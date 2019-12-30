 Кравцов уходит с поста главы правления "Укрзализныци"

Об этом говорится в новогоднем обращении Кравцова на сайте "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.
"В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте "Укрзализныци" и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью - улучшение состояния "Укрзализныци" и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям.
После рассмотрения моего обращения о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе на заседании Наблюдательного Совета уже в начале 2020 года, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", - заявил Кравцов.
Больше подробностей и комментариев глава "Укрзализныци" пообещал раскрыть после принятия всех формальных решений.
Он также отметил, что за последние годы трансформация "Укрзализныци" стала одной из самых масштабных среди государственных компаний, и подчеркнул, что дальше компанию ждет переход на новый уровень.
Напоминаем, Кабмин назначил Кравцова главой правления "Укрзализныци" в январе 2019 года. Срок контракта с Кравцовым истекает в 2021 году.
- Так! Так-так! Так-так-так!
Квітень, "Ура, хужє нє будєт, ми іх здєлаєм" + 5,2%,
травень, інаугурація, + 1,6%
червень - 2,3%,
липень - 0,2%, серпень - 1,7%,
вересень - 1,7%,
жовтень - 5%
листопад - 7,5%.
Штаб.
В Украине ушёл в отставку глава Украиной Железной Дороги (@Ukrzaliznytsia) Кравцов. Мы кажется зовём, кого президент @ZelenskyyUa назначит ему на смену:
Все киевляне и гости столицы знакомы с церковью прямо перед Южным вокзалом. Ее построил Кирпа в 2001 за деньги Министерства Транспорта, то есть за наши с Вами налоги. Эта «церковь» не имеет ничего общего к истории или потребностям церки в Украине, а просто является вопиющим символом коррупции, беззакония, своеволия и превышения служебных полномочий тогдашнего министра транспорта. ГПУ и НАБУ следует поднять все документы по этому строительству и принять решение по нецелевому использыванию бюджетных средств. Кроме того сегодня эта «церковь» - причина постоянных пробок и заторов перед Южным вокзалом, поэтому стоит поставить вопрос о ее демонтаже и переносе в другое место, чтобы использовать площадь под развязку, подезды, парковку и транспортные терминалы для общественного транспорта соединяющие город с вокзалом.
http://churchs.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=427:2011-01-19-22-19-53&catid=3:2010-09-03-18-31-43&Itemid=12
вместо своих тепловозов, электровозов
покупаем за десятки тыс км привоз чего стоит
,,менеджеры ,, очень идеально работают
каждые 2-3 месяца на 2-5 минут меняется расписание
это тонны бумаги на объявления
плюс обязательно несколько десятков людей
опаздывают на работу
взять пригородный будет длина 15 см.
всегда хватало 5см.
/это тоже тонны ленты для касс /плюс/
при загруженности ЖД процентов 40%
вместо своих тепловозов, электровозов
покупаем за десятки тыс км привоз чего стоит
,,менеджеры ,, очень идеально работают
каждые 2-3 месяца на 2-5 минут меняется расписание
это тонны бумаги на объявления
плюс обязательно несколько десятков людей
опаздывают на работу
взять пригородный будет длина 15 см.
всегда хватало 5см.
/это тоже тонны ленты для касс /плюс/
при загруженности ЖД процентов 40%