
поменяется там





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Ну вот в этот раз точно. Ну вот еще чуть-чуть...

Коломойсккий сдигает дом Гонтаревой и совершает на нее покушение.
Ну в этот раз не получилось. Но вот сейчас уже наверняка...

Коломойский выигрывает промедуточное дело по Привату в суде.
Тогда это все случайно. А сейчас мы уже точно договорились.

Коломойский заявляет, что обязательно вернет себе Приват.
Согласование с МВФ программы кредитования - вопрос нескольких месяцев.


Коломойский буянит, а Зеленскому денег не дают. И какая между ними связь...
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хтось повірить порохоботам,що Лєра не сама собі влаштувала дтп в Лондоні .
Лише щоб не приїзжати в Україну на допити.
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В МВФ порохоботы?

Они ей почему-то верят, а не ЗЕ и Коломойскому.
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нескольких месяцев,.... или лет, добавил он после ...паузы ))
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Теперь уже не Порошенко стырит, а коломой. Но только избирателей зелебобов это не тронет - коломой это ж не зеленский. Кстати, а когда начнется 40% рост экономики? По козломордому гончаруку мы с этого года должны расти по 10% в год! Зебилы 73%, хоть сейчас ощущаете что вас кинули или до сих пор глаза беленой покрыты? Чтобы расти 10% в год, надо строить современные предприятия за 1 месяц!
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Узгодження МВФ нової програми кредитування на 5,5 млрд дол. для України - питання декількох місяців, - Гончарук

а на..уя!?ПРИ ЗМІЦНЕННІ ГРИВНІ.
піди на рИНОК І НА ПРОТЯЗІ РОКУ ДОКУПИ ЦІ 5.5 ЛЯРДІВ.

ХОЧА..
ЯКЩО НБУ І МІНФІН КЕРОВАНІ З-ЗА КОРДОНУ,а прем"єр мавпочка на ланцюжку -тоді без варіантів
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Я бы на месте МВФ послал нахрен Украину. Раз вы такие богатые, что прощаете по 12 лярдов, то зачем вам наши деньги?
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"ведеться якась технічна робота і потрібно ще декілька місяців". це не уряд а якась зашифрована організація. чому не скажете конкретно що мвф хоче, а ми поки що не можемо дати. може питання по продажі землі і по привату ще не "врегульовані" тому і не дають?
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