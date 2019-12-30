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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1798) Укрзализныця (1775) Кравцов Евгений (112)

 Кравцов уходит с поста главы правления "Укрзализныци"

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов обратился к Наблюдательному совету компании с просьбой прекратить контракт связи с переходом на другую работу.

Об этом говорится в новогоднем обращении Кравцова на сайте "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте "Укрзализныци" и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью - улучшение состояния "Укрзализныци" и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям.

После рассмотрения моего обращения о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе на заседании Наблюдательного Совета уже в начале 2020 года, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", - заявил Кравцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдательный совет "Укразлизныци" заслушает отчет Кравцова и примет решение о его отставке

Больше подробностей и комментариев глава "Укрзализныци" пообещал раскрыть после принятия всех формальных решений.

Он также отметил, что за последние годы трансформация "Укрзализныци" стала одной из самых масштабных среди государственных компаний, и подчеркнул, что дальше компанию ждет переход на новый уровень.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Создание вертикалей, централизация услуг, система заказов пассажирских перевозок, - Кравцов рассказал о реформе "Укрзализныци"

Напоминаем, Кабмин назначил Кравцова главой правления "Укрзализныци" в январе 2019 года. Срок контракта с Кравцовым истекает в 2021 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3168023
 
   
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Як угробити промисловість. Рецепт Зе-виборця.

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Скільки вже їх було рехворматорів керівників Укрзалізниці. І все залишається по старому. Все преходяще, а корупція в УКраїні вічна.
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згинув черговий герой в нерівній битві з згуртованими рядами залізничників Кравцов уходит с поста главы правления "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 2489
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Угу, ЖД мост еле достроили, а Дарниций вокзал так и стоит.
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Вы забыли Караваевы Дачи, уникальный комплекс, Южный вокзал с переходом с выходом на все перроны, красивую площадь с церковью..... И вообще, Кирпу любили, он с самых низов поднялся, хоть биографию его Почитайте.... Тьху, манагеры эффективные....
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Ну, ещё множество вокзалов отремонтировал, страхованием занимался, но где украл, там таки украл.
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Ну честно говоря, а чем ю шин се хуже того же томоса?
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юшин се не хуже, просто томос лучше, как атеист тебе говорю
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На підвищення. Нужний корєш для Зє. Рехворматор.
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аля луцик - разваливатель-рехВорматор гпу )) и алкопрокуВор
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еще бы рыжее чмо коболев ушел с нафтогаза....
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- Ви працювали на Укрзалізниці?
- Так! Так-так! Так-так-так!
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Як угробити промисловість. Рецепт Зе-виборця.

Квітень, "Ура, хужє нє будєт, ми іх здєлаєм" + 5,2%,
травень, інаугурація, + 1,6%
червень - 2,3%,
липень - 0,2%, серпень - 1,7%,
вересень - 1,7%,
жовтень - 5%
листопад - 7,5%.
Штаб.
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Зелебобіки тебе спамлять. Правда очі коле.
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А что там Серлещ? И дальше будет с коррупцией боротся в Укрзализныци?
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Мuд Роисси‏ @Fake_MIDRF 2 ч.2 часа назад



В Украине ушёл в отставку глава Украиной Железной Дороги (@Ukrzaliznytsia) Кравцов. Мы кажется зовём, кого президент @ZelenskyyUa назначит ему на смену:

Кравцов залишає посаду голови правління "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 4200
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"Церковь» имени Кирпы

Все киевляне и гости столицы знакомы с церковью прямо перед Южным вокзалом. Ее построил Кирпа в 2001 за деньги Министерства Транспорта, то есть за наши с Вами налоги. Эта «церковь» не имеет ничего общего к истории или потребностям церки в Украине, а просто является вопиющим символом коррупции, беззакония, своеволия и превышения служебных полномочий тогдашнего министра транспорта. ГПУ и НАБУ следует поднять все документы по этому строительству и принять решение по нецелевому использыванию бюджетных средств. Кроме того сегодня эта «церковь» - причина постоянных пробок и заторов перед Южным вокзалом, поэтому стоит поставить вопрос о ее демонтаже и переносе в другое место, чтобы использовать площадь под развязку, подезды, парковку и транспортные терминалы для общественного транспорта соединяющие город с вокзалом.
http://churchs.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=427:2011-01-19-22-19-53&catid=3:2010-09-03-18-31-43&Itemid=12
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шо такое лям не получил - или убедился что она безнадежна
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довели подвижной состав до ,,ручки,,
вместо своих тепловозов, электровозов
покупаем за десятки тыс км привоз чего стоит
,,менеджеры ,, очень идеально работают
каждые 2-3 месяца на 2-5 минут меняется расписание
это тонны бумаги на объявления
плюс обязательно несколько десятков людей
опаздывают на работу
взять пригородный будет длина 15 см.
всегда хватало 5см.
/это тоже тонны ленты для касс /плюс/
при загруженности ЖД процентов 40%
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довели подвижной состав до ,,ручки,,
вместо своих тепловозов, электровозов
покупаем за десятки тыс км привоз чего стоит
,,менеджеры ,, очень идеально работают
каждые 2-3 месяца на 2-5 минут меняется расписание
это тонны бумаги на объявления
плюс обязательно несколько десятков людей
опаздывают на работу
взять пригородный будет длина 15 см.
всегда хватало 5см.
/это тоже тонны ленты для касс /плюс/
при загруженности ЖД процентов 40%
 показать весь комментарий
 
И кем же он ушел - монтером пути, или проводником? Может, даже начальником поезда?
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