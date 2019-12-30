 Согласование МВФ новой программы кредитования на 5,5 млрд долларов - вопрос нескольких месяцев, - Гончарук

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина24", информирует Цензор.НЕТ.

Премьер сообщил, что вопрос окончательного решения Международного валютного фонда об открытии для Украины новой трехлетней программы на $5,5 млрд – "это вопрос нескольких месяцев".

"Это техническая работа, которая сейчас продолжается. Я не имею никаких сомнений, что мы эту техническую работу доведем до конца, проблем не будет", - заявил Гончарук.

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Он отметил, что МВФ очень демонизирован через олигархические СМИ, тогда как на самом деле сотрудничество с МВФ – "это про доверие и дешевые ресурсы".