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 Пьяный водитель устроил ДТП в Запорожской области, 2 человека погибли, - Нацполиция. ФОТО

В Запорожской области в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля два человека погибли, еще двое госпитализированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Пьяный водитель устроил ДТП в Запорожской области, 2 человека погибли, - Нацполиция 01

ДТП произошло на перекрестке автодороги "Харьков-Симферополь" и дороги, ведущей в с.Приморское Запорожского района.

Полиция установила, что водитель автомобиля "ВАЗ-2109" выехал на перекресток и столкнулся е с автомобилем Mercedes-Benz Atego 816L. В результате аварии двое пассажиров автомобиля "ВАЗ", мужчины 1979 и 1996 рождения умерли во время оказания медицинской помощи. Еще один пассажир, мужчина 1987 года рождения, и водитель автомобиля "ВАЗ" с телесными повреждениями были госпитализированы.

Пьяный водитель устроил ДТП в Запорожской области, 2 человека погибли, - Нацполиция 02

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"Кроме того, установлено, что водитель легкового автомобиля, мужчина 1984 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Пьяный водитель устроил ДТП в Запорожской области, 2 человека погибли, - Нацполиция 03

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168021
 
 
 Топ комментарии
 
Пора вводить налог на отсутствие мозгов!
Станем самой богатой страной в мире.
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А было бы достаточно полиции и у нее было достаточно полномочий, то если бы не остановился по требованию полиции, то пристрелили водителя и на одного живого больше было. Другим пьяным урок хороший был.
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ребята, Вы слепые или недалекие? 10-15% водил, 5 дней в неделю ездят пьяними. менты целыми днями на служ. машинах, решают свои меркантильные интересы. возят жен друзей знакомых детей в школу садик а в свободное от этого время стригут по 50-100 грн с жома патоки зерна дров.
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Совет форумчанПравила форума
 
эту серию "таз"-ов точно надо отозвать, срочно!. ведь судя по фото, ни одна из полного комплекта подушек безопасности в нём не сработала.
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"бухать за рулем" надо отозвать тоже.
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А было бы достаточно полиции и у нее было достаточно полномочий, то если бы не остановился по требованию полиции, то пристрелили водителя и на одного живого больше было. Другим пьяным урок хороший был.
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Ну как бы задолбали останавливаться по их требованию, но пьяные постоянно ездят и как получается что их не останавливают, или останавливают но это ничего не меняет?
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Раз задолбали, то такие на ВАЗе въедут в тебя.
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Даже не сомневаюсь, их то почему то не остановят. И скажу вам почему: им как и мусорам насрать на законы.
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ребята, Вы слепые или недалекие? 10-15% водил, 5 дней в неделю ездят пьяними. менты целыми днями на служ. машинах, решают свои меркантильные интересы. возят жен друзей знакомых детей в школу садик а в свободное от этого время стригут по 50-100 грн с жома патоки зерна дров.
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Это абсолютно верно менты только пьяными и ездят, а вину на других только пытаются свалить.
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2 человека погибли... Водиле наверное штраф вкатают гривен 200.
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Давайте без маразма, посадят невиновного. Так было, есть и вероятнее всего и будет.
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от 5 до 10 лет , на поселении , ну и по половине срока УДО за хорошее поведение , это конечно если судье не занесут штук 10 , по штуке за год , а тогда 10 лет условно.
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Пора вводить налог на отсутствие мозгов!
Станем самой богатой страной в мире.
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И надо запретить ездить за рулем порохоботам, они вечно обкуренные и упитые.
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таз это ведро с болтами , а не евробляха
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Кто нибуть понял ситуацию по фотке???Такое впечатление что мерс выезжал с дополнительной и не пропустил,иначе откуда у ваза удар в правую сторону?
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На путинских говномашинах часто ездят полные отморозки.
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