"Путин не поздравил Зеленского с Новым годом"

Об этом свидетельствует список прооздравлений, опубликованный пресс-службой Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

Путин направил поздравления лидерам 41 страны, среди которых президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонаро, Королева Великобритании Елизавета II и премьер‑министр Борис Джонсон, премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие.

В поздравительный список не вошли президенты Украины Владимир Зеленский и Грузии Саломе Зурабишвили, а также лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. При этом, поздравления получили президенты непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

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