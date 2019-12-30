 Кравцов уходит с поста главы правления "Укрзализныци"

Об этом говорится в новогоднем обращении Кравцова на сайте "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте "Укрзализныци" и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью - улучшение состояния "Укрзализныци" и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям.

После рассмотрения моего обращения о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе на заседании Наблюдательного Совета уже в начале 2020 года, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", - заявил Кравцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдательный совет "Укразлизныци" заслушает отчет Кравцова и примет решение о его отставке

Больше подробностей и комментариев глава "Укрзализныци" пообещал раскрыть после принятия всех формальных решений.

Он также отметил, что за последние годы трансформация "Укрзализныци" стала одной из самых масштабных среди государственных компаний, и подчеркнул, что дальше компанию ждет переход на новый уровень.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Создание вертикалей, централизация услуг, система заказов пассажирских перевозок, - Кравцов рассказал о реформе "Укрзализныци"

Напоминаем, Кабмин назначил Кравцова главой правления "Укрзализныци" в январе 2019 года. Срок контракта с Кравцовым истекает в 2021 году.