"Путин не поздравил Зеленского с Новым годом"

Об этом свидетельствует список прооздравлений, опубликованный пресс-службой Кремля, информирует Цензор.НЕТ.
Путин направил поздравления лидерам 41 страны, среди которых президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонаро, Королева Великобритании Елизавета II и премьер‑министр Борис Джонсон, премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие.
В поздравительный список не вошли президенты Украины Владимир Зеленский и Грузии Саломе Зурабишвили, а также лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. При этом, поздравления получили президенты непризнанных Абхазии и Южной Осетии.
Докатилися.
Ще й посилання надали на кремлівський сайт.
Чи не зарано святкувати почали?
Чтоб ты сдох в этом 2020!
Напевно поздоровив путлера.
Об этом свидетельствует список прооздравлений, опубликованный пресс-службой Кремля, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3168019
правде в несколько необычном формате,
сквозь зубы и с дрожью в голосе ))))
На создание имиджа' нестареющего мачо, который всех переиграл' рашка тратит миллиарды ежегодно, на самом деле это трусливый кровавый подонок, который нашему президенту в подметки не годится. Запомни это. Унижая президента Украины перед ******, ты унижаешь всех нас
Кому надо поздравление от смердящей крысы? наоборот - кого поздравил Путин - считать нужно подозрительными.
просто любой средне-большой бизнесмен шо был в Москве и вел там бизнес - вербуется(стараются завербовать)
Антиколорадос неплохо описал этого чудака и его деятельность. Там и финансирование партии от всяких "березовских" было и т.д.
КГБ реально преуспел в грязных делах по всему миру. Даже уважаю, но только за профессионализм. Вон, у нас министры обороны были тупо агентами Рашки.
Доктрина Герхарда Шредера заключалась в том, что Германия должна мягко влиять на Россию, способствуя инвестициям и демократическим преобразованиям.
Спустя 15 лет любопытно наблюдать, где с этой политикой оказались немецкие компании и где сам Шредер.Напомним, что ...более 2 тыс.!! немецких компаний покинули Россию за последний год.
Но...Шредер по прежнему на месте.
30 декабря, 2019 - 21:40
- Каков ваш прогноз на 2020 год? Во-первых, в плане уровня жизни в России. Во-вторых, в плане налоговой политики. В-третьих, экономического положения России. И в-четвертых, стоит ли ожидать кризис, который в течение 2019 года несколько раз прогнозировали?
- Мировой экономический кризис обязательно будет, цикличность мирового экономического развития никто не отменял. Но, скорее всего, не в 2020 году, а где-то в 2021. Пузыри сформировались, они лопаются, как правило, в самое неподходящее время. В целом уже в мировой экономике идет тренд на замедление. Рост мирового ВВП в 3% - это самый низкий показатель после мирового кризиса в 2009 году. И он продолжает замедляться. А инерция - это важный фактор, который нужно учитывать. Для России это важно, потому что замедление мировой экономики - это снижение цен на энергоносители. Трубопроводов мы, конечно, понастроим. Но чем мы будем их заполнять при снижающемся спросе на углеводороды? А он будет снижаться. И не только потому что мировая экономика замедляется. Но и в связи с климатическим фактором. Посмотрите на Москву, что происходит с погодой в декабре 2019 года. Это очень тревожно. Климатический фактор - глобальное потепление - означает, что рост потребления углеводородов будет замедляться. С другой стороны, растут издержки на то, чтобы переключаться на другие источники энергии.
Есть и другие факторы, которые будут понижать темпы мировой экономики. Мы видим, как растет социальная протестная активность. Этот год был показательным в этом смысле: Чили, Эквадор, Боливия, Ливан, Франция, Гонконг - там везде мощно прозвучали протесты. В общем проблемы в мировой экономике неизбежно нарастают.
Что касается России, то, похоже, санкции будут усиливаться. Таким образом, внешние факторы для российской экономики неблагоприятные. Кроме того, в 2020 год мы входим в состоянии стагнации. А для нашей громоздкой экономики это имеет значение. У такой экономики сила инерции велика. Одно дело, когда вы раскочегарились и можно год проскочить в темпе. Другое дело - медленно вползли. При этом структурно экономика осталась прежней - она сырьевая. Делаются попытки перестроить. Но проблема в том, что для осуществления серьезной перестройки банально необходимо время. Мы завязли в структурных диспропорциях, это еще больше усугубляет проблемы нашей экономики.
Отсюда вывод: будем болтаться около ноля. В большой минус не сорвемся. То есть будет та же самая стагнация, что в уходящем году, только в чуть худшем виде. Уровень жизни людей также будет стагнировать, и я напомню, что последние годы он только снижался. Но будем утешать себя тем, что худшее, наверное, впереди. Так что 2020 год - еще не самый страшный.
Не хотелось бы, конечно, заканчивать разговор на такой ноте. Поэтому не будем забывать о том, что все кризисы проходят, даже будущие.
Евгений Сеньшин
Ты чего так подобострасно, все с заглавной буквы? Уважаешь что ли *****, старого ботоксного Сцарька-педофила, чтоб он подохло страшной, мучительной смертью?
....еще не вечер...в запасе еще 12часов и ..две минуты..уже одна..
..я говорил(выше),что еще не вечер..
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А как Грузия пыталась жопой повилять!
"Президент Грузии Саломе Зурабишвили пока что не определилась со своим участием в торжествах по случаю Дня Победы в Москве "