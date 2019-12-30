 С 1 января Болгария будет получать российский газ в обход Украины

Об этом сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
По словам Петковой, новый газопровод "Турецкий поток" является более конкурентным и предусматривает снижение цены на газ на 5% ежегодно.
"Мы меняем место получения газа из России. Причина - экономическое влияние и лучшие условия для болгарских потребителей", - сказала министр.
Болгария покупает практически весь свой газ - около 3 млрд кубометров - у российской компании "Газпром". С 2020 года страна надеется диверсифицировать газоснабжение и треть из своих газовых потребностей планирует удовлетворять за счет закупок из Азербайджана.
Газопровод "Турецкий поток" имеет две ветви. Одна поставляет российский газ в Турцию в обход Украины, другая имеет целью обеспечить газовые потребности Болгарии, Греции и Северной Македонии. А в 2020 году ее планируют достроить к границе Сербии.
"При превышении мировой ценой на нефть отметки $250 за баррель цена газа превысит $1000 за тысячу кубометров, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он считает, что цена в тысячу долларов не будет сверхъестественной для рынка, поскольку у "Газпрома" уже есть прецеденты, когда в отдельные периоды и по отдельным контрактам цена превышала тысячу долларов за тысячу кубов."
https://www.vedomosti.ru/library/news/2008/07/03/amiller-gaz-mozhet-stoit-1000-za-1000-kubometrov
И этим ущербным всё едино что это проект 2016 года, что подписали и начали строительство ещё задолго до Зеленского, но за то при сывочёлом геньтьМАНЕ . Что тот же педро никак не воспротивился этому, мог бы лечь под бульдозер , что в 2016 году и в помине не было Зеленского при власти …… НО !!! Главное ляпнуть, главное серануть , а всё остальное не по чём ...
отходы общества, сэр.(С)
Значит Украина должна разобрать на металлолом ветку, которая идет в болгарию.
Для них Срасєя це святе ))
надо не пускать на премии и проедание
а увеличить добычу собственного газа
это было бы по хозяйски