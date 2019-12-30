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 С 1 января Болгария будет получать российский газ в обход Украины

Болгария с 1 января 2020 года будет получать российский газ в обход Украины и Румынии.

Об этом сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По словам Петковой, новый газопровод "Турецкий поток" является более конкурентным и предусматривает снижение цены на газ на 5% ежегодно.

"Мы меняем место получения газа из России. Причина - экономическое влияние и лучшие условия для болгарских потребителей", - сказала министр.

С 1 января Болгария будет получать российский газ в обход Украины 01

Читайте: Болгария строит газопровод в обход Украины, - АР

Болгария покупает практически весь свой газ - около 3 млрд кубометров - у российской компании "Газпром". С 2020 года страна надеется диверсифицировать газоснабжение и треть из своих газовых потребностей планирует удовлетворять за счет закупок из Азербайджана.

Газопровод "Турецкий поток" имеет две ветви. Одна поставляет российский газ в Турцию в обход Украины, другая имеет целью обеспечить газовые потребности Болгарии, Греции и Северной Македонии. А в 2020 году ее планируют достроить к границе Сербии.

Также читайте: Орбан попросил Путина поставлять газ в Венгрию, продлив "Турецкий поток"

Источник: https://censor.net.ua/n3168022
 
   
 Топ комментарии
 
начало строительства "Турецкого потока" - 10 октября 2016 г.

радуйся дальше, порохосос.
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в полночь 31 го я наполню рюмку
обожду минуты две ,чтоб наверняка
и отмечу в этот день самый светлый праздник
день рождения Степан Андреича.
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Страх потеряли? Щас еще болгарский премьер получит пыжа от Штатов. И встанет ему кацапский газ поперек горла.
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Це буде. Після цього газ подорожчає.
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Неодмінно. Це ж було давно сплановано:
"При превышении мировой ценой на нефть отметки $250 за баррель цена газа превысит $1000 за тысячу кубометров, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он считает, что цена в тысячу долларов не будет сверхъестественной для рынка, поскольку у "Газпрома" уже есть прецеденты, когда в отдельные периоды и по отдельным контрактам цена превышала тысячу долларов за тысячу кубов."
https://www.vedomosti.ru/library/news/2008/07/03/amiller-gaz-mozhet-stoit-1000-za-1000-kubometrov



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Что же они "словацкий" не покупают? Надо, чтоб наш деятели-папередники им посоветовали, это ж так выгодно.
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Через Турцию типа дешевле транспортировать? Насколько я понял Украинский транзит был самый дешовый из существующих )))))
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Один порохосос опорожнился буквами …. +10З 1 січня Болгарія отримуватиме російський газ в обхід України - Цензор.НЕТ 7060 Vasyl Karmazyn Ура, зебіли! и тут же стайка таких же лишенцев его высеру возрадовалась ….
И этим ущербным всё едино что это проект 2016 года, что подписали и начали строительство ещё задолго до Зеленского, но за то при сывочёлом геньтьМАНЕ . Что тот же педро никак не воспротивился этому, мог бы лечь под бульдозер , что в 2016 году и в помине не было Зеленского при власти …… НО !!! Главное ляпнуть, главное серануть , а всё остальное не по чём ...
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у них такое призвание , воровать и помет метать.
отходы общества, сэр.(С)
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Надо зелёную ветку через Грузию в Украину дотянуть...
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если б это надо было, построили бы свою добычу газа а не ветки от куда то.
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pust pokupajet amerikansam eto neinteresno oni v Evropu i tak prosloj nedeli 17 karablej prodali tam po 155 tysiac v kazdom zyzenogo gaza.Amerikanci polnuju mocnost vkliucyt gde to 2022 godu
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чудеса под Новый год - никому в голову не приходит назвать болгар фашистами или там 3.14дорами, хотя они газ для себя покупают в обход укр ГТС. к чему бы это?..
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Как это никому? Я, по крайней мере могу. На фашистов не тянут, а п.доры это точно. Кто там в Евросоюзе ещё может быть? П.доры они и есть.
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выходит, что и ты, Лёша, тоже в п.доры хочешь? так в Конституции записано...
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Я не хочу к вам, прастити. Очень не хочу. А государством в котором я живу п.дары руководят, это правда. И ни для кого не секрет. И, возможно, из-за этого просто старого похотливого бородатого павиана Ерему заклевали - потому, что для него анал-табу. Видимо не политкорректная фраза, не соответствует "линии партии"
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Болгары как известно из истории самый продажный народ в мире.
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кто помогает турпотокам и раечке -- получит кучу ништяков от США)))
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от бл@дь весь мир долже Украине, а за газ платит конечный потребитель- обычные граждане.. чем меньше посредников, тем меньше платят- Украина посредник, цена за транзит ложится на плечи обычных налогоплательщиков. Украина воюет с россией, а газок тем не менее продолжает у них покупать и не важно реверсный или на прямую- один хрен деньги идут в россию, а они на эти денежки лугандон и даунбас подкармливают.
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Тут вообще не о чем говорить. Каждая страна имеет полное право проводить транзит и т.д. по любому маршруту, будь то из экономических соображений или чисто политических ( как в нашем случае) Тут все на решение страны поставщика и стран транзитеров. К этому нужно относится как к данности. Хотя понятно что все это делается с желанием нанести ущерб Украине, что очередной раз подтверждает что с востока и севера ( а сейчас де факто и с юга и частично с юго- запада) мы окружены враждебным государством и его сателлитами. И это тоже данность. Израиль тот вообще в полном окружении, но приспособился.
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Болгария будет получать российский газ в обход Украины...

Значит Украина должна разобрать на металлолом ветку, которая идет в болгарию.
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Братушкі що з них взяти З 1 січня Болгарія отримуватиме російський газ в обхід України - Цензор.НЕТ 2838

Для них Срасєя це святе ))
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денежки полученные от газпрома
надо не пускать на премии и проедание
а увеличить добычу собственного газа
это было бы по хозяйски
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